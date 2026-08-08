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Qué le pasa al cuerpo cuando una persona permanece mucho tiempo sentada en el baño

La combinación entre postura, maniobra de Valsalva y cambios circulatorios puede favorecer episodios de mareo o pérdida transitoria de la conciencia. Así lo advierte el radiólogo José Manuel Felices Farias y lo respalda un estudio publicado en EP Europace

Baño moderno con inodoro, lavabo y ducha. Una persona sentada en el inodoro mirando un teléfono móvil, con zapatillas en el suelo. Ventana y espejo.
Pasar demasiado tiempo sentado en el inodoro puede favorecer mareos o desmayos si la persona se levanta de forma brusca (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Permanecer demasiado tiempo sentado en el inodoro suele presentarse como una costumbre inofensiva, asociada a la distracción o a la necesidad de hacer una pausa. Esa escena cotidiana, reforzada en muchos casos por el uso del teléfono móvil, empezó a recibir atención a partir de una advertencia concreta: en determinadas circunstancias, pasar demasiado tiempo en el baño y levantarse de forma brusca puede favorecer mareos o desmayos.

La relevancia del tema no surge solo del efecto llamativo del episodio, sino del cruce entre un hábito extendido y un riesgo físico que puede terminar en una caída.

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En salud y bienestar, ese tipo de asuntos gana interés cuando conecta una práctica habitual con una consecuencia poco considerada. El punto no es instalar una alarma general, sino entender qué factores intervienen cuando una persona permanece sentada, realiza esfuerzo evacuatorio y luego cambia de posición.

Ilustración de baño doméstico con inodoro, lavabo, espejo, toalla y papel higiénico. Una persona sentada en el inodoro usa un teléfono móvil con pantalla azul.
El uso del teléfono móvil en el baño puede extender la permanencia en el inodoro y aumentar un riesgo de caída en personas predispuestas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese enfoque tomó forma en una nota de Men’s Health, donde el radiólogo José Manuel Felices Farias relató el caso de un paciente que se desmayó después de pasar media hora sentado en el váter.

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A partir de ese episodio, el especialista explicó un mecanismo fisiológico que puede ayudar a comprender por qué una conducta tan común puede representar un problema en personas predispuestas.

Un hábito cotidiano que puede derivar en una caída

Farias describió el caso de un paciente de 50 años que perdió el conocimiento después de haber estado 30 minutos sentado en el inodoro. Tras la caída, el hombre fue trasladado al hospital por su esposa, y una tomografía mostró un hematoma subdural, un sangrado intracraneal que puede aparecer después de un traumatismo en la cabeza.

El dato vuelve relevante el tema desde una perspectiva periodística concreta. No se trata solo de explicar un fenómeno curioso, sino de mostrar cómo una rutina frecuente puede convertirse en un episodio de riesgo cuando se combinan varios factores.

Ilustración de acuarela con un hombre en un baño. A la izquierda, sentado en el inodoro con un teléfono; a la derecha, de pie apoyado en la pared con mareo.
José Manuel Felices Farias relató el caso de un paciente de 50 años que se desmayó tras pasar 30 minutos sentado en el váter (Imagen Ilustrativa Infobae)

La secuencia incluye permanencia prolongada, esfuerzo físico al evacuar y una incorporación repentina, tres elementos que en ciertas personas pueden desencadenar una baja transitoria del flujo sanguíneo que llega al cerebro.

Según explicó el especialista, permanecer mucho tiempo sentado hace que la gravedad favorezca la acumulación de sangre en las piernas. Cuando la persona se levanta de golpe, esa redistribución puede afectar el aporte sanguíneo cerebral.

Si esa irrigación cae de manera suficiente, aparece el síncope, que es la pérdida transitoria de la conciencia por una disminución momentánea del flujo de sangre al cerebro.

Hombre de cabello gris con camiseta azul sentado en inodoro blanco, manos sobre el abdomen. El baño tiene azulejos claros y una ventana.
La permanencia prolongada, el esfuerzo al evacuar y la incorporación repentina pueden reducir de forma transitoria el flujo sanguíneo al cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué suma el estudio sobre el síncope defecatorio

La explicación clínica de ese cuadro aparece en el estudio publicado en EP Europace. El trabajo analiza el síncope defecatorio, una forma de síncope situacional asociada al momento de evacuar, y lo vincula con cambios circulatorios y respuestas del sistema nervioso autónomo.

Según ese estudio, durante la defecación interviene la maniobra de Valsalva, que consiste en hacer fuerza mientras se mantiene cerrada la vía aérea superior. Ese esfuerzo modifica la presión dentro del tórax, altera el retorno de la sangre hacia el corazón y puede generar oscilaciones importantes en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca.

En personas susceptibles, esa combinación puede reducir de forma transitoria la cantidad de sangre que llega al cerebro y favorecer un desmayo.

Joven con suéter azul inclinado sobre un lavabo, sujetándose el estómago y mirando al espejo en el baño.
El estudio publicado en EP Europace analizó el síncope defecatorio como una forma de síncope situacional vinculada a la defecación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo también remite a pruebas que detectaron alteraciones del sistema nervioso autónomo en pacientes con síncope defecatorio. Ese sistema regula funciones involuntarias, como la presión arterial y el ritmo cardíaco.

Cuando su respuesta frente al esfuerzo o al cambio de postura no resulta suficiente, el organismo puede tener más dificultades para sostener un flujo sanguíneo estable hacia el cerebro. En ese punto, la descripción del paper coincide con lo planteado por Felices Farias sobre el efecto conjunto del esfuerzo evacuatorio y la postura.

Por qué no se trata de una regla universal

Ni el profesional ni el estudio científico presentan este riesgo como una consecuencia inevitable de pasar algunos minutos de más en el baño. Farias aclaró que el límite prudencial depende de cada persona. Entre los factores que mencionó figuran la cantidad de agua ingerida, la respuesta del sistema nervioso, el estado físico general y otras condiciones individuales.

Una mujer de pie, vista del torso hacia abajo, viste jeans y camiseta blanca, con las manos sobre el abdomen bajo en un baño luminoso con inodoro desenfocado.
La maniobra de Valsalva durante la defecación altera la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el retorno de sangre al corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese matiz es clave para que la información conserve precisión. El texto académico no plantea que toda permanencia prolongada en el inodoro desemboque en un episodio de síncope, sino que describe un cuadro asociado a personas predispuestas y a mecanismos fisiológicos concretos.

La advertencia, entonces, no apunta a convertir una conducta frecuente en una amenaza constante, sino a señalar que existe un riesgo real cuando se suman esfuerzo, tiempo excesivo en la misma posición y una incorporación brusca.

En términos editoriales, allí aparece el aspecto más sólido de la nota. El uso del teléfono móvil en el baño, la extensión innecesaria del tiempo de permanencia y la tendencia a naturalizar ciertas rutinas convierten este tema en una pregunta vigente para una sección de bienestar.

Persona levantándose de un inodoro, con las manos apoyadas en los muslos. Se ven sus piernas, calcetines oscuros y el inodoro. Hay una toalla y papel higiénico.
Felices Farias recomendó pasar en el baño el menor tiempo imprescindible, mejorar la hidratación, consumir fibra y dejar el teléfono fuera del baño (Imagen Ilustrativa Infobae)

No porque exista una novedad científica reciente, sino porque pone bajo revisión un hábito cotidiano a la luz de una explicación médica concreta y de una evidencia clínica que ayuda a ordenarla.

Felices Farias recomendó pasar en el baño el menor tiempo imprescindible. También sugirió revisar cuestiones simples cuando evacuar exige mucho esfuerzo, como la hidratación y el consumo de fibra, y dejar el teléfono fuera de ese espacio.

En el marco de las fuentes citadas, esas medidas no aparecen como una solución universal, pero sí como una forma de evitar que una costumbre trivial prolongue una situación que, en personas vulnerables, puede terminar en desmayo, caída y traumatismo.

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