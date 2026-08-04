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Por qué las legumbres son buenas para el corazón, según Harvard

La recomendación apunta a una alternativa accesible y saciante, con nutrientes asociados al control del colesterol y la glucosa. Cómo incorporarlos sin complicar la rutina

Vista superior de una mesa de madera con numerosos cuencos y platos llenos de alimentos ricos en fibra, como legumbres, cereales, frutas, verduras y semillas.
Harvard Medical School recomendó sumar legumbres a la dieta porque su fibra y su bajo índice glucémico pueden ayudar a cuidar el corazón y a controlar la glucosa en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo: provocaron alrededor de 19,8 millones de fallecimientos en 2022, lo que representa aproximadamente el 32% de todas las muertes globales, con el 85% de esos decesos atribuidos a infartos y accidentes cerebrovasculares.

En ese contexto, Harvard Medical School recomendó sumar a la dieta legumbres —porotos, lentejas y arvejas— por su aporte de fibra y su bajo índice glucémico, dos características que pueden ayudar a cuidar el corazón y a controlar el azúcar en sangre. Estos alimentos también aportan carbohidratos complejos —se digieren más lentamente—, además de vitaminas y minerales, con bajo contenido de grasa.

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El índice glucémico es una medida de qué tan rápido un alimento con carbohidratos eleva la glucosa en sangre; cuanto más bajo es, más gradual suele ser ese aumento.

El doctor Rani Polak, directora fundador del programa Culinary Healthcare Education Fundamentals (CHEF) Coaching en el Institute of Lifestyle Medicine de Harvard, resumió la recomendación en una idea práctica: “Sustituir las legumbres por formas menos saludables de proteínas y carbohidratos puede ayudar a prevenir o controlar afecciones comunes que contribuyen a la enfermedad cardíaca”, dijo a Harvard Medical School.

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Primer plano de un corazón humano semitransparente con el ventrículo derecho iluminado y el izquierdo oscuro, suspendido en un laboratorio clínico moderno.
Las legumbres aportan carbohidratos complejos, vitaminas, minerales y bajo contenido de grasa, una combinación asociada con salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Polak explicó que, en muchos productos cárnicos y lácteos, la proteína llega acompañada de grasas saturadas, asociadas a un aumento del colesterol. También señaló que carbohidratos refinados como el pan blanco y el arroz blanco pierden gran parte de la fibra durante su procesamiento, un componente que se vincula con un mejor control de ese marcador.

Este grupo de alimentos, además, se destaca como una de las fuentes más completas de proteína vegetal.

Cómo las legumbres favorecen la salud cardiovascular y el control de la glucosa

Harvard Medical School indicó que las legumbres contienen dos tipos de fibra con efectos potencialmente beneficiosos: fibra soluble y almidón resistente. La primera actúa en el aparato digestivo como una “esponja”: puede unirse a la bilis —una sustancia que contiene colesterol— y ayudar a eliminarla.

La segunda, en cambio, llega al intestino grueso y sirve de alimento para bacterias intestinales. Ese proceso puede generar ácidos grasos de cadena corta que, junto con otros componentes de la fibra, se asocian con mejoras en factores vinculados al riesgo cardiovascular, como el colesterol, la presión arterial, la inflamación y el peso corporal.

Mesa de madera con recipientes de cereales, legumbres, yogur, chucrut, pescado azul, verduras de hoja, raíz y frutos rojos variados junto a una ventana.
Harvard explicó que la fibra soluble de las legumbres puede unirse a la bilis y contribuir a eliminar colesterol del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese impacto también puede extenderse al control del azúcar en sangre. Según Harvard Medical School, incorporar legumbres a la dieta puede reducir el riesgo de diabetes tipo 2, probablemente porque su índice glucémico bajo ayuda a evitar subas bruscas de glucosa.

La diabetes tipo 2, a su vez, aparece como un factor que incrementa el riesgo de enfermedad cardíaca. Además, por su capacidad para saciar, las legumbres pueden ayudar a comer menos y favorecer la pérdida de peso, de acuerdo con Polak.

Molestias digestivas: qué pueden provocar y cómo evitarlas

Uno de los obstáculos más frecuentes para sumarlas al menú es que pueden generar molestias digestivas. Como ocurre con otros alimentos ricos en fibra, algunas personas pueden experimentar gases, distensión abdominal e incomodidad.

La recomendación para quienes casi no las consumen es aumentar la cantidad de manera gradual. Con el consumo regular, la microbiota intestinal —el conjunto de bacterias del intestino— puede adaptarse a esa fibra adicional y, con el tiempo, producir menos flatulencias.

Ilustración del torso de una persona mostrando un intestino luminoso con microbiota colorida, rodeado de burbujas y escudos translúcidos de protección.
El almidón resistente de las legumbres alimenta bacterias intestinales y se asocia con mejoras en colesterol, presión arterial, inflamación y peso corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harvard Medical School también sugirió medidas de preparación para reducir esas molestias: remojar los porotos durante la noche y cocinarlos luego en agua nueva ayuda a eliminar sustancias que favorecen la formación de gases. Un “doble remojo” puede resultar todavía más efectivo.

Ese paso lleva a algunas personas a evitarlas por considerar que demandan demasiado tiempo. Polak matizó esa idea: “Y casi todo el tiempo de remojo y cocción de los porotos no requiere atención”.

Otra alternativa es elegir porotos enlatados bajos en sodio, una opción que permite incorporarlos con menos trabajo previo.

Ideas simples para incorporarlas en comidas de todos los días

Entre las formas más directas de sumar legumbres, Harvard Medical School propuso reemplazar una parte de la carne en platos habituales —como tacos o salsa para pasta— por porotos negros o rojos bajos en sodio. También recomendó cambiar una porción de arroz por lentejas cocidas.

Las lentejas tienen una ventaja práctica adicional: no necesitan remojo. Hay variedades marrones, verdes y negras, y las naranjas, también llamadas rojas, que se cocinan en apenas cinco a siete minutos.

En la lista de Harvad también aparecen el edamame como tentempié, la sopa de arvejas partidas (verdes o amarillas), el hummus y platos con garbanzos como el chana masala, preparado con salsa de tomate y especias.

Estofado de frijoles rojos, lentejas, zanahorias, apio y perejil en tazón. Cuchara. Servilleta. Cuencos con frijoles y lentejas secas. Perejil en tabla.
Harvard propuso incorporar legumbres en comidas diarias con opciones como porotos, lentejas en lugar de arroz, hummus, arvejas partidas y garbanzos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución también mencionó recetas como los porotos refritos —con porotos pintos, cebolla y ajo— o la pasta e fagioli, que combina alubias cannellini con pasta pequeña en caldo de tomate. Polak, además, propuso una ensalada de lenteja naranja con feta y hierbas frescas, a la que se pueden sumar cereales integrales cocidos, verduras en cubos o frutos secos picados.

Por su perfil nutricional y su capacidad de saciar, las legumbres se presentan en el texto como un recurso sencillo para ajustar platos cotidianos: más fibra, carbohidratos de digestión más lenta y una opción práctica para reemplazar ingredientes considerados menos saludables.

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