Salud

Tres cambios nocturnos para dormir mejor en la transición menopáusica

Especialistas consultados por un medio de salud recomiendan ajustes simples en la rutina previa a acostarse para mejorar el descanso, con foco en constancia, ambiente adecuado y decisiones que reduzcan interrupciones nocturnas

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Mano toma cápsula de frasco de magnesio en mesita de noche con lámpara, taza humeante, libro y anteojos. Se ve una persona acostada.
Los cambios hormonales durante la transición menopáusica se asocian con más despertares y menor calidad del descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alteraciones del sueño en la menopausia son frecuentes durante la transición menopáusica: su prevalencia estimada va del 16% al 47% en la perimenopausia y del 35% al 60% después de la menopausia. Según Eating Well, tres hábitos nocturnos respaldados por especialistas pueden ayudar a mejorar el descanso en esta etapa.

La nota publicada señala que los problemas de sueño en esta etapa tienen causas múltiples. Entre ellas menciona cambios hormonales, síntomas vasomotores como los sudores nocturnos, cambios de ánimo y el envejecimiento.

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Diversos estudios avalan la relación entre los cambios hormonales de la menopausia y las alteraciones del sueño. Investigaciones publicadas por la North American Menopause Society destacan que la caída de estrógeno y progesterona puede dificultar la conciliación del sueño, aumentar el número de despertares nocturnos y reducir la calidad global del descanso.

Infografía con título sobre hábitos para dormir mejor en la menopausia. Muestra mujer en cama, porcentaje y varios iconos de consejos.
La rutina previa a acostarse influye en la producción de melatonina y en la regulación del ritmo circadiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta entidad recomienda evaluar tanto los factores biológicos como los hábitos de vida para abordar el insomnio en esta etapa.

Laura Burak, dietista-nutricionista citada por el medio, subrayó el peso del descanso en la salud general. Afirmó que el sueño ocupa un lugar central en la salud y que dormir bien es una de las medidas más poderosas para cuidarla.

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1. Limitar las pantallas antes de dormir

Una mujer de cabello castaño y pijama gris mira fijamente un teléfono móvil negro, que ilumina su rostro, mientras yace en la cama junto a un hombre dormido.
La reducción de luz azul por la noche se vincula con un inicio del sueño más estable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Toby Amidor, dietista-nutricionista, recomendó desconectarse al menos 60 minutos antes de acostarse, según el medio citado.

Asimismo, explicó que la razón va más allá de la estimulación mental. Señaló que la luz azul de los teléfonos y de otros dispositivos electrónicos puede alterar más la melatonina y los ciclos de sueño que la luz del pasillo o del baño.

Retrato horizontal de una mujer morena acostada en la cama, cubierta con sábanas blancas, mirando hacia arriba en una habitación oscura.
Una mujer yace despierta en su cama, observando el techo en una habitación con poca luz, incapaz de conciliar el sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La melatonina es la hormona que indica al cuerpo que es hora de dormir; la exposición nocturna a la luz azul puede interferir en su producción.

La fuente añade que esto cobra más importancia en la perimenopausia, cuando la caída del estrógeno ya se asocia con alteraciones en la melatonina y en la regulación del ritmo circadiano.

2. Tomar un refrigerio nocturno rico en proteínas

Mujer con cabello gris en pijama, envuelta en una manta, bebiendo té caliente en un sillón junto a una ventana nocturna. En la mesa: cúrcuma, jengibre, canela, libro y lámpara.
Un refrigerio nocturno con suficiente proteína se integra como estrategia para apoyar la masa magra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Whitney Stuart, dietista-nutricionista y educadora certificada en diabetes, propuso prestar atención a la última comida ligera del día. Recomendó consumir un refrigerio rico en proteínas de 20 a 25 gramos entre 60 y 90 minutos antes de acostarse.

Stuart vinculó esa recomendación con los cambios hormonales de esta etapa. Explicó que la disminución del estrógeno puede acelerar la degradación de proteína muscular durante la noche.

Y la proteína antes de dormir, en especial la procedente de fuentes de caseína como el yogur griego o la ricota, puede favorecer la síntesis muscular y reducir la pérdida de masa magra en esta transición.

Persona en cama con pijama, bebiendo leche de un vaso y leyendo un libro. Una lámpara de noche ilumina la escena junto a una ventana oscura.
Las fuentes de caseína aportan aminoácidos de liberación más sostenida durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fuente precisa que la caseína es una proteína de digestión lenta. Por eso, opciones como el yogur griego o el la ricota pueden aportar aminoácidos de forma más sostenida durante la noche.

Eating Well aclara que este hábito no funciona igual para todas las personas. Si existen restricciones alimentarias, problemas digestivos o enfermedades previas, aconseja consultar con un profesional de la salud o con un dietista-nutricionista registrado antes de hacer cambios.

3. Asegurar una ingesta suficiente de magnesio

Un médico en bata blanca muestra un frasco de citrato de magnesio a una paciente atenta, ambos sentados en un consultorio médico.
La suplementación de magnesio se evalúa con un profesional cuando la dieta no cubre requerimientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Johannah Katz, dietista-nutricionista, indicó que un hábito nocturno sencillo consiste en asegurar una cantidad adecuada de magnesio y, cuando corresponda, consultar si conviene un suplemento de glicinato de magnesio antes de dormir.

Katz citó como fuentes alimentarias las verduras de hoja verde, los frutos secos, las semillas y las legumbres. Y añadió que, si la dieta no aporta suficiente cantidad de forma constante, conviene valorar la suplementación con un profesional sanitario.

La especialista también mencionó un ensayo aleatorizado controlado con placebo de 2025. Según explicó, los adultos con mal sueño que tomaron 250 miligramos de magnesio elemental como bisglicinato de magnesio entre 30 y 60 minutos antes de acostarse durante cuatro semanas tuvieron una mejoría modesta de los síntomas de insomnio frente al placebo.

Mujer en bata sonríe sosteniendo taza humeante de infusión de diente de león en cocina acogedora. Sobre mesa de madera: tetera, hierbas secas, flores y un libro abierto.
El magnesio aparece como nutriente relevante para el descanso, con prioridad en verduras de hoja verde y legumbres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el medio, el efecto no fue drástico y los resultados pueden variar. También añadió que el magnesio puede ser una pieza útil de la rutina nocturna, sobre todo si se combina con otros hábitos de apoyo al sueño.

Los National Institutes of Health añaden otras medidas generales, como mantener horarios regulares de sueño, procurar un dormitorio fresco, silencioso y oscuro, vigilar la cafeína, el alcohol y las comidas copiosas por la noche, y consultar por la terapia cognitivo-conductual para el insomnio.

Por otro lado, un metaanálisis difundido en JAMA Network Open revisó intervenciones no farmacológicas para el insomnio en mujeres menopáusicas.

Una mujer con cabello oscuro está recostada en una cama oscura, mirando hacia arriba con una expresión seria. A su izquierda, un reloj digital muestra '3:00 AM'.
Los sudores nocturnos y los cambios de ánimo se consideran factores que pueden fragmentar el sueño en esta etapa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados mostraron que adoptar rutinas regulares, limitar la luz artificial antes de dormir y ajustar la alimentación nocturna pueden tener efectos positivos sobre la calidad del sueño, especialmente cuando se combinan varias estrategias personalizadas según las necesidades individuales.

Eating Well no presenta estas medidas como una solución única. Si el insomnio o las interrupciones del sueño son intensos, persistentes o afectan la actividad diaria, recomienda buscar orientación profesional y sumar varios ajustes antes de acostarse.

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