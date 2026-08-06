El oxígeno administrado por IA promueve niveles de oxígeno más estables en los pacientes

Guardar

MIÉRCOLES, 5 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- La administración de osígeno impulsada por IA puede ayudar a los pacientes hospitalizados a mantener mejores niveles de oxígeno en sangre, lo que podría acelerar su recuperación, según un nuevo estudio.

Los pacientes tratados con oxígeno automatizado por IA pasaron el 85% de su tiempo en el rango objetivo de oxígeno, frente al 63% de quienes el ogénito fue gestionado manualmente por el personal hospitalario, informaron los investigadores el 3 de agosto en JAMA Internal Medicine.

PUBLICIDAD

"El osígeno es una de las terapias más utilizadas en medicina, pero incluso en 2026, sigue gestionándose en gran medida mediante ajustes manuales repetidos realizados por los clínicos", dijo el investigador senior Dr. Adit Ginde en un comunicado de prensa.

"Nuestros hallazgos muestran que la titulación autónoma de oxígeno puede ayudar a los pacientes a mantenerse dentro de su rango objetivo de forma más constante, reduciendo tanto la suboxigenación como la sobre-oxigenación", dijo Ginde, decano asociado senior de investigación clínica y profesor de medicina de urgencias en la Escuela de Medicina Anschutz de la Universidad de Colorado. "Esta tecnología tiene el potencial de cambiar fundamentalmente la forma en que se administra el osígeno suplementario tanto en la medicina civil como en la militar."

PUBLICIDAD

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 300 personas que recibieron oxígeno como parte de su tratamiento en cuatro hospitales de EE. UU. Estos pacientes sufrían enfermedades respiratorias agudas, lesiones traumáticas o quemaduras, o se estaban recuperando de una cirugía.

Los pacientes fueron asignados aleatoriamente para recibir osígeno gestionado por médicos o ogenio gestionado por IA, en el que el dispositivo monitorizaba continuamente sus niveles de oxígeno y ajustaba su flujo de oxígeno en tiempo real.

PUBLICIDAD

Los resultados mostraron que las personas con IA gestionando sus niveles de oxígeno pasaban menos tiempo con demasiado poco o demasiado oxígeno en el torrente sanguíneo.

"Los niveles de ogen pueden cambiar rápidamente en pacientes hospitalizados", dijo el investigador principal , el Dr. David Douin, profesor asociado de anestesiología en la Escuela de Medicina Anschutz de la Universidad de California, en un comunicado de prensa. "Este sistema responde en tiempo real, ayudando a los pacientes a pasar más tiempo en su rango objetivo de oxígeno con menos ajustes manuales."

PUBLICIDAD

El oxígeno gestionado por IA también puede reducir la carga de trabajo para enfermeras y terapeutas respiratorios, permitiendo que los clínicos se centren en otros aspectos de la atención al paciente, según los investigadores.

A continuación, planean probar el uso de oxígeno gestionado por IA en transportes de emergencia y otros entornos prehospitalarios, como en el campo de batalla.

PUBLICIDAD

"Cuando estás cuidando a un militar herido a horas de un hospital, el oxígeno se agota y también la atención del sanitario", dijo el investigador Dr. Vik Bebarta, presidente de medicina de urgencias y director fundador del Centro de Investigación de Medicina de Combate de CU Anschutz, en un comunicado de prensa.

"Un dispositivo que ajusta el oxígeno por sí solo les quita una tarea urgente para poder centrarse en todo lo demás que el paciente necesita", dijo.

PUBLICIDAD

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre los niveles de oxígeno en sangre.

FUENTE: Escuela de Medicina Anschutz de la Universidad de Colorado, comunicado de prensa, 3 de agosto de 2026