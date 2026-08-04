Cultura
Agregar Infobae enGoogle

Una I.A. ayuda a rastrear las obras de arte robadas por los nazis que siguen desaparecidas

Un equipo de la Universidad de Santa Clara puso en línea una herramienta que revisa archivos dispersos y multilingües para agilizar la localización de piezas expoliadas entre 1933 y 1945

Nazis.
Obras de arte robadas por los nazis.
Guardar

Entre 1933 y 1945, los nazis robaron o forzaron la venta de 650.000 obras de arte, y un equipo de la Universidad de Santa Clara puso en línea un asistente de inteligencia artificial para ayudar a rastrear las cerca de 100.000 piezas que siguen desaparecidas, con la intención de acelerar búsquedas que hasta ahora dependían de archivos fragmentados, con errores y en varios idiomas.

La estimación sobre el saqueo proviene del Center for Art Law, con sede en Nueva York. El nuevo sistema se llama A.I. Provenance Assistant y fue entrenado para revisar registros complejos en busca de pistas que faciliten la restitución de obras expoliadas por el régimen nazi.

PUBLICIDAD

El proyecto comenzó a tomar forma cuando el profesor de gestión Michael Santoro, de Santa Clara, conoció los esfuerzos del juez del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos Timothy Reif por recuperar obras robadas al primo de su abuelo, el artista de cabaré vienés Fritz Grünbaum. La universidad señaló que los intentos previos, encabezados en muchos casos por museos, habían reunido datos en recursos aislados entre sí.

Esa dispersión es uno de los problemas que el asistente intenta resolver. El sistema fue desarrollado por Santoro junto con los profesores de sistemas de información y análisis Haibing Lu y Michele Samorani, con el objetivo de ahorrar tiempo a los investigadores al recorrer bases de datos separadas y defectuosas a una velocidad que antes no era posible.

PUBLICIDAD

Nazis.
Entre 1933 y 1945, los nazis robaron o forzaron la venta de 650.000 obras de arte

La primera etapa técnica del proyecto consistió en extraer datos de la base del ERR Project sobre obras que pasaron por el museo Jeu de Paume de París, donde los nazis procesaban parte del arte robado. Entre esas piezas figuran un dibujo poco común del artista rococó Jean Antoine Watteau que fue subastado recientemente y Portrait d’une femme, à mi-corps de Nicolas de Largillière, una obra de hacia 1700 recuperada por los Monuments Men de Francia en mayo de 1945.

Luego, Lu dirigió la creación de un agente de inteligencia artificial capaz de responder consultas redactadas en lenguaje simple sobre esa base documental. De acuerdo con la universidad, la herramienta mejora la búsqueda al localizar términos relacionados, variantes ortográficas y traducciones de nombres, y después explica los resultados en inglés sencillo.

Lu dijo al medio que el equipo no construyó su propio modelo de lenguaje desde cero, sino que adaptó modelos ya existentes a las necesidades del proyecto. “Nuestro objetivo no era reemplazar a los investigadores de procedencia”, explicó. “Era hacer que décadas de registros de archivo complejos fueran mucho más fáciles de explorar mediante una conversación natural”.

Nazis.
Un asistente de inteligencia artificial para ayudar a rastrear las cerca de 100.000 piezas que siguen desaparecidas

El A.I. Provenance Assistant ya está disponible, aunque sus creadores planean seguir perfeccionándolo, sobre todo con una expansión de las bases de datos que utiliza. El grupo también se prepara para publicar un artículo académico cuando el proyecto alcance una escala mayor y para crear una fundación vinculada que pueda contratar abogados y recaudar fondos para una iniciativa que hoy no tiene financiación.

Para esa etapa, Santoro incorporó a la estratega tecnológica y corporativa Wendy Goldberg. Citada por la universidad, Goldberg comparó el objetivo del proyecto con la etapa en que trabajó en AOL: “Cuando yo estaba en AOL, todo consistía en hacer que internet fuera tan fácil de usar como el teléfono y la televisión. Esto está haciendo que usar la IA para la restitución y el rastreo del arte sea tan fácil de usar como cualquier otra aplicación tecnológica. No hace falta ser un genio para encontrar la procedencia y seguir el rastro del arte robado”.

Los desarrolladores también buscan aportes de especialistas en procedencia para adaptar mejor la herramienta a las necesidades del campo. Según la publicación universitaria, Lu afirmó: “Queremos crear herramientas que ayuden a los investigadores a identificar obras de alto riesgo, para darles algo que investigar. En cierto sentido, ni siquiera podemos imaginar quién va a usarlo”.

Temas Relacionados

NazismosaqueosInteligencia artificialRepatriación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Manuel Vilas, escritor español: “Puede que el teléfono sea la invención más diabólica de la historia, junto con la fotografía”

A partir de una fulminante reflexión de su última novela, “Islandia”, este destacado autor nacido en 1962, desarma los mecanismos de la memoria, el desamor y la tecnología como herramientas de tortura emocional

Manuel Vilas, escritor español: “Puede que el teléfono sea la invención más diabólica de la historia, junto con la fotografía”

Tip de ortografía del día: bongo y bongó, diferencias

Las erratas pueden dar la imagen de ser una persona poco preparada

Tip de ortografía del día: bongo y bongó, diferencias

Una ruta inesperada para explicar por qué reír también sirve para pensar

En “Una filosofía de la risa”, Bernat Castany Prado recorre voces clásicas y literarias para sostener que la ironía puede convertirse en una forma de conocimiento, capaz de sacudir certezas y bajarles el volumen a los dogmas

Una ruta inesperada para explicar por qué reír también sirve para pensar

Entre comparsas y libros: Paraty, el festival literario más convocante de Brasil

¿Cuál es el pulso de la literatura en el gigante carioca? Una crónica desde la ciudad colonial, sede del ciclo que ocurre de forma ininterrumpida hace 24 años, entre mesas repletas, actividades paralelas y noches de baile

Entre comparsas y libros: Paraty, el festival literario más convocante de Brasil

El día que Borges firmó un libro “equivocado” y lo volvió genial (y otras anécdotas de escritores argentinos)

Infobae Cultura publica un capítulo de “Todo lo que usted siempre quiso saber sobre su escritor argentino favorito y nunca se atrevió a pregunta”, que recopila ‘anécdotas secretas’ relatadas por otros autores

El día que Borges firmó un libro “equivocado” y lo volvió genial (y otras anécdotas de escritores argentinos)

DEPORTES

La nueva vida de Tim Payne en Paraguay tras ser furor con Nueva Zelanda en el Mundial 2026 y el impacto económico tras su primer gol

La nueva vida de Tim Payne en Paraguay tras ser furor con Nueva Zelanda en el Mundial 2026 y el impacto económico tras su primer gol

Mientras cierra las salidas de Salas y Lencina, River Plate cedió a Ian Subiabre: cómo está el otro mercado de pases del Millonario

Conmoción en el deporte por la muerte de una promesa del atletismo de 21 años

Mastantuono no seguirá en el Real Madrid: por qué no volvió a River Plate y la razón que dilata la llegada a su nuevo club

La historia de Zoey Kuhn, la delantera norteamericana que ilusiona a Rosario Central con sus goles y es furor en el fútbol femenino

TELESHOW

La reacción de Wanda Nara a Maxi López por la foto que mostró en sus redes: “Gracias salí divina”

La reacción de Wanda Nara a Maxi López por la foto que mostró en sus redes: “Gracias salí divina”

La Legislatura porteña declaró a Nicolás Vázquez como nueva Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires

Quién encarnará a Silvina Luna en su docuserie: una ex Gran Hermano recreará momentos de su vida

El respaldo de Alex Caniggia a su hermana Charlotte reaviva la guerra con Sol Abraham en Gran Hermano

Quién es Candela Arizaga, la joven que protagonizó un confuso episodio con Facundo Moyano: la encontraron desnuda en Barrancas de Belgrano

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala abre la segunda convocatoria de 2026 de Becas por Nuestro Futuro

Guatemala abre la segunda convocatoria de 2026 de Becas por Nuestro Futuro

Estos son los productos vencidos más comunes detectados por la Defensoría del El Salvador durante el 2026

Científicos lograron reparar la retina desde adentro en un experimento con células madre en el laboratorio

Violenta jornada en el norte de Honduras deja cuatro muertos, dos policías heridos y cinco capturados

Guatemala en alerta naranja: autoridades evacuan a un centenar de personas por erupción del Volcán de Fuego