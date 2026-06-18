Salud

Un experto en creatina explicó cómo este suplemento puede influir en la salud cerebral, el sueño y la preservación muscular

El Dr. Darren Candow, miembro de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, analizó en el podcast Diary of a CEO las aplicaciones de uno de los compuestos más estudiados por la ciencia y abordó creencias erróneas sobre su consumo

Guardar
Google icon
Ilustración de un envase de creatina monohidrato con cara sonriente y brazos musculosos. Alrededor, se ven músculos, un esqueleto, un anciano corriendo y un cerebro.
La creatina actúa como reserva de energía celular y ayuda a sostener los niveles de ATP durante el ejercicio intenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creatina, el suplemento más estudiado del mundo, puede hacer mucho más de lo que se cree: fortalecer músculos, preservar huesos, proteger el cerebro y mejorar la salud mental, según el Dr. Darren Candow, investigador con más de 120 publicaciones científicas sobre esta molécula.

En una extensa conversación con Steven Bartlett en el podcast Diary of a CEO, Candow desmanteló mitos arraigados, precisó dosis según objetivos y explicó por qué este compuesto atraviesa hoy una de sus etapas de mayor expansión científica.

PUBLICIDAD

El investigador, que lleva más de dos décadas tomando creatina y dirige su propio laboratorio en Canadá, sostiene que la gran mayoría de la población vive en un estado de estrés metabólico crónico, por falta de sueño o jornadas laborales exigentes, que convierte al cerebro en un órgano con demanda activa del suplemento.

Beneficios comprobados de la creatina para la salud muscular, ósea y cerebral

La creatina actúa como reserva de energía para las células. Cuando el organismo realiza ejercicio intenso, los depósitos de adenosín trifosfato (ATP), la moneda energética celular, se agotan con rapidez, y la creatina interviene para mantener esos niveles.

PUBLICIDAD

Dos hombres sentados en una mesa redonda frente a un modelo de esqueleto; en la mesa hay varios montones de polvo blanco y material de laboratorio
Cinco gramos diarios de creatina combinados con entrenamiento de fuerza aumentan la masa magra y mejoran fuerza, potencia y resistencia (Captura de video: YouTube/@TheDiaryOfACEO)

El cuerpo produce entre uno y tres gramos diarios, exclusivamente en el hígado y el cerebro, aunque el 95% del total se almacena en el músculo esquelético. “Si el ATP es Batman, que se lleva toda la atención, la creatina es Robin: su mejor amigo, el que viene al rescate para mantener esos niveles”, comparó Candow.

Desde el punto de vista muscular, la evidencia acumulada indica que cinco gramos diarios combinados con entrenamiento de fuerza producen aumentos de masa magra de aproximadamente 1,2 kilogramos en estudios de varias semanas, con mejoras en fuerza, potencia y resistencia.

El mecanismo central es la hidratación celular: el agua sigue a la creatina hacia el músculo, lo que activa vías de señalización vinculadas a la síntesis proteica. “Un músculo hinchado estimula la síntesis proteica”, precisó el investigador. Además, el suplemento reduce el daño muscular y acelera la recuperación entre sesiones.

En materia ósea, los estudios del laboratorio de Candow señalan que entre ocho y doce gramos diarios, siempre acompañados de ejercicio de resistencia, reducen la tasa de pérdida de densidad mineral en la zona de la cadera en mujeres posmenopáusicas. La creatina estimula las células formadoras de hueso y frena las células de resorción ósea.

creatina
La creatina favorece la hidratación celular, estimula la síntesis proteica, reduce el daño muscular y acelera la recuperación (Freepik)

El impacto cerebral resulta más complejo. El cerebro sintetiza su propia creatina, por lo que en condiciones de descanso adecuado la suplementación no aporta beneficios adicionales. La situación cambia bajo privación de sueño, trabajo nocturno o exigencia cognitiva intensa.

Un cerebro sano probablemente no necesita creatina, pero cuando está bajo estrés metabólico, sí la necesita, y cuanto más estresado está, mayor parece ser la dosis requerida”, sostuvo el experto.

Estudios con resonancia magnética mostraron que 20 gramos administrados de forma aguda elevan los niveles cerebrales del compuesto y atenúan el deterioro cognitivo. En cuanto a la salud mental, un estudio en mujeres con depresión mayor demostró que agregar cinco gramos de creatina al tratamiento antidepresivo duplicó la tasa de remisión en ocho semanas.

Desmitificación de los principales mitos sobre la creatina

Candow señaló que, pese a la amplia evidencia científica disponible, todavía persisten distintos mitos en torno al consumo de creatina:

1. Daña los riñones: el investigador afirmó que el aumento de creatinina en sangre suele generar falsas alarmas y recordó que los estudios no han hallado efectos negativos sobre la función renal. “Diría que en 99 de cada 100 casos es un falso positivo”, sostuvo.

El Dr. Darren Candow, un hombre calvo con traje azul, sostiene modelos cerebrales mientras gesticula. En la mesa, polvo blanco y un vaso
La creatina monohidrato es la forma más estudiada y Candow afirmó que la evidencia no respalda los mitos sobre daño renal, caída del cabello, calambres o retención de líquidos persistente (Captura de video: YouTube/@TheDiaryOfACEO)

2. Provoca retención de líquidos: explicó que este efecto puede aparecer de forma temporal durante la fase de carga, pero desaparece con las dosis habituales de mantenimiento.

3. Causa caída del cabello: indicó que no existe evidencia sólida que vincule la creatina con la pérdida capilar y señaló que investigaciones posteriores no encontraron efectos relevantes.

4. Genera calambres musculares: según el especialista, la creatina favorece la hidratación del músculo, por lo que podría incluso reducir el riesgo de calambres.

Dosis, seguridad y recomendaciones de consumo

La forma de creatina más estudiada y respaldada por la evidencia científica es la creatina monohidrato. Candow remarcó que “toda la evidencia que se conoce sobre la seguridad y eficacia de la creatina está basada en la creatina monohidrato” y recomendó elegir productos con certificaciones de calidad que garanticen su pureza.

Primer plano de un hombre musculoso sin camisa, con pectorales y deltoides definidos, flexionando sus brazos y señalando sus bíceps en un gimnasio.
Las dosis de creatina utilizadas en los estudios varían según el objetivo, desde el desarrollo muscular hasta la salud ósea o cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dosis varían según el objetivo. Para favorecer la masa muscular suelen ser suficientes entre tres y cinco gramos diarios, mientras que los adultos mayores pueden requerir cantidades algo superiores.

Las investigaciones sobre salud ósea sugieren al menos ocho gramos por día, y los estudios enfocados en el cerebro bajo condiciones de estrés utilizaron dosis de hasta 20 gramos. Según Candow, el suplemento puede consumirse en distintos momentos del día y combinarse con diversas bebidas o alimentos.

Creatina como herramienta en el envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas

A partir de los 40 años, la pérdida progresiva de masa muscular y fuerza puede acelerarse con el sedentarismo, pero el entrenamiento de resistencia sigue siendo la estrategia más eficaz para contrarrestarla.

Candow enfatizó que, por encima de cualquier suplemento, la prioridad debería ser la actividad física: “Aunque nos centramos en la creatina, si tuvieras que elegir una sola cosa para hacer sería ejercitarte”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Estudios recientes sugieren que la creatina podría contribuir a mejorar indicadores cognitivos en pacientes con Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudios también apuntan a posibles beneficios de la creatina en la salud cerebral. Un estudio en pacientes con Alzheimer observó aumentos en los niveles de creatina cerebral y mejoras en pruebas cognitivas, además de ganancias modestas de fuerza muscular. “Hay mucha esperanza, especialmente en torno al Alzheimer”, afirmó.

El investigador agregó que la creatina también mostró resultados prometedores como complemento de tratamientos para la depresión y la ansiedad, y destacó el creciente interés científico en su potencial aplicación para el trastorno de estrés postraumático y la recuperación tras lesiones cerebrales traumáticas.

Temas Relacionados

CreatinaSuplementosMasa muscularAlzheimerSalud MuscularBienestarDeterioro CognitivoEntrevistas PodcastNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué bebida caliente es más eficaz que el café para estimular el tránsito intestinal en la mañana

Nutricionistas explican los mecanismos fisiológicos de esta preparación, que favorece la hidratación y la motilidad digestiva, y ayuda a prevenir el estreñimiento

Qué bebida caliente es más eficaz que el café para estimular el tránsito intestinal en la mañana

El hábito nocturno que los científicos vinculan con un corazón más sano sin importar la edad

Un equipo del Instituto Cardiovascular de Mount Sinai cruzó datos de casi 91.000 personas del Biobanco del Reino Unido y del programa All of Us para identificar qué factores reducen el riesgo de muerte prematura

El hábito nocturno que los científicos vinculan con un corazón más sano sin importar la edad

Cuánto sol necesita el cuerpo para producir vitamina D, regular el sueño y proteger el corazón

Especialistas de Cleveland Clinic y Harvard explican que la luz natural eleva la serotonina, sincroniza el ritmo circadiano y libera óxido nítrico, un mecanismo que investigaciones en Suecia vinculan con menor presión arterial e insuficiencia cardíaca

Cuánto sol necesita el cuerpo para producir vitamina D, regular el sueño y proteger el corazón

Enjuagar la carne picada cocida: cuánto reduce la grasa y qué impacto tiene en la nutrición

Un método difundido en redes y ámbitos gastronómicos promete modificar el perfil lipídico de este alimento mediante un paso adicional tras la cocción. Especialistas consultadas por Women’s Health analizaron su verdadera utilidad, las limitaciones y alternativas que consideran más convenientes

Enjuagar la carne picada cocida: cuánto reduce la grasa y qué impacto tiene en la nutrición

Cuántos carbohidratos al día recomiendan consumir los expertos para bajar de peso

Especialistas de la Cleveland Clinic y Mayo Clinic establecen rangos precisos de ingesta según edad, nivel de actividad física y objetivos individuales, con énfasis en la calidad de las fuentes por encima de la restricción total

Cuántos carbohidratos al día recomiendan consumir los expertos para bajar de peso

DEPORTES

Ronaldo se rindió ante Messi tras hacer historia y convertirse en el máximo goleador en los Mundiales: “Es el indicado”

Ronaldo se rindió ante Messi tras hacer historia y convertirse en el máximo goleador en los Mundiales: “Es el indicado”

Quién es Domingo Catoira, la nueva apuesta de River Plate para el mercado de pases

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 18 de junio, comienza la segunda fecha, lo que dejó el debut de Colombia y el minuto a minuto

República Checa vs Sudáfrica, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Cuál es la estrategia física que acompaña la vigencia deportiva de Serena y Venus Williams después de los 40 años

TELESHOW

El doloroso adiós de Francisco Vignale a su hermano Lucas a tres días de su trágica muerte: “Te amo con mi alma”

El doloroso adiós de Francisco Vignale a su hermano Lucas a tres días de su trágica muerte: “Te amo con mi alma”

El elogio de Mario Pergolini a Lionel Messi tras su ‘hat trick’ en el Mundial: “Uno siente que le va a bien a un amigo”

Quiénes son nominados de Gran Hermano: Generación Dorada en una placa con jugadores de alto perfil

Valeria Aquino expuso a El Polaco por la crianza de su hija en común: “¿Castigo al papá o a la nena?”

Santi Cairo, ex Yerba Brava, reveló por qué pasó 10 años sin cantar y su éxito con Sin miedo: “Quería dejarle algo a mi nena”

INFOBAE AMÉRICA

Los aliados europeos de la OTAN asumieron el reajuste militar de EEUU pero pidieron tiempo para evitar lagunas de capacidades

Los aliados europeos de la OTAN asumieron el reajuste militar de EEUU pero pidieron tiempo para evitar lagunas de capacidades

EEUU exigió una OTAN de “línea dura” y avisó que señalará en público a los aliados que no hagan lo suficiente en materia de gasto militar

Donald Trump tildó de “envidiosos, gente mala o estúpidos” a quienes critican el acuerdo de paz con Irán

“Una biografía de su alma”: así planea Alejandro Monteverde retratar a Gaudí, el arquitecto más enigmático del siglo XX

Brasil recortó por tercera vez consecutiva la tasa de interés de referencia a pocos meses de las elecciones presidenciales