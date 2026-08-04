Estos son los productos vencidos más comunes detectados por la Defensoría del El Salvador durante el 2026

La Defensoría del Consumidor de El Salvador ha retirado del mercado más de 3,000 productos vencidos en más de 315 establecimientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de 3,000 productos vencidos han sido retirados del mercado salvadoreño durante los operativos realizados este año por la Defensoría del Consumidor, según informó este lunes el presidente de la institución, Ricardo Salazar, durante una entrevista en Radio 105.3 FM

Durante estas verificaciones hasta la fecha, la Defensoría ha encontrado irregularidades en supermercados, empresas de alimentos y ferias, principalmente relacionadas con la venta de productos cuya fecha de consumo ya había expirado.

“Entre los productos vencidos que hemos detectado, que en lo que va del año son más de 3,000, sobresalen las bebidas carbonatadas, temas vinculados a los productos de panadería, harina, pan para hot dog y para sándwiches; incluso bebidas alcohólicas”, detalló Salazar.

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El funcionario recordó que la detección de estos productos puede acarrear sanciones que pueden alcanzar los 500 salarios mínimos por cada infracción, además del retiro y destrucción de los productos decomisados.

presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, informó que entre los productos vencidos detectados hubo bebidas carbonatadas, panadería, harina, pan para hot dog, pan para sándwiches y bebidas alcohólicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Atención al periodo vacacional

El operativo nacional se ha desplegado en más de 315 establecimientos, con cerca de 200 inspecciones enfocadas en el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor. Según datos del funcionario, las verificaciones incluyen no solo la revisión de fechas de vencimiento, sino también la inspección de balanzas utilizadas para el pesaje de productos en supermercados y empresas de lácteos y embutidos.

“Tener la balanza debidamente calibrada da las condiciones para un correcto peso y evita un cobro indebido a la población”, explicó el titular de la Defensoría.

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Salazar informó que mantienen una alerta especial durante las Fiestas Agostinas, en el que se espera que el 80% de los salvadoreños realicen turismo interno y el 20% restante salga del país. Por ende, las autoridades pusieron en marcha un plan de protección al consumidor.

“Durante el período vacacional reforzamos las inspecciones en sectores como alimentos y entretenimiento para garantizar los derechos de los consumidores. Nos mantenemos en una labor permanente de vigilancia”, recalcó el ministro en la citada entrevista.

El 82 % de quienes viajan en vacaciones agostinas prefiere destinos dentro de El Salvador. Playa, pueblos y montaña son los lugares favoritos, según la encuesta de la Defensoría del Consumidor. (Cortesía: Defensoría del Consumidor)

Refuerzan controles en aeropuerto, comercios y plataformas digitales para proteger a los consumidores

Las acciones de vigilancia se han extendido a lugares clave como el Aeropuerto Internacional de El Salvador “San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, donde la institución ha realizado controles para garantizar los derechos de consumidores locales y extranjeros.

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Salazar señaló que la Defensoría mantiene presencia activa en estos puntos durante la temporada vacacional, a fin de prevenir riesgos sanitarios y económicos.

Además de la supervisión en comercios y supermercados, la Defensoría ha puesto atención en las plataformas digitales de alquiler de propiedades vacacionales, donde se han detectado casos de estafas en la renta de ranchos de playa y alojamientos en zonas turísticas.

Ricardo Salazar alertó sobre estafas en alquileres de vacaciones por plataformas abiertas y recomendó comprar solo en sitios seguros,(Cortesía: Secretaría de Prensa)

De igual manera, para facilitar la atención ciudadana, la entidad ha instalado un punto de atención en SivarLand, una feria nacional, donde las personas pueden presentar denuncias y recibir orientación sobre sus derechos como consumidores.

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El plan continuará durante la temporada alta, con inspecciones permanentes en establecimientos turísticos y comerciales, y reiteró el llamado a la población a denunciar cualquier irregularidad que ponga en riesgo su salud o su economía.