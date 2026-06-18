Cuántos carbohidratos al día recomiendan consumir los expertos para bajar de peso

Los carbohidratos aportan glucosa, el principal combustible energético del cuerpo y una fuente clave para el funcionamiento del cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los carbohidratos constituyen el principal combustible energético para el cuerpo humano. Al ser ingeridos, el sistema digestivo los transforma rápidamente en glucosa, una forma de azúcar que circula en la sangre y nutre a las células, tejidos y órganos. Este proceso es esencial para el funcionamiento óptimo del organismo, especialmente del cerebro, que depende en gran medida de la glucosa para mantener su actividad.

Se encuentran en una amplia variedad de alimentos, desde los conocidos panes, pastas, arroces y papas, hasta opciones menos evidentes como frutas, verduras, legumbres y productos lácteos. Estos se dividen en simples, también llamados refinados, y complejos.

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Los primeros suelen hallarse en productos procesados y azucarados, mientras que los complejos predominan en alimentos integrales y de origen vegetal. Además de aportar energía, los complejos ofrecen fibra, vitaminas, minerales y otros nutrientes vitales.

Su consumo adecuado resulta indispensable para la salud integral. Los carbohidratos no solo alimentan los músculos durante la actividad física, sino que también contribuyen a la función cerebral, el equilibrio metabólico y el mantenimiento de la sensación de saciedad, gracias a su contenido de fibra. Elegir fuentes saludables y ricas en estos nutrientes, priorizando los complejos y minimizando los refinados, fomenta una alimentación equilibrada y estable para el organismo.

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Distribuir los carbohidratos en porciones de 40 a 50 gramos por comida y combinarlos con proteínas y grasas saludables ayuda a controlar el apetito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lejos de ser enemigos de la dieta, pueden desempeñar un papel fundamental en la pérdida de peso. Su calidad, cantidad y la manera en que se distribuyen a lo largo del día influyen en la regulación del apetito, el metabolismo y la capacidad de adherirse a un plan de alimentación saludable, convirtiéndolos en aliados potenciales para quienes buscan adelgazar de forma sostenible y segura.

Cuántos carbohidratos hay que consumir al día para bajar de peso

Determinar la cantidad óptima de carbohidratos para perder peso depende de factores individuales como la edad, el sexo, el peso, el nivel de actividad física y los objetivos personales.

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Para la mayoría de las personas adultas que buscan adelgazar, especialistas de Cleveland y Mayo Clinic sugieren consumir entre 100 y 150 gramos diarios como un rango seguro. Este enfoque permite mantener suficiente energía, cubrir las necesidades del cerebro y evitar efectos secundarios como la fatiga o el bajo rendimiento físico.

En los casos de dietas bajas en carbohidratos, algunos regímenes proponen una restricción aún mayor, llegando a 60-130 gramos al día, e incluso menos de ese rango en variantes muy estrictas, agregan los expertos. Sin embargo, la reducción debe realizarse con criterio y preferentemente bajo supervisión profesional, ya que una restricción excesiva puede ocasionar desequilibrios nutricionales y problemas de salud, sobre todo en personas con condiciones médicas preexistentes.

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Consumir menos de 130 gramos diarios de carbohidratos puede afectar el cerebro y el sistema nervioso, según la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos subrayan la importancia de priorizar la calidad: los complejos, presentes en cereales integrales, legumbres, frutas y verduras, aportan fibra, vitaminas y minerales, además de energía sostenida. Estos alimentos contribuyen a una mayor saciedad, estabilizan el azúcar en sangre y favorecen la salud metabólica, explica Caroline Susie, portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética citada por Eating Well. En contraste, los simples o refinados suelen carecer de fibra y nutrientes, lo que puede provocar picos de glucosa y hambre recurrente.

Una estrategia recomendada y avalada por profesionales es distribuir los carbohidratos de forma constante a lo largo del día, con porciones de 40 a 50 gramos por comida. Por ejemplo, un almuerzo podría incluir un sándwich de pan integral (unos 30 gramos) y una manzana (15 gramos), sumando cerca de 45 gramos. Si se requiere mayor saciedad, se pueden añadir verduras o grasas saludables como frutos secos. Además, aconsejan acompañarlos con proteínas y grasas saludables, lo que potencia la sensación de saciedad y ayuda a controlar el apetito.

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Para calcular la cantidad adecuada según las necesidades personales, los expertos recomiendan utilizar herramientas como la calculadora de ingesta diaria recomendada (IDR) del USDA. Estos métodos consideran factores como la altura, el peso, la edad, el sexo y el nivel de actividad física, permitiendo ajustar la dieta de manera precisa. Los especialistas insisten en que la clave no solo está en reducir la cantidad, sino en elegir sus fuentes y combinarlas inteligentemente dentro de un plan alimenticio equilibrado y sostenible.

La pérdida de peso depende de la calidad, la cantidad y la distribución de los carbohidratos dentro de un plan de alimentación equilibrado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dietas bajas en carbohidratos: riesgos, seguridad y límites

Descender de 100 gramos diarios solo se considera seguro en circunstancias específicas y siempre con vigilancia médica. La Cleveland Clinic advierte que consumir menos de 130 gramos al día puede afectar el funcionamiento óptimo del cerebro y el sistema nervioso. “Restringir demasiado los carbohidratos puede ser contraproducente si no se hace bajo orientación médica”, recalca la institución.

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No se recomiendan este tipo de restricciones para niños, embarazadas, deportistas ni personas con ciertas patologías crónicas, añade la clínica junto con Mayo Clinic. Para los atletas, la limitación puede comprometer el rendimiento y forzar al organismo a utilizar proteínas musculares como fuente de energía. Bajo supervisión experimentada, el consumo puede ajustarse para evitar fatiga, carencias de micronutrientes o alteraciones metabólicas.

Expertos señalan que cualquier cambio considerable en la ingesta de carbohidratos debe ir respaldado por asesoría profesional, particularmente antes de comenzar dietas estrictas o muy restrictivas.

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Fuentes ricas en carbohidratos y beneficios fisiológicos y matabólicos

Los carbohidratos se encuentran en una amplia variedad de alimentos, lo que permite construir una dieta equilibrada y adaptada a distintos estilos de vida. Entre las fuentes más recomendadas se destacan los cereales integrales, como avena, arroz integral, pan y pasta integrales, quinoa y cebada; las legumbres, como garbanzos, frijoles y lentejas; así como las verduras ricas en fibra, como brócoli, batatas, calabaza, guisantes; y las frutas enteras con cáscara, como manzanas, peras o duraznos. También aportan los frutos secos y semillas, entre ellos almendras, cacahuetes, semillas de calabaza y de girasol.

Para bajar de peso, especialistas de Cleveland y Mayo Clinic sugieren consumir entre 100 y 150 gramos diarios de carbohidratos en la mayoría de los adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adoptar una alimentación basada en estos ingredientes no solo garantiza la obtención de energía sostenida, sino que aporta nutrientes esenciales como fibra, vitaminas del complejo B, minerales y antioxidantes. La fibra presente en los carbohidratos complejos cumple una función crucial: ayuda a mantener la sensación de saciedad durante más tiempo, estabiliza los niveles de glucosa en sangre y favorece el tránsito intestinal. Además, el consumo regular de cereales integrales y legumbres está vinculado con un menor riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares, así como con la prevención de ciertos tipos de cáncer, según señala la Mayo Clinic.

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Desde el punto de vista metabólico, los denominados complejos producen una liberación gradual de glucosa, lo que evita los picos de azúcar y de insulina asociados a los simples o refinados. Esta característica promueve un mejor control del apetito y del metabolismo energético.

Los estudios muestran que quienes privilegian los complejos logran mantener un peso más saludable y reducen la acumulación de grasa visceral, el tipo de grasa más relacionada con alteraciones metabólicas y enfermedades crónicas. Además, la fibra y los nutrientes de estos alimentos contribuyen a la salud de la microbiota intestinal, factor clave en la regulación del metabolismo y del sistema inmunológico.

La Cleveland Clinic destaca que no solo proporcionan mayor saciedad, sino que también potencian el rendimiento físico e intelectual. Por el contrario, los simples suelen carecer de fibra y nutrientes, favoreciendo el hambre frecuente, los cambios bruscos de energía y el aumento del riesgo de enfermedades.