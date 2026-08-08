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La respuesta de Griselda Siciliani y Emiliano Brancciari, de No Te Va Gustar, tras los rumores de romance

La actriz y el cantante se pronunciaron tras las versiones que nacieron por un cruce de miradas en La Trastienda durante “Boîte”

La actriz habló de los rumores de romance con el cantante de No te va gustar
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Tras la reciente separación de Luciano Castro, Griselda Siciliani centró su atención en sus compromisos profesionales, incluyendo el lanzamiento de la cuarta temporada de Envidiosa en Netflix. La actriz optó por mantener su vida privada alejada de los medios, aunque su nombre volvió a causar sensación en redes cuando se la vinculó sentimentalmente con Emiliano Brancciari, cantante de la banda uruguaya No Te Va Gustar.

Las especulaciones comenzaron luego de que se conociera que Brancciari asistió a La Trastienda para ver “Boîte”, el espectáculo encabezado por Siciliani y Carlos Casella. Según relató Adrián Pallares en el programa Intrusos (América TV), un testigo señaló que el cantante ocupó un lugar en la primera fila, intercambió miradas y gestos con la actriz y se mostró participativo durante toda la función. “Ayer fui a ver a Griselda y Emiliano estaba en primera fila y le hacía caritas. Él cantaba todas las canciones y se mataban con la mirada”, fue el mensaje que compartió el conductor, lo que alimentó las versiones sobre un posible vínculo.

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La repercusión llegó rápidamente a oídos de Siciliani, quien decidió comunicarse en vivo con el ciclo televisivo para aclarar la situación. En su mensaje, la actriz negó cualquier tipo de relación sentimental con Brancciari y afirmó de forma contundente que se encuentra “solterísima”. “Che, nada que ver. Te juro. Es como que me digas que salgo con Luca Prodan porque fui a ver a Sumo”, expresó en tono irónico. También explicó que solo ha visto al cantante de lejos y que siente por él una profunda admiración profesional, pero nada más allá de eso.

Por su parte, Emiliano Brancciari tampoco tardó en pronunciarse sobre los rumores. Desde su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde suma más de 90 mil seguidores, el músico compartió una imagen tomada desde el living de una casa, en la que se ve la pantalla de televisión con Adrián Pallares y el zócalo “Dio vuelta la página: ¿Griselda Siciliani y Emiliano Brancciari?”. Junto a la fotografía, el cantante escribió: “Me mandan esto que es cualquiera. La admiro mucho, pero no nos conocemos”, dejando en claro que no existe ningún acercamiento sentimental con la actriz.

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Emiliano Brancciari frenó los rumores que lo vinculaban con Griselda Siciliani
Emiliano Brancciari frenó los rumores que lo vinculaban con Griselda Siciliani

Tanto Siciliani como Brancciari coincidieron en desmentir públicamente los rumores y enfatizaron que entre ambos solo hay respeto mutuo. De este modo, los protagonistas pusieron fin a las especulaciones surgidas tras la coincidencia en un espectáculo y reiteraron su intención de preservar la privacidad de sus vidas personales, enfocándose en sus respectivas trayectorias artísticas.

A principios de junio, la actriz había enfrentado rumores de reconciliación con Luciano Castro. Todo comenzó cuando los usuarios de las redes sociales, siempre atentos a los detalles, registraron un movimiento que reavivó las especulaciones: Castro interactuó con una publicación especial en Instagram y el eco no tardó en hacerse sentir.

Imagen dividida mostrando a Luciano Castro a la izquierda, con cabello oscuro y bigote, y a Griselda Siciliani a la derecha, con flequillo y ojos grandes
El "me gusta" de Luciano Castro no pasó desapercibido en el posteo de su expareja (Instagram)

El hallazgo fue compartido por Marcia Frisciotti, conocida como Pochi de Gossipeame, quien en su cuenta reparó en un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores más atentos. La publicación, realizada a comienzos de mayo, muestra a la actriz posando junto a un afiche de Envidiosa y repasando los momentos más emblemáticos de su personaje a lo largo de las temporadas. “Cuando me encuentro con Vicky por la ciudad”, escribió Griselda, acompañando la imagen con nostalgia y celebración.

Entre los más de 100 mil “me gusta”, el nombre de Castro y su foto de perfil quedaron destacados en la captura de Gossipeame. “¡El like de Lucho a Griselda! Me cuentan que habría empezado a seguir a la hija de ella y que continúa siguiendo a toda su familia, para mí debe querer recuperarla... ¿Ella habrá dado vuelta definitivamente la página?”, comentó la periodista, y sumó una encuesta para que sus seguidores opinaran sobre la posibilidad de una reconciliación.

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