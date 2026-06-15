Salud

El hinojo gana espacio como alimento depurativo, según un estudio

La investigación citada por el medio de salud y bienestar Sport Life atribuye a esta planta una acción diurética que favorece la expulsión de desechos y apoya el funcionamiento digestivo

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Hinojo, un ingrediente propio de las costas mediterráneas y repleto de beneficios nutricionales (Adobe Stock)
El hinojo se consolidó como un alimento con propiedades depurativas porque favorece la eliminación de toxinas y el bienestar digestivo (Adobe Stock)

Cada vez más personas buscan alimentos capaces de favorecer la depuración natural del organismo y mejorar la salud digestiva. En ese contexto, el hinojo ganó protagonismo por sus propiedades beneficiosas y su uso tradicional en la alimentación.

Según un estudio citado por el medio especializado en salud y bienestar Sport Life, esta planta destaca por su capacidad para contribuir a la eliminación de toxinas y promover el bienestar digestivo. Además de su característico sabor anisado, el hinojo se consolidó como un aliado natural para quienes buscan mantener el equilibrio interno y cuidar su salud de forma integral.

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Distintos textos especializados y estudios recientes confirman que el consumo regular de hinojo puede ayudar a mejorar el tránsito intestinal, reducir la hinchazón abdominal y potenciar la función renal. Su efecto depurativo se atribuye tanto a su contenido en agua y fibra como a la presencia de compuestos bioactivos que estimulan la digestión y la eliminación de desechos.

El consumo regular de hinojo puede mejorar el tránsito intestinal, reducir la hinchazón abdominal y potenciar la función renal (Wikipedia)
El consumo regular de hinojo puede mejorar el tránsito intestinal, reducir la hinchazón abdominal y potenciar la función renal (Wikipedia)

Composición nutricional del hinojo y sus componentes activos

El hinojo es un alimento bajo en calorías y rico en nutrientes esenciales. De cada 100 gramos se obtienen aproximadamente 31 calorías, lo que lo convierte en una opción adecuada para dietas hipocalóricas.

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Además, cerca del 90% de su peso es agua, característica que potencia su capacidad hidratante y depurativa. El contenido de fibra ronda los tres gramos por cada 100 gramos, favoreciendo la digestión y el correcto funcionamiento intestinal.

Entre sus vitaminas destaca la presencia de vitamina C, vitamina A en forma de beta-carotenos y algunas vitaminas del complejo B, como el ácido fólico (B9). En cuanto a minerales, el hinojo aporta potasio, calcio, magnesio, hierro y fósforo, nutrientes fundamentales para el funcionamiento del organismo. También contiene antioxidantes como flavonoides, anetol y otros fitoquímicos que contribuyen a su acción protectora.

Imagen de ensalada con manzanas frescas, hinojo, espinaca y pollo, mostrando una mezcla colorida y nutritiva. Otras opciones: comida ligera, mezcla de ingredientes, receta saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El hinojo aporta vitamina C, beta-carotenos, ácido fólico, potasio, calcio, magnesio, hierro y fósforo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios para la salud asociados al consumo de hinojo

El hinojo es fuente de antioxidantes, entre ellos la vitamina C, flavonoides como la quercetina y la rutina, y el anetol. Estos compuestos ayudan a neutralizar los radicales libres y a reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Además, la fibra presente en el hinojo regula el tránsito intestinal, previene el estreñimiento y facilita la eliminación de toxinas, contribuyendo al control del colesterol sanguíneo.

Por su aporte de vitamina C, el hinojo fortalece el sistema inmune, promueve la formación de colágeno y mejora la absorción de hierro. El potasio interviene en la regulación de la presión arterial y el equilibrio de líquidos.

El anetol, uno de sus principales componentes, posee propiedades antiinflamatorias que resultan útiles en cuadros como la artritis y el asma. Y su bajo índice glucémico lo hace adecuado para personas con diabetes o quienes buscan controlar la glucosa.

La fibra, el potasio y el bajo índice glucémico del hinojo contribuyen al control del colesterol, la presión arterial y la glucosa (Crédito: Pixabay)
La fibra, el potasio y el bajo índice glucémico del hinojo contribuyen al control del colesterol, la presión arterial y la glucosa (Crédito: Pixabay)

Los compuestos activos, como los flavonoides y aceites esenciales, apoyan la función hepática estimulando la producción de enzimas que ayudan a descomponer y eliminar sustancias nocivas. Además, el hinojo mejora la digestión, alivia el malestar estomacal y promueve la motilidad intestinal.

También vale destacar que su efecto antimicrobiano y antiparasitario, atribuido al aceite esencial, contribuye a mantener un sistema digestivo sano y equilibrado. El efecto alcalinizante del hinojo ayuda a neutralizar el exceso de acidez y favorece la eliminación de toxinas.

Formas de consumo y recomendaciones de uso del hinojo

El hinojo es un alimento versátil que puede consumirse de diversas maneras. El bulbo crudo se añade a ensaladas para aportar frescura y textura crujiente; cocido, se utiliza al vapor, asado o en sopas y guisos. Las semillas permiten preparar infusiones que ayudan a la digestión y tienen efecto depurativo.

Las hojas frescas y las semillas también se emplean como condimento para aromatizar platos. Mientras que el aceite esencial de hinojo se usa en aromaterapia o aplicaciones tópicas, siempre diluido.

Existen algunas precauciones: algunas personas pueden ser alérgicas al hinojo o a otras plantas de la familia de las umbelíferas. En embarazo y lactancia, se recomienda consultar con un profesional de la salud antes de consumirlo en grandes cantidades.

En tanto, el hinojo puede interactuar con ciertos medicamentos, como anticoagulantes o estrógenos sintéticos, por lo que es aconsejable realizar una consulta médica si se está bajo tratamiento.

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