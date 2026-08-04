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El respaldo de Alex Caniggia a su hermana Charlotte reaviva la guerra con Sol Abraham en Gran Hermano

Mientras la casa arde con cruces verbales, el mediático sumó presión desde afuera. La dinámica del repechaje y la reacción del público reconfiguraron el juego

Alex Caniggia aparece en un video en una campaña de apoyo a su hermana Charlotte y en contra de Sol Abraham, figuras del programa "Gran Hermano"

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El apoyo explícito de Alex Caniggia a su hermana Charlotte en la última campaña de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada encendió las redes sociales y movilizó a la audiencia, situando el conflicto con Sol Abraham en el centro de la conversación digital. El mensaje de Alex no solo colocó a Charlotte como favorita de su entorno, sino que también profundizó la grieta entre seguidores de ambas participantes.

En las plataformas sociales, Alex se manifestó con contundencia: “Encime vos te reís de una persona que se le murió el perro, ja, ¿muy graciosa, no? Ya te va a venir el karma. Si vos apoyás a gente que se gana algo por mérito propio y no por ser la mimosa de un productor. Si vos no sos mala persona... pisando cabezas para intentar hacerte más famosa, ya sabés a quién votar: Sol 9009. Dale, papá, vos pensás igual que yo. Saquemos esta pichi cuatro de copas infumable. Aguante Char. Saquémosla. ¡Dale, gente, dale!”

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Con este llamado, Alex instó a su comunidad y a la audiencia del reality a votar contra Sol Abraham, al reforzar la idea de que la permanencia en el programa debe basarse en el mérito personal y la integridad, en contraposición a las estrategias consideradas dañinas o desleales. El pedido de Alex se convirtió en un punto de referencia inmediato para quienes buscan influir en el destino de los concursantes desde fuera de la casa.

El conflicto entre Charlotte Caniggia y Sol Abraham se expresó en una serie de enfrentamientos verbales dentro de la casa. Desde el ingreso de la influencer, la relación con Sol estuvo marcada por la tensión y los reproches, sin señales de distensión a medida que avanzaron las semanas.

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Sol Abraham y Charlotte Caniggia participan en una confrontación verbal en Gran Hermano Generada Dorada

En la útlima gran discusión, Charlotte le reprochó abiertamente a Sol su estilo de juego y su actitud dentro del programa. “Sos una forra, jugás sucio y ojalá que te vayas vos por sucia, por sucia de m…, porque jugás feo y sos mala persona”, lanzó, dejando en claro que la convivencia estaba afectada por diferencias irreconciliables.

Sol no tardó en replicar, devolviendo cada crítica con igual intensidad: “A mí, Charlotte, me parecés una planta, me parecés aparte una mujer muy insegura, muy insegura, que compite con las mujeres y qué coincidencia, con mujeres lindas. Sos una insegura, sos una insegura”, para luego sumar: “Si buscamos tu nombre en el diccionario, aparece quilombo y bizarro, porque eso es lo que sos, quilombo, bizarro y grasa”.

La escalada no se detuvo allí. Charlotte respondió defendiendo su transparencia y autenticidad en el juego: “Yo soy transparente, nena, cosa que vos no sos. No sos transparente, no sos carismática y sos una fantasma, nena. Y ojalá te vayas por ensuciar a la gente, por sucia”, sostuvo, manteniendo el tono alto en la disputa.

Sol insistió entonces en catalogar a Charlotte como “una envidiosa” y puso en duda su estabilidad emocional. “Envidiosa, es una envidiosa, insegura. Andá al psicólogo, andá al psicólogo. Envidiosa, insegura”, gritó Sol, demostrando que no pensaba bajar el nivel del enfrentamiento.

La mediática fue la primera en ser anunciada por Santiago del Moro (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Charlotte, por su parte, utilizó el historial televisivo de Sol para desacreditarla: “Le quiero contestar a la señorita Sol, la gran show woman de los realities, que hace 10 años estuviste en un reality y te hacés la capa, desapareciste, no hiciste más nada, y ahora estás en un Gran Hermano. Así que, más calladita y más bonita, porque no sos nadie vos para hablarle así a la gente. Sos una fantasmita, así que callate un poquito la boca. Y bajá un poco del poni, mami, porque no sos nadie”, concluyó, subrayando que su rival no tiene autoridad para descalificarla.

El intercambio de acusaciones se convirtió en uno de los momentos más comentados, tanto dentro como fuera de la casa, alimentando la narrativa que define la actual temporada del reality.

A mediados de mayo, Gran Hermano Generación Dorada organizó una de sus galas más esperadas: el repechaje. En esta instancia, la organización permitió el regreso de ex participantes y el ingreso de nuevas figuras, lo que generó un cambio inmediato en la dinámica de la competencia y en las estrategias de los jugadores.

La entrada de Charlotte fue uno de los hechos que más repercusión tuvo esa noche. Su incorporación no solo alteró el equilibrio interno de la casa, sino que también renovó el interés de la audiencia y de los seguidores del programa en las redes sociales. La expectativa creció ante la posibilidad de que los antiguos rencores y las nuevas alianzas modificaran el rumbo del juego.

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