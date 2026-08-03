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Nuevo anillo inteligente puede rastrear azúcar en sangre y alcohol

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MARTES, 4 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- Un anillo experimental podría algún día ayudar a las personas con diabetes a controlar sus niveles de glucosa, según un nuevo estudio.

El "anillo inteligente" monitoriza continuamente hasta cuatro biomarcadores químicos diferentes encontrados en el sudor de los dedos, informaron recientemente investigadores en Nature Communications.

La lista completa incluye glucosa, cetonas, vitamina C, ácido úrico, lactato y alcohol, según su artículo.

"Un anillo que capture información molecular dinámica en tiempo real sería extremadamente útil para tomar decisiones informadas sobre salud, dieta y estilo de vida", dijo el investigador principal Joseph Wang en un comunicado de prensa.

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"Por ejemplo, la capacidad del anillo para monitorizar tanto la glucosa como la cetona de forma continua y simultánea beneficiaría enormemente a una dosificación óptima de insulina para el manejo de la diabetes", explicó Wang. Es profesor de ingeniería química y nano en la Universidad de California-San Diego.

Las pruebas realizadas en personas sanas y con diabetes tipo 1 mostraron que el nuevo anillo puede controlar el azúcar en sangre y las cetonas aproximadamente tan bien como los medidores comerciales de glucosa y los medidores de sangre, según los investigadores.

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Los anillos inteligentes actuales en el mercado, como el Oura Ring, pueden rastrear firmas de salud como la temperatura de la piel, la frecuencia cardíaca y los niveles de oxígeno en sangre, según los investigadores.

Pero esos anillos no pueden rastrear los químicos presentes en los fluidos corporales, señalaron los investigadores.

"Los anillos comerciales solo proporcionan información biofísica, pero carecen de información molecular sobre marcadores bioquímicos que ofrezcan una visión más profunda sobre el estado de salud de una persona", dijo la investigadora principal Tamoghna Saha, investigadora postdoctoral del laboratorio de Wang, en un comunicado de prensa.

El anillo experimental contiene tecnología de detección de biomarcadores, electrónica de bajo consumo y una batería flexible, según los investigadores.

Sin necesidad de ejercicio o sudoración activa, el anillo absorbe pasivamente el sudor usando un hidrogel especialmente diseñado que funciona de forma similar a cómo el agua viaja del suelo hacia las hojas de las plantas, según los investigadores. El sudor recogido se analiza mediante una matriz de sensores dentro del anillo, y los resultados se envían de forma inalámbrica a una aplicación para smartphone.

El anillo funciona con una batería recargable que suministra energía hasta 12 horas entre cargas.

"Una integración tan pequeña en la pequeña huella de un factor de forma de anillo es asombrosa", dijo Wang.

El siguiente paso será hacer el anillo más impermeable, para que pueda llevarse durante todo el día, según los investigadores. La electrónica y el hidrogel también pueden mejorarse para permitir un mejor control durante varios días.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre el seguimiento del azúcar en sangre.

FUENTE:  Comunicado de prensa de la Universidad de California-San Diego, 24 de julio de 2026

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