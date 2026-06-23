Salud

7 ejercicios funcionales avalados por expertos para tener brazos más fuertes

Este método va mucho más allá de la apariencia y puede practicarse con mancuernas, peso corporal o incluso con los muebles del hogar

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Hombre caucásico de unos 60 años con cabello gris, sonriendo a la cámara y flexionando el brazo derecho para mostrar su bíceps, en un gimnasio.
La fuerza funcional en los brazos resulta clave para mejorar la potencia y la eficiencia en la vida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desarrollar una buena fuerza funcional en los brazos resulta fundamental para obtener extremidades más poderosas y eficientes en la vida cotidiana. A diferencia de las rutinas centradas únicamente en la apariencia, existen ejercicios que fortalecen y definen los brazos sin necesidad de equipamiento especializado, como indica GQ.

Estas rutinas, que pueden realizarse con poco o ningún equipo, ayudan a aumentar tamaño, fuerza y utilidad de los brazos en cualquier entorno.

La fuerza funcional integra secuencias orientadas a mejorar la capacidad para actividades cotidianas, como levantar objetos, subir escaleras o incorporarse desde el suelo. Más allá del componente estético, este tipo de entrenamiento busca que los músculos sean útiles y saludables por más tiempo.

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Según GQ, el entrenamiento funcional está enfocado en trabajar el equilibrio, la fuerza general, la coordinación motriz y la flexibilidad. Verywell Health asegura que “el objetivo de estos ejercicios... es potenciar la fuerza, el equilibrio, la coordinación y la flexibilidad”, además de ayudar a reducir el riesgo de lesiones con el paso de los años.

Mujer de mediana edad en camisa azul y jeans sostiene una caja de cartón vacía en su casa. Se ven estanterías con libros, plantas y una ventana.
La fuerza funcional se orienta a facilitar actividades cotidianas como levantar objetos, subir escaleras o incorporarse desde el suelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es posible realizar estas rutinas con mancuernas, solo con el peso corporal o empleando muebles del hogar. Esto permite que casi cualquier persona pueda practicarlas, independientemente de su experiencia en ejercicio físico.

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Los mejores ejercicios de fuerza funcional para brazos grandes

1. Lagartijas

Este ejercicio trabaja el tren superior y fortalece los brazos. Además de estimular músculos como el pecho, los tríceps y los hombros, contribuye a la estabilidad del core. Las lagartijas pueden adaptarse a múltiples variaciones según el nivel de cada persona.

Para ejecutarlas, comienza en plancha alta, con las manos alineadas con los hombros y el cuerpo recto. Desciende doblando los codos hasta acercar el pecho al suelo, haz una pausa breve y regresa con fuerza a la posición inicial.

Un hombre en ropa deportiva gris y negra realiza una flexión escapular sobre una colchoneta negra, con un fondo de ventana grande y paredes claras.
Las lagartijas trabajan el tren superior y fortalecen los brazos (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Remo inclinado con mancuernas

El remo inclinado con mancuernas favorece la fuerza de tracción y sirve para corregir desequilibrios musculares, ejercitando la espalda, los bíceps y fortaleciendo muñecas y codos.

Para practicarlo, apoya una mano y una rodilla sobre un banco, dejando el otro pie firme en el suelo y el brazo libre sosteniendo la mancuerna. Estira el brazo, luego acerca la pesa a las costillas flexionando el codo. Cambia de lado para trabajar ambos brazos de manera equilibrada.

3. Curl predicador para bíceps

Este ejercicio aísla el bíceps, previene el mal uso del hombro y ayuda a corregir posibles desbalances. Según Gymshark, citado por GQ, el curl predicador permite “realizar el movimiento de la forma correcta y corregir cualquier problema de balance entre los brazos”.

Utiliza un banco con una inclinación de 60°, apoya el brazo sobre el respaldo y sujeta la mancuerna con la palma hacia arriba. Extiende el antebrazo, mantén una pausa y lleva la mancuerna hacia el hombro de forma controlada.

4. Fondos de tríceps

Hombre joven con camiseta gris y pantalones cortos negros haciendo fondos de tríceps en barras paralelas de un gimnasio al aire libre. El sol brilla al fondo entre los árboles.
El fondo de tríceps trabaja especialmente los músculos grandes de la parte superior del brazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fondo de tríceps trabaja especialmente los músculos grandes de la parte superior del brazo. Es un ejercicio funcional y sencillo, ya que basta con una silla o banco. Coloca las manos en el borde, eleva ligeramente el cuerpo y baja la cadera doblando los codos hasta un ángulo de 90 grados. Sostén un momento la posición antes de regresar al inicio.

5. Press sobre la cabeza (usar “press sobre la cabeza”, no “overhead press”)

Esta rutina fortalece hombros y brazos, y activa el core, siendo esencial para la estabilidad corporal. Empieza de pie, con la espalda recta y los pies a la anchura de los hombros. Sostén una mancuerna en cada mano por encima de los hombros y extiende los brazos hacia arriba hasta bloquear los codos. Mantén unos instantes y baja de manera controlada.

6. Caminata de granjero

La caminata de granjero aumenta la fuerza de agarre, la postura y el equilibrio corporal, según GQ. Puede realizarse con mancuernas u objetos pesados. Con el core activado y la espalda recta, camina llevando el peso a los lados del cuerpo. Da varias vueltas, descansa y repite.

La caminata de granjero, el sencillo ejercicio que transforma la fuerza de todo el cuerpo
La caminata de granjero aumenta la fuerza de agarre, según GQ (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Colgado estático

El colgado estático requiere únicamente una barra y el propio peso. Este ejercicio utiliza la gravedad para fortalecer brazos, agarre y mejorar la salud de la columna, así como la movilidad de los hombros. Agarra la barra con ambas manos y quédate suspendido el máximo tiempo posible, manteniendo el cuerpo estable y el core tensado.

Cómo incorporar la fuerza funcional a tu entrenamiento

Iniciar una rutina de fuerza funcional para brazos es fácil de adaptar al equipo disponible. GQ recomienda comenzar con ejercicios de peso corporal, como las lagartijas o los fondos de tríceps, y añadir mancuernas para ajustar la dificultad. Lo ideal es seleccionar entre cuatro y seis de estos ejercicios y realizar entre ocho y doce repeticiones por serie, modificando peso e intensidad según los avances personales.

Al alternar las variantes y combinaciones, se pueden trabajar diferentes músculos, lo que evita el estancamiento. Quienes tengan más experiencia pueden incluir ejercicios compuestos, como el press sobre la cabeza o la caminata de granjero, para maximizar resultados.

Es fundamental atender a la postura y escuchar las señales del cuerpo para prevenir sobrecargas. Las rutinas pueden modificarse según el nivel: limitando repeticiones, usando menos peso o añadiendo pausas cuando sea necesario.

La adaptabilidad es clave para que el entrenamiento funcione para principiantes y avanzados, atendiendo así la necesidad de adecuar la rutina a cada usuario.

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