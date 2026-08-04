La nueva vida de Tim Payne en Paraguay tras ser furor con Nueva Zelanda en el Mundial 2026 y el impacto económico tras su primer gol

La nueva vida de Tim Payne y su familia en Paraguay

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La vida de Tim Payne cambió drásticamente el día que el influencer argentino Valentín Scarnisi, más conocido como Elscarso, le propuso a su comunidad seguir al lateral de la selección de Nueva Zelanda, hasta antes del Mundial el jugador con menos seguidores en las redes sociales de todos los que iban a protagonizar la Copa del Mundo que quedó en manos de España. Hoy, varias semanas después que terminó el furor que se generó con su imagen, el defensor disfruta de sus días a miles de kilómetros de su hogar, ya que firmó como nuevo jugador de Olimpia de Paraguay, uno de los grandes de Sudamérica.

El último fin de semana, Payne abrió su nueva etapa en el fútbol con un gol a los 12 minutos de su estreno en el club paraguayo y coronó así un salto inesperado para su carrera, ya que hasta hace poco jugaba en el Wellington con escasa visibilidad fuera de Nueva Zelanda y hoy, tras su irrupción viral, vive en Asunción con su familia y suma más de 5 millones de seguidores en Instagram.

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Ya instalado en la capital paraguaya junto a su esposa Michelle Peters y su hijo Brooklyn de un año, el defensor neozelandés convirtió en la goleada de Olimpia ante Rubio Ñu (5-0). Como era de esperarse, en la tribuna su familia acompañó su primera vez con el Decano y su pareja compartió un video desde el estadio, sorprendida por la forma en que se vive el fútbol en Sudamérica, antes de dedicarle un mensaje breve a su marido: “Qué debut”.

Justamente, el lateral habló tras su estreno goleador. “Cuanto más tiempo pase aquí, más fácil va a ser adaptarme. Estoy intentando aprender el idioma lo más posible; va a llevar un tiempo más. El pueblo paraguayo ha sido muy acogedor conmigo y con mi familia. Estoy muy agradecido por el apoyo que me mostraron”, le dijo Tim a Tigo Sports.

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Después de su actuación en el Mundial, y de volver a su tierra natal, Payne cerró el acuerdo con el equipo tres veces campeón de América. Y fue Peters quien mostró imágenes del nuevo hogar de la familia en en el barrio residencial Ycuá Satí de Asunción. “Hola Paraguay. Finalmente instalados en nuestro nuevo hogar y más felices que nunca”, escribió junto a un video en el que aparece jugando en el living con su hijo, con el paisaje paraguayo de fondo. La publicación estuvo acompañada por la canción Home is you, de Rosie Darling, cuya letra gira en torno a la idea de que el hogar no es una casa sino la persona con la que se comparte la vida.

El golazo de Tim Payne en su debut con Olimpia

Michelle, de 32 años, es fotógrafa profesional especializada en eventos y bodas. Vivía con Payne en Wellington, donde llevaba adelante su propio emprendimiento fotográfico, y dejó esa vida para acompañarlo en esta nueva etapa en Sudamérica. La pareja de Payne tiene raíces latinas -su madre nació en Costa Rica y su padre es neozelandés-, una combinación cultural que le permitió crecer hablando español con fluidez y entender con rapidez el humor latinoamericano que impulsó la popularidad del futbolista.

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Con el cierre de julio y el inicio de un nuevo mes, Peters hizo un repaso de lo que fueron las últimas semanas de la vida de la familia antes de desembarcar en Paraguay: “Qué mes. Mirando para atrás, resulta increíble pensar en todo lo que sucedió en apenas 30 días: dos viajes de ida y vuelta al continente americano, hacer las valijas y mudarse a un país nuevo y, de alguna manera, vernos ahora llamando hogar a Paraguay”.

En el mismo mensaje resumió el tono emocional de la mudanza: “Ha sido emocionante, abrumador, emotivo y mucho más, pero, sobre todo, estamos increíblemente agradecidos”. Después pasó directamente al español para agradecer la recepción: “Gracias, Paraguay, por la bienvenida tan linda que nos han dado a mí y a mi familia. Nos sentimos muy afortunados de estar acá y a todos los que nos han seguido en esta aventura”.

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Algunas postales de Tim Payne y su familia desde su llegada a Sudamérica

El cierre también mostró una rápida conexión con costumbres locales y regionales. “Y ahora sí, que se vengan todos los asados, chipa guazú, mbejú y medialunas por favor!”. Payne fue el primero en responder a esa publicación. “Living”, escribió, en una síntesis que, según su entorno digital, apunta a una idea simple: dedicarse a vivir este presente.

Más allá de la nueva vida familiar para Payne, el lateral también causó un rápido impacto en Olimpia. Rodrigó Nogués, presidente del conjunto guaraní, habló en varios medios del país y reveló cómo se produjo la elección del jugador en medio de la Copa del Mundo. “Me llamó la atención todo lo que fue generando en redes. Comencé a investigar un poco más sobre él, pedí al departamento de scouting un informe detallado y fue muy positivo. Le pasé a Vitamina (Sánchez, el entrenador), dio el ok y avanzamos en la negociación. Nos reunimos en Los Ángeles y se fue cerrando el acuerdo”, explicó en diálogo con Deporte Total 780.

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A su vez, el titular del club detalló que también su llegada fue relevante para la economía de la institución más laureada del fútbol en Paraguay. “Tenemos encaminados varios sponsors nuevos para el club. Con su llegada se sumaron dos sponsors nuevos. Después del gol se acercaron de tres a cuatro marcas nuevas. Luego está la exposición de marca Olimpia a nivel mundial. Es el gol más visto del fin de semana en todo el mundo”, agregó en charla con ABC Deportes. La Copa del Mundo terminó, pero la revolución Tim Payne parece que ahora se trasladó a territorio sudamericano.

Nuevas costumbres para la familia Payne en Paraguay