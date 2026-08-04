El Gobierno busca cubrir las vacantes en la Justicia mientras Javier Milei analiza los nombres para la Corte Suprema

Javier Milei en Perú. REUTERS/Angela Ponce

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En un reportaje radial concedido este lunes, el presidente Javier Milei reconoció que está estudiando un conjunto de nombres para completar las dos vacantes existentes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto no implica que ese proceso de evaluación y selección se vaya a producir en el corto plazo. Y es que al interior del oficialismo marcan que la estrategia judicial tiene otras prioridades.

“Todavía quedan muchos juzgados por cubrir. También hay fiscalías y defensorías vacía. No es un solo segmento”, avisa una importante fuente del Gobierno al tanto de las conversaciones judiciales. Al interior de la Casa Rosada creen que Milei no querrá iniciar conversaciones para cubrir vacantes este año. Y que hacerlo el año que viene no es viable en términos políticos.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación está conformada hoy en día por su presidente Horacio Rosatti, su vicepresidente Carlos Rosenkrantz y su ministro Ricardo Lorenzetti. La política no pudo ponerse de acuerdo para cubrir las vacantes de Elena Highton de Nolasco (jubilada en 2021) y de Juan Carlos Maqueda (en 2024 llegó al límite de edad). El Tribunal tiene una conformación de 5 miembros y el oficialismo tampoco estaría evaluando una variación de ese número.

“Voy a hacerlo cuando llegue el momento que yo considere apropiado para hacerlo. Es una decisión muy fuerte, muy importante institucionalmente. Entonces requiere de un trabajo serio”, marcó el Presidente en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre, a quien le agregó: “Estoy estudiando más nombres para la Corte Suprema, pero estoy estudiando sus trabajos, sus contribuciones, sus fallos”.

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Javier Milei y Juan Bautista Mahiques. REUTERS/Agustin Marcarian

Tiempo atrás, el Presidente le había confesado a Infobae que estaba alejado de esa temática por desconocer su forma de funcionar, tanto en términos concretos como políticos. Aquello mismo le sucedía con los asuntos vinculados a la inteligencia o la salud.

Pero en los últimos meses eso empezó a cambiar: a Milei lo han visto muy curioso, consultando de manera asidua sobre asuntos judiciales. Esta tendencia comenzó luego de que Milei designara a Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, generando un cambio en el eje de rotación política de ese Ministerio, ya que esa esfera busca responder al ala política de su hermana, Karina Milei. Ese mayor interés también está atravesado por los pliegos que debe enviar desde la Casa Rosada hacia el Senado.

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Quienes observan al Presidente puntualizan que está priorizando a cubrir la gran cantidad de puestos vacantes que hay en la Justicia en vez de buscar llenar la Corte Suprema, un ámbito que funciona a pesar de no tener a todos sus miembros.

Al inicio de la gestión del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, el 35% de los cargos en la justicia federal y nacional se encontraban vacantes, lo que representaba 568 puestos sin cubrir sobre un total de 1.640 cargos judiciales.

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Durante este período, se remitieron 203 pliegos judiciales: 144 para jueces, 26 para fiscales, 25 para defensores y 4 listas de conjueces. Esto fue destacado esta mañana por el mismo Mahiques a través de su cuenta de X. “Javier Milei es el presidente que más candidatos elevó al Senado para cubrir cargos judiciales en un año desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994. Un récord histórico”, tuiteó. Hasta el momento, se designaron 96 funcionarios (81 jueces, 6 fiscales y 9 defensores) y existen 85 vacantes más en proceso de cobertura, lo que suma un total de 181 cargos cubiertos.

Si bien el avance fue significativo, todavía quedan juzgados y cargos judiciales por cubrir. Hay un caso específico que plasma el escenario político actual en relación a este tema: el Poder Ejecutivo Nacional todavía no remitió al Senado ningún juzgado electoral. “Ninguno va a salir a salir hasta que se solucionen los problemas de la Política”, afirman fuentes judiciales de La Libertad Avanza.

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Y es que es un recurso importante en términos de negociación política. Por marcar un ejemplo, el juzgado electoral de San Juan también tiene competencias vinculadas a la actividad minera. Es decir, es un lugar que resulta codicioso para el oficialismo provincial. Eso también es escalable en las otras provincias donde sucede lo mismo.

“Con eso sobre la mesa, el Gobierno tiene la oportunidad de llenar lugares muy interesantes. Ni hablar Comodoro Py. ¿Para qué te vas a enquilombar con la Corte? Se va a trabar todo“, se preguntan alfiles del Gobierno.

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Corte Suprema de Justicia de la Nación

Aun así, nadie descarta que Milei pueda asumir un riesgo antes de que termine su primer mandato: en el oficialismo ven con mejores perspectivas proponer un candidato para la Procuración General de la Nación. Es decir, el jefe de los fiscales federales y nacionales. Con el nuevo código procesal penal federal, los fiscales pueden tener mayores atribuciones en el desarrollo de las causas que los jueces. Se trata de un lugar que, con ese cambio, adquirió un poder muy significativo.

En el Poder Judicial de la Nación, al inicio de la gestión de Mahiques, había 381 dependencias vacantes de un total de 1.002 cargos, equivalente a una vacancia del 38%. En 2026, se cubrieron 81 vacantes y hay 51 próximas a cubrir, alcanzando 132 cargos cubiertos. Si el Senado aprueba todos los pedidos de acuerdo, Milei se convertiría en el presidente con mayor cantidad de jueces nombrados en un año desde la creación del Consejo de la Magistratura.

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En el Ministerio Público Fiscal, a comienzos de 2026, estaban vacantes 105 fiscalías sobre un total de 414 (25%). Este año se cubrieron 6 vacantes y hay 20 más próximas a cubrir, sumando 26 cargos cubiertos. En el Ministerio Público de la Defensa, al comenzar 2026, se registraban 82 defensorías vacantes de un total de 224 (37%). Durante el año se cubrieron 9 vacantes y otras 14 están en proceso, lo que eleva el total a 23 cargos cubiertos.

Actualmente, el proceso de cobertura alcanza el 11% del total de cargos de la justicia nacional y federal, lo que representa el 32% de las vacantes existentes a marzo de este año. Hasta hace medio año, dos de cada cinco juzgados estaban vacantes. En cuatro meses de gestión, la vacancia se aproxima a una de cada cinco. En marzo, la vacancia era del 35% y se proyecta una reducción al 27%.

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