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La agencia marítima británica informó que un buque cisterna reportó explosiones frente a las costas de Omán

“El capitán de un petrolero informó haber oído dos explosiones mientras transitaba” por la vía marítima, publicó en redes sociales UKMTO sobre el incidente que ocurrió unos 16 kilómetros al sureste de Kumzar

Iran marítimo
Antes del conflicto, unos 130 buques cruzaban el paso a diario; con la escalada actual, el tráfico quedó prácticamente paralizado (Foto: Shutterstock)
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Un buque petrolero reportó haber oído dos explosiones al cruzar el estrecho de Ormuz, cerca de Omán, informó la agencia marítima británica United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO). El incidente ocurrió a unos 16 kilómetros al sureste de Kumzar, según el comunicado difundido el jueves.

El capitán de un petrolero informó haber oído dos explosiones mientras transitaba por el estrecho de Ormuz”, publicó UKMTO en X. La agencia confirmó que la tripulación y el navío se encuentran a salvo y que no se registraron daños ambientales.

La vía marítima, bajo control de facto de Irán desde el 28 de febrero, se mantiene como una ruta estratégica para el tránsito global de hidrocarburos. Las autoridades iraníes dispararon contra barcos que no siguen sus rutas a través del estrecho, mientras el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) apoya el paso de buques por la vía.

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Desde Teherán, el Ministerio de Exteriores de Irán confirmó que el acuerdo con Omán para gestionar el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz está en su fase final de revisión. El portavoz de la cartera, Esmaeil Baqaei, declaró: “Se ha alcanzado un entendimiento sobre las coordenadas geográficas de la ruta prevista por las partes y, si ningún tercero obstaculiza el trabajo en este sentido, la declaración conjunta de ambos países, que incluye las principales consideraciones y puntos de acuerdo, se encuentra ya en la fase final de revisión y redacción”.

Un buque en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán, el 31 de julio de 2026 (REUTERS)
Un buque en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán, el 31 de julio de 2026 (REUTERS)

Baqaei aclaró que el acuerdo no garantiza la seguridad en el estrecho, dado que “persisten los factores” de inseguridad y culparon esta situación al bloqueo naval y “otras acciones agresivas y amenazantes” por parte de Estados Unidos.

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Durante una rueda de prensa, descartó viajes a Pakistán o Qatar por parte del ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, o el presidente del Parlamento, Mohamad Bagher Qalibaf: “No tenemos planes de realizar visitas a estos países. Por supuesto, Pakistán y Qatar continúan sus esfuerzos para rebajar las tensiones, y la República Islámica mantiene el contacto y las consultas con ellos”. El viceministro de Exteriores, Kazem Gharibabadi, indicó a la agencia IRNA que la ruta marítima acordada con Omán será “temporal” y que “podría durar entre dos y cuatro meses”.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre las negociaciones entre Washington y Teherán y afirmó que su principal prioridad respecto a Irán es alcanzar un acuerdo diplomático antes que recurrir a una nueva acción militar. Durante un acto celebrado en Las Vegas, Trump aseguró que existen conversaciones entre ambos países y señaló que su gobierno mantiene abierta la opción de una solución negociada, aunque advirtió que el país está preparado para intervenir si las gestiones fracasan.

Prefiero llegar a un acuerdo con Irán porque no quiero matar gente. No quiero matar gente, pero en algún momento tendremos que hacerlo”, declaró Trump ante sus seguidores. El mandatario recordó que suspendió una operación militar de gran escala tras recibir una señal de apertura al diálogo por parte de Teherán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a Los Ángeles, California (EEUU), el 4 de agosto de 2026 (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a Los Ángeles, California (EEUU), el 4 de agosto de 2026 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Estábamos completamente preparados para el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial, y ellos me llamaron y me dijeron: ‘Por favor, no lo hagan, hablemos’. Después lo niegan y dicen: ‘Nunca dijimos eso’”, relató. Trump sostuvo que los contactos entre ambos gobiernos continúan pese a las diferencias. “Irán nos respeta. Nos respeta. Estamos hablando. Veremos qué sucede”, afirmó.

Las declaraciones se producen en un contexto de alta tensión entre Washington y Teherán, marcado por enfrentamientos y advertencias, así como por gestiones diplomáticas. Trump reiteró que Estados Unidos mantiene una postura firme sobre el programa nuclear iraní y considera que Teherán no debe desarrollar armas atómicas.

(Con información de Europa Press)

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