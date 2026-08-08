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Thiago Tirante sigue adelante en el Masters 1000 de Montreal: venció a Alexei Popyrin y se metió en octavos de final

El argentino derrotó al australiano, campeón en 2024, por 6-3 y 6-4. Luego de su golpe ante el número 8 del mundo, Taylor Fritz, volvió a imponerse con autoridad y enfrentará al estadounidense Learner Tien (19°), por un lugar en cuartos

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Thiago Tirante ya no es una sorpresa en el Masters 1000 de Montreal. Después del impacto que significó eliminar a Taylor Fritz, número 8 del mundo, el argentino volvió a dar una muestra de autoridad: derrotó al australiano Alexei Popyrin por 6-3 y 6-4 y avanzó por primera vez a los octavos de final de un torneo de esta categoría.

El platense, número 65 del mundo, volvió a jugar un partido de enorme solidez y resolvió el encuentro en una hora y 16 minutos, sin ofrecer a su rival posibilidades de modificar el desarrollo. Tirante tomó la iniciativa, se mostró agresivo y mantuvo una intensidad que Popyrin nunca consiguió contrarrestar. En busca de un lugar en cuartos de final, su próximo adversario será el estadounidense Learner Tien (19°), que superó a su compatriota Tommy Paul (21°) por 6-3 y 6-2 con otra actuación de alto vuelo. Será el primer cruce entre ambos.

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Tirante marcó las condiciones desde el arranque a partir de su consistencia y el poderío de su servicio, que alcanzó velocidades de 238 kilómetros por hora. El primer quiebre llegó en el cuarto game del set inicial. El tenista de 25 años, que se aseguró un lugar en el Top 50 en la próxima actualización del ranking (está 49° en la clasificación en vivo) aprovechó su oportunidad y, desde entonces, pasó a manejar las acciones.

El argentino sostuvo la ventaja con su servicio y obligó al australiano a jugar incómodo, especialmente en los intercambios desde el fondo de la cancha. Popyrin, campeón del Masters 1000 de Montreal en 2024 y hoy 134° de la clasificación, intentó reaccionar, pero no encontró la manera de frenar a un Tirante que mantuvo la concentración y siguió buscando el golpe ganador.

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La historia se repitió en el comienzo del segundo set. El argentino quebró en el primer game en su primera oportunidad, y rápidamente construyó una ventaja que resultaría decisiva. Desde el servicio, Tirante encontró una de sus principales armas para sostener el control y no permitió que el australiano pudiera meterse nuevamente en partido.

Incluso, Popyrin mostró signos de frustración durante distintos pasajes del encuentro, mientras Tirante mantenía la misma receta que le había permitido superar a Fritz: agresividad, consistencia y convicción para tomar la iniciativa.

El resultado adquiere una dimensión todavía mayor por el momento que atraviesa el argentino. Apenas 48 horas antes había protagonizado uno de los grandes golpes del Masters 1000 al derrotar a Taylor Fritz por 7-5 y 6-3. El estadounidense llegaba a Montreal después de conquistar el ATP 500 de Washington.

Tirante consiguió ir un paso más allá. La victoria frente a Popyrin le permitió instalarse entre los 16 mejores del Masters 1000 de Montreal y seguir construyendo la mejor actuación de su carrera en un torneo de esta magnitud. Es el único argentino que permanece en carrera en el cuadro masculino y su próximo desafío será todavía mayor: buscará meterse en los cuartos de final de un Masters 1000 por primera vez.

Alexei Popyrin sufrió la potencia de Thiago Tirante (Crédito: Reuters)
Alexei Popyrin sufrió la potencia de Thiago Tirante (Crédito: Reuters)

El tenista nacional llegó con el ánimo en alza por su victoria ante Fritz, la segunda de la temporada ante un rival del Top 10 del ranking ATP, que sirvió para ratificar el crecimiento que viene mostrando en los escenarios más importantes del circuito. Este año, Tirante ya había firmado otra victoria de impacto al vencer al estadounidense Ben Shelton -entonces 9° del mundo- en el ATP 250 de Houston por 6-7 (5), 6-3 y 6-4 en el cruce de cuartos de final.

Su otro golpe ante la primera fila del tenis mundial había sido en 2024, cuando superó al ruso Andrey Rublev (8°) por los octavos de final del ATP 250 de Bastad, con parciales de 7-6 (5), 3-6 y 6-4. Tirante exhibe una llamativa estadística contra los mejores 10: se impuso en tres de cuatro presentaciones. Solo el ruso Daniil Medvedev (9°) logró derrotarlo este año en el Masters 1000 de Roma.

La edición 2026 del Masters 1000 de Montreal tiene una particularidad: el cuadro quedó considerablemente más abierto de lo habitual por las ausencias de varias de las grandes figuras del circuito.

Jannik Sinner y Novak Djokovic anunciaron su baja antes del torneo, mientras que Carlos Alcaraz tampoco participó. La organización había destacado que el español no había ingresado al torneo debido a una lesión.

A esas ausencias se sumó la prematura eliminación de Alexander Zverev, que dejó todavía más despejado el camino en la parte alta del cuadro. En ese escenario, el argentino está aprovechando su oportunidad y lo que comenzó con un batacazo ante un Top 10 ya se transformó en una certeza: a fuerza de solidez y carácter, Thiago Tirante encadena triunfos y sueña con más.

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