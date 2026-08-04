Precios de los autos: cuánto aumentaron en agosto los 0 km, según cada marca

En agosto volvieron los aumentos de precios en los autos 0 km, aunque todos en torno a la inflación proyectada para julio. (Imagen ilustrativa Infobae)

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A pesar de la caída de ventas superior al 30% interanual y del 12,8% en los primeros siete meses del año, la mayoría de las automotrices argentinas aplicaron aumentos en sus listas de precios de agosto respecto a los valores que rigieron durante julio.

“Esto es algo que varios veníamos diciendo, pero no era para que la gente deje de esperar bajas de precio sino para que se entendiera que los precios están en un piso del que no se puede bajar sin perder sustentabilidad en el negocio”, explicó un ejecutivo de una terminal automotriz a Infobae este lunes, cuando se empezaron a recibir las primeras listas de precios con ajustes varios.

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“En los autos más accesibles, los márgenes son mínimos, y la prueba está en que los modelos de media gana se pueden sostener sin aumentar, pero los autos de volumen de las marcas no pueden sostener precios sin actualización porque, aunque está bajando, la inflación sigue existiendo”, completó.

Los únicos modelos de Toyota que aumentaron fueron el Yaris un 2% y el furgón Hiace un 1%.

La realidad parece ir de la mano con esa explicación, porque después de haber estado prácticamente congelados durante los primeros seis meses, los precios volvieron a aumentar en julio, también impulsados por el dólar oficial que salió de la franja de los $1.450 y subió a la de $1.500.

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“Prácticamente el 50% de los componentes de los autos son importados, sube el dólar y son más competitivas nuestras exportaciones, pero también suben los costos de todas esas piezas importadas que tienen los autos nacionales”, remarcó el empresario.

Las listas de agosto

Así, con casi todas las automotrices comunicando sus listas de precios de agosto, (solo falta Volkswagen), el aumento promedio del sector ronda el 1,3%, pero con diferentes estrategias de las marcas. Mientras que algunas casi no incrementaron los precios de su portafolio, otras aplicaron aumentos a la mayoría de sus modelos.

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Toyota fue la primera en comunicar sus precios de agosto y la más conservadora en precios, ya que solo incrementó un 2% la línea Yaris hatchback (no el Yaris Cross), y un 1% los furgones Hiace. El resto de sus modelos no tuvieron alteraciones de precio; por lo tanto, el incremento de la marca es de un 0,2 por ciento.

Renault subió los precios de toda la gama de modelos actuales un 2,5% salvo el Kwid que sólo aumentó un 2%. Los autos discontinuados no tuvieron aumento.

Renault se adelantó a otros meses y también comunicó sus listas este lunes. En esta marca había una especial atención porque el Renault Kwid, el auto más accesible del mercado desde su regreso a Argentina en diciembre de 2024, podía perder ese sitial de privilegio si no aplicaba una rebaja de por lo menos el 6,5 por ciento.

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Tal como era de esperarse, esa baja de precios no ocurrió, sino todo lo contrario. Por lo tanto, el Jmev Easy 3, un auto chino 100% eléctrico que importa el Grupo Antelo, se convirtió en el auto de menor precio del mercado con sus USD 16.900, que son equivalentes a unos $25.600.000.

Renault aplicó aumentos a casi todos sus autos, incluido el Kwid, aunque este fue el modelo de menor incremento (solo un 2%) mientras que el resto del portafolio subió un 2,5%. Los modelos son Kardian, Duster, Oroch, Koleos, Boreal, Kangoo y Master. En cambio, los que mantuvieron sus precios fueron los modelos que ya se discontinuaron como Sandero, Stepway, Logan y la pick up Alaskan. El promedio de aumentos de Renault fue del 1,7%.

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Stellantis también publicó sus precios el primer día hábil del mes para todas sus marcas, que desde agosto suman a la nueva Leapmotor también. Ahora son siete, aunque los precios que se modifican son en 5 de ellas, ya que la nueva marca y DS tienen sus precios en dólares.

Citroén había promocionado una versión del C3 en $27.000.000 en junio. Por el momento se aplicó un 2% sobre los precios de lista y esa bonificación no fue renovada

De todos modos, en general se aplicó un 2% a toda la gama con algunas excepciones. En el caso de Fiat, el único vehículo que no aumentó fue el Fiat 600 Hybrid, que mantuvo el mismo precio de julio en $49.340.000. En Peugeot y Citroën el incremento fue general para todos los modelos.

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En el caso de Jeep y RAM, se aplicó un 2% a todos los productos brasileños y argentinos, y solo se dejaron sin aumentar los precios en dólares que tienen Jeep Wrangler, Gladiator y Grand Cherokee, y las RAM 1500 y 2500.

Ford también decidió aumentar algunos modelos y dejar sin cambios otros de su portafolio. Los aumentos fueron del 2,1% para Bronco Sport y 2% para Maverick (los dos modelos que vienen de México con acuerdo comercial suspendido), y del 1% para toda la línea nacional de la pick up Ford Ranger y para la Transit Van. El resto de los modelos, especialmente Territory, no tuvieron cambio de precio respecto a junio.

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Ford aplicó aumento del 1% a Ranger pero dejó sin cambios el precio del SUV Territory

Chevrolet tomó también la decisión de aplicar un 2% de aumento a la mayoría de sus modelos, con algunas excepciones hacia arriba y hacia abajo. Los que tuvieron variaciones distintas son la versión LT de Tracker, el Captiva PHEV, y la pick up S10 cabina simple 4x4, que subieron un 2,5%, mientras que la S10 cabina simple 4x2 subió un 3,5%.

En cambio, los que quedaron abajo del 2% fueron el Chevrolet Spark EUV y la S10 cabina doble 4x2 , con un 1,5%, y el resto de la gama S10 que subió solo un 1%. El promedio de General Motors fue del 2%.

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Finalmente, Nissan, Honda y Hyundai comunicaron también su política de precios para agosto con diferentes decisiones. La primera aplicó aumentos del 2% a la gama Versa y a las pickup Frontier, pero dejó el resto de los modelos sin aumento alguno. En cambio, Honda y Hyundai decidieron no modificar ninguno de sus precios y dejar la lista igual que en julio.