Murio Pablo Palacio, actor de División Palermo y Homo Argentum, a los 60 años

Algunos de los trabajos del actor que falleció a los 61 años

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La noticia del deceso de Pablo Palacio causó conmoción en los círculos artísticos argentinos este 5 de agosto de 2026. El intérprete, nacido el 25 de agosto de 1965, dejó su huella tanto en el teatro como en la televisión y el cine.

Durante cuatro décadas, Palacio desarrolló una labor constante que abarcó desde el escenario hasta la pantalla grande y las plataformas digitales. El público lo vio en ficciones televisivas como División Palermo, Cromañón, Nada, Monzón, Atrapa a un ladrón, Edha, El lobista, Privier, El jardín de bronce, Cartoneros, Señores papis y Las Estrellas.

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Quienes se preguntan por qué su nombre resuena en las producciones más diversas encontrarán la respuesta en su versatilidad: Palacio integró elencos de obras teatrales como Remanente Sur (dirigida por Hugo Asencio), El viaje de Discepolito (Víctor Dupont), Guarda abajo (Ernesto Michel), La palabra del Señor y Maquillaje (Norberto Gonzalo), además de El encargo (Daniel Cinelli) y los espectáculos de Matías Alarcón, Roberto dijo y No tenés códigos.

Pablo Palacio junto a Daniel Hendler y Santiago Korovsky en División Palermo (Instagram)

En el cine, su presencia se extendió a títulos como Homo Argentum, El clan, El ciudadano ilustre, El Potro, lo mejor del amor, El sonido de los tulipanes, Al acecho, El cadáver insepulto, Elena sabe, La invitada, Goyo, Póngale la firma, Un paraíso para los malditos y otros cortometrajes como Y líbranos del mal, El pozo y El sueño de Horacio.

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Más allá de su trabajo actoral en medios tradicionales, el actor también incursionó en campañas publicitarias para diversas marcas de bebidas, tarjetas de crédito, alimentos y productos de limpieza. Esta amplitud profesional le permitió ser reconocido tanto por sus pares como por el público general.

El fallecimiento de Pablo Palacio deja un vacío entre colegas, amigos y familiares, quienes lo despiden con afecto. La Asociación Argentina de Actores expresó su pesar y acompañó a sus seres queridos en este momento difícil.

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Pablo Palacio en la alfombra roja de Homo Argentum, la película protagonizada por Guillermo Francella

Entre los mensajes de despedida de colegas, se destacó la publicación de Daniel Ibarra, actor y compañero en la obra No tenés códigos, que ambos protagonizaron el año pasado en el Espacio Polonia, espacio referente del teatro alternativo e independiente de la ciudad. Ibarra expresó: “Te vamos a extrañar, gordo. Abrazo grande al Cielo”, mensaje que acompañó con un video donde aparecen juntos en escena y un emoji de corazón en luto.

El actor difundió en su cuenta de Instagram una de sus más recientes participaciones profesionales, protagonizando el videoclip titulado “Qué nos pasó?” del cantante argentino Tobika. Esta publicación se realizó hace menos de una semana, evidenciando su actividad continua en el ámbito artístico. A través de la misma red social, el actor acostumbraba promocionar sus intervenciones en proyectos teatrales, televisivos y cinematográficos, así como compartir aspectos de su vida personal.

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En su perfil de Instagram, el actor celebraba los logros de la Selección Argentina, manifestaba opiniones sobre la coyuntura política y publicaba imágenes de sus visitas al teatro, donde asistía para acompañar a colegas. Entre las fotografías compartidas, se lo puede ver junto a figuras como Martín Bossi, Rada y Gustavo Bermúdez, así como felicitando a actores que, al igual que él, demostraban un compromiso con el escenario y la actuación.

El recorrido de Palacio evidencia la importancia de su figura en el panorama cultural argentino. Su legado queda plasmado en cada una de las producciones que integró, tanto en los escenarios teatrales como en las pantallas y campañas publicitarias.

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La comunidad artística reconoce en Pablo Palacio a un actor que supo construir una carrera extensa y variada, aportando a cada proyecto su compromiso y talento.