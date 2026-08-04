El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

Estos son los productos vencidos más comunes detectados por la Defensoría del El Salvador durante el 2026

Más de tres mil artículos fuera de fecha han sido decomisados en operativos recientes, como parte de las acciones para proteger la salud y los derechos de los consumidores salvadoreños

Estantes de madera llenos de productos empaquetados, frascos de legumbres, bananas verdes y amarillas, patatas, cebollas, jabones y escobas.
La Defensoría del Consumidor de El Salvador ha retirado del mercado más de 3,000 productos vencidos en más de 315 establecimientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Más de 3,000 productos vencidos han sido retirados del mercado salvadoreño durante los operativos realizados este año por la Defensoría del Consumidor, según informó este lunes el presidente de la institución, Ricardo Salazar, durante una entrevista en Radio 105.3 FM

Durante estas verificaciones hasta la fecha, la Defensoría ha encontrado irregularidades en supermercados, empresas de alimentos y ferias, principalmente relacionadas con la venta de productos cuya fecha de consumo ya había expirado.

Entre los productos vencidos que hemos detectado, que en lo que va del año son más de 3,000, sobresalen las bebidas carbonatadas, temas vinculados a los productos de panadería, harina, pan para hot dog y para sándwiches; incluso bebidas alcohólicas”, detalló Salazar.

PUBLICIDAD

El funcionario recordó que la detección de estos productos puede acarrear sanciones que pueden alcanzar los 500 salarios mínimos por cada infracción, además del retiro y destrucción de los productos decomisados.

PAN
presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, informó que entre los productos vencidos detectados hubo bebidas carbonatadas, panadería, harina, pan para hot dog, pan para sándwiches y bebidas alcohólicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Atención al periodo vacacional

El operativo nacional se ha desplegado en más de 315 establecimientos, con cerca de 200 inspecciones enfocadas en el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor. Según datos del funcionario, las verificaciones incluyen no solo la revisión de fechas de vencimiento, sino también la inspección de balanzas utilizadas para el pesaje de productos en supermercados y empresas de lácteos y embutidos.

“Tener la balanza debidamente calibrada da las condiciones para un correcto peso y evita un cobro indebido a la población”, explicó el titular de la Defensoría.

PUBLICIDAD

Salazar informó que mantienen una alerta especial durante las Fiestas Agostinas, en el que se espera que el 80% de los salvadoreños realicen turismo interno y el 20% restante salga del país. Por ende, las autoridades pusieron en marcha un plan de protección al consumidor.

“Durante el período vacacional reforzamos las inspecciones en sectores como alimentos y entretenimiento para garantizar los derechos de los consumidores. Nos mantenemos en una labor permanente de vigilancia”, recalcó el ministro en la citada entrevista.

El 82 % de quienes viajan en vacaciones agostinas prefiere destinos dentro de El Salvador. Playa, pueblos y montaña son los lugares favoritos, según la encuesta de la Defensoría del Consumidor. (Cortesía: Defensoría del Consumidor)
El 82 % de quienes viajan en vacaciones agostinas prefiere destinos dentro de El Salvador. Playa, pueblos y montaña son los lugares favoritos, según la encuesta de la Defensoría del Consumidor. (Cortesía: Defensoría del Consumidor)

Refuerzan controles en aeropuerto, comercios y plataformas digitales para proteger a los consumidores

Las acciones de vigilancia se han extendido a lugares clave como el Aeropuerto Internacional de El Salvador “San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, donde la institución ha realizado controles para garantizar los derechos de consumidores locales y extranjeros.

Salazar señaló que la Defensoría mantiene presencia activa en estos puntos durante la temporada vacacional, a fin de prevenir riesgos sanitarios y económicos.

Además de la supervisión en comercios y supermercados, la Defensoría ha puesto atención en las plataformas digitales de alquiler de propiedades vacacionales, donde se han detectado casos de estafas en la renta de ranchos de playa y alojamientos en zonas turísticas.

Ricardo Salazar alertó sobre estafas en alquileres de vacaciones por plataformas abiertas y recomendó comprar solo en sitios seguros,(Cortesía: Secretaría de Prensa)
Ricardo Salazar alertó sobre estafas en alquileres de vacaciones por plataformas abiertas y recomendó comprar solo en sitios seguros,(Cortesía: Secretaría de Prensa)

De igual manera, para facilitar la atención ciudadana, la entidad ha instalado un punto de atención en SivarLand, una feria nacional, donde las personas pueden presentar denuncias y recibir orientación sobre sus derechos como consumidores.

El plan continuará durante la temporada alta, con inspecciones permanentes en establecimientos turísticos y comerciales, y reiteró el llamado a la población a denunciar cualquier irregularidad que ponga en riesgo su salud o su economía.

Temas Relacionados

El SalvadorConsumidoresRicardo SalazarDefensoría del Consumidor

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: Pueblo Miskito enfrenta una crisis silenciosa: pesca ilegal, abandono y barreras que frenan sus derechos

Organizaciones defensoras de derechos humanos y representantes comunitarios advierten que las comunidades pesqueras continúan enfrentando obstáculos que afectan su vida diaria y su futuro.

Honduras: Pueblo Miskito enfrenta una crisis silenciosa: pesca ilegal, abandono y barreras que frenan sus derechos

Internet sigue siendo un privilegio en varios cantones de Costa Rica: 3 de cada 10 hogares no cuentan con conexión fija

Un análisis de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) revela que el 29% de los hogares costarricenses permanece sin acceso a internet fijo, una brecha que se concentra principalmente en cantones rurales y que limita las oportunidades de educación, empleo, emprendimiento y desarrollo económico.

Internet sigue siendo un privilegio en varios cantones de Costa Rica: 3 de cada 10 hogares no cuentan con conexión fija

Los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala acuerdan una cooperación de 3.5 millones de dólares para modernizar los controles migratorios

El convenio incorpora tecnología estadounidense para fortalecer la identificación de personas con perfiles de riesgo, ampliar el control en fronteras y acelerar el intercambio de datos entre autoridades ante narcotráfico y trata de personas

Los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala acuerdan una cooperación de 3.5 millones de dólares para modernizar los controles migratorios

Los siniestros viales causan entre tres y cinco muertes diarias en Centroamérica

La OMS advirtió que el continente americano fue el único sin avances en 14 años, mientras los registros nacionales muestran repuntes, promedios diarios y patrones que se repiten en varios países

Los siniestros viales causan entre tres y cinco muertes diarias en Centroamérica

Costa Rica vuelve a destacar entre los mejores destinos del mundo para jubilados, según Forbes

El país mantiene su atractivo internacional por su clima, sistema de salud, estabilidad política y costo de vida, aunque enfrenta retos relacionados con riesgos climáticos como las inundaciones.

Costa Rica vuelve a destacar entre los mejores destinos del mundo para jubilados, según Forbes

TECNO

¿De qué no puedo hablar contigo?: las preguntas que jamás le debes hacer a Gemini y ChatGPT

¿De qué no puedo hablar contigo?: las preguntas que jamás le debes hacer a Gemini y ChatGPT

Así es el Infinix HOT 70 Pro 5G Free Fire Edition, el celular con diseño dinámico y regalos exclusivos

El 45% de los argentinos compartiría una imagen íntima en redes sociales a cambio de dinero

Mapas del universo: cómo ver gratis superficie de la Luna, agujeros negros, galaxias y hasta planetas

El 68% de los latinoamericanos teme que la IA sea usada para cometer fraudes

ENTRETENIMIENTO

Ariana Grande explica su decisión de alejarse del ojo público tras las críticas a su apariencia: “Es necesario establecer límites”

Ariana Grande explica su decisión de alejarse del ojo público tras las críticas a su apariencia: “Es necesario establecer límites”

El sacrificio de Tom Holland para una de las escenas más comentadas de ‘Spider-Man: Brand New Day’: “Lo único que hizo fue ponerme de muy mal humor”

Los hijos de Paul Stanley y Gene Simmons lanzarán su primer disco con un sonido alejado del legado de KISS

“Spider-Man: Un nuevo día”: estos son todos los récords de taquilla que rompió la película en su histórico estreno

La muerte de Robin Hood: Hugh Jackman protagoniza la versión más oscura y brutal del legendario forajido

MUNDO

Qatar afirmó que hay avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y que ya circula un borrador del acuerdo

Qatar afirmó que hay avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y que ya circula un borrador del acuerdo

Japón publicó su nueva estrategia de Defensa con IA: impulsará “nuevas formas de combate” en su industria militar

Un militar ruso disparó contra compañeros y civiles en Crimea: cuatro muertos y cuatro heridos

Así liberaron a Umit, la tigresa que tiene como misión restaurar una población felina extinta en Asia

El presidente de Aramco dijo que el mundo perdió 2.600 millones de barriles por crisis Oriente Medio