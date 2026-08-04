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Guatemala abre la segunda convocatoria de 2026 de Becas por Nuestro Futuro

El proceso estará disponible del 1 de agosto al 30 de septiembre y se realizará en línea, tras una primera ronda con 4,250 solicitudes y 1,033 aspirantes preseleccionados, según la institución

La entidad estima que deberá procesar unos 2.000 ensayos en esta fase y recuerda que el año pasado se superaron 9.000 registros, lo que habría implicado evaluar 18.000 textos
La Segeplan abrió del 1 de agosto al 30 de septiembre la segunda convocatoria 2026 del programa Becas por Nuestro Futuro para guatemaltecos que buscan iniciar, continuar o concluir estudios. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Segeplan abrió del 1 de agosto al 30 de septiembre la segunda convocatoria de 2026 del programa Becas por Nuestro Futuro, dirigida a guatemaltecos que busquen iniciar, continuar o concluir estudios, en un proceso que se realiza por internet y que llega después de una primera ronda con miles de solicitudes y más de mil postulantes preseleccionados.

Hasta julio, el programa reportaba 842 becarios a nivel nacional. En la primera convocatoria de 2026, abierta del 16 de abril al 31 de mayo, se registraron 4,250 solicitudes: 2,043 de mujeres y 1,624 de hombres, según informó la entidad.

La postulación se hace de forma completamente virtual en becasnuestrofuturo.gob.gt. Para aplicar, los interesados deben revisar primero el listado de áreas académicas priorizadas, porque ese criterio tiene peso en la evaluación final.

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Luego deben crear un registro con CUI, nombre completo, teléfono, correo electrónico y una contraseña, completar los formularios y enviar la solicitud. Los requisitos básicos son ser guatemalteco, residir en el país y contar con historial académico.

Dos personas sostienen sendas tarjetas moradas con el texto "Becas por Nuestro Futuro" en letras blancas. Una persona usa anillos y pulsera
Dos personas sostienen tarjetas del programa "Becas por Nuestro Futuro" durante un evento de apoyo educativo. (Segeplan Guatemala)

La evaluación combina situación socioeconómica, carrera priorizada y dos ensayos

La beca se asigna con base en la situación socioeconómica del postulante, el nivel de priorización de la carrera elegida y dos ensayos en los que cada aspirante debe exponer su historia de vida y sus metas. El programa ofrece apoyo para pregrado, que incluye técnicos y carreras universitarias, posgrado, con maestrías y doctorados, y cursos técnicos vocacionales como mecánica, enfermería y construcción.

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Ese esquema de evaluación se apoya en herramientas automatizadas. Según declaraciones anteriores del secretario de Segeplan Carlos Mendoza, un algoritmo revisa las respuestas del cuestionario y un sistema de inteligencia artificial califica los ensayos para agilizar la preselección ante el volumen previsto de solicitudes.

Mendoza explicó que esa herramienta fue entrenada con expertos que evaluaron manualmente 400 ensayos y luego compararon esos resultados con la calificación emitida por la inteligencia artificial sobre otros 400 textos. Según el funcionario, la institución resolvió utilizarla de forma exclusiva en la revisión de ensayos cuando comprobó que calificaba “no solo igual, sino que mejor que los humanos”.

Para esta convocatoria, la entidad prevé más de 6,000 aplicaciones y la revisión de 2,000 ensayos. Mendoza añadió que en la primera convocatoria del año pasado se registraron más de 9.000 aplicaciones, un volumen que habría supuesto revisar 18,000 ensayos.

La primera convocatoria dejó más de mil preseleccionados y un padrón con mayoría femenina

En junio, la entidad informó que 1.033 postulantes ya habían sido preseleccionados en la primera convocatoria de 2026 y que las confirmaciones estaban llegando a los correos electrónicos de los estudiantes. Ese dato sitúa la nueva apertura como una segunda oportunidad para quienes no aplicaron en la ronda anterior o buscan avanzar en otro nivel de formación.

El programa también arrastra resultados de asignaciones previas. En otra actualización incluida en el material fuente, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia aprobó 62 nuevos beneficiarios, con lo que elevó a 636 el total de jóvenes apoyados en 2024, dentro de una meta acordada con el presidente Bernardo Arévalo de incorporar entre 100 y 150 becas nuevas por mes.

Del total acumulado en ese corte, el 58 % correspondía a mujeres y el 42 % a hombres. Mendoza también indicó que 25 becarios estudiaban en el extranjero, en Honduras, Costa Rica, México y Brasil.

Las asignaciones anunciadas para ese grupo sumaban 6 millones de quetzales para los próximos cinco y seis años. El funcionario precisó que la aprobación correspondía a siete nuevas planillas para 62 beneficiarios que cumplieron con los requisitos fijados en la página oficial del programa.

El programa concentra demanda en pregrado y amplía su alcance territorial y étnico

La mayor parte de las solicitudes se dirige a estudios de pregrado. Entre las carreras más demandadas figuran Medicina, Veterinaria, Pedagogía, Mecánica e Ingeniería Industrial, mientras que, en el acumulado de beneficiarios, destacan la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, con 21 becarios, Trabajo Social, Ingeniería Agronómica, Medicina y Cirugía e Ingeniería Industrial.

El programa no restringe la elección de carreras ni de universidades. Mendoza señaló que también crecen las solicitudes para técnicos no universitarios, en especial después de la firma de un convenio con la Fundación Kinal, institución con más de 65 años de experiencia en formación técnica y vocacional.

El alcance territorial incluye los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Quiché, Chimaltenango, Totonicapán, San Marcos y Sololá. En Alta Verapaz se contabilizaban más de 85 beneficiarios.

La distribución también muestra un componente étnico marcado: el 47 % de los beneficiarios pertenece a la población maya, por encima del 42 % de autoidentificados registrado en el último censo nacional. Mendoza sostuvo que esa proporción es relevante por los niveles históricos de pobreza y menor escolaridad que enfrenta esa población, mientras que la franja de edad con más presencia entre los becarios es la de 20 a 24 años, con el 38 % del total.

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