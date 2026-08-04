Violenta jornada en el norte de Honduras deja cuatro muertos, dos policías heridos y cinco capturados

El director policial Rigoberto Oseguera Mass confirma que ya hay requeridos por el triple homicidio en Atlántida.

Guardar

Las fuerzas de seguridad desplegaron operativos en el norte de Honduras tras dos episodios violentos ocurridos en las últimas horas: un enfrentamiento entre policías y presuntos pandilleros en San Pedro Sula, que dejó dos agentes heridos, un atacante muerto y cinco detenidos; y un ataque armado en Atlántida, donde fueron asesinados tres jóvenes.

El primer incidente ocurrió en la colonia Cerrito Lindo, en el sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, donde agentes de la Policía Nacional desarrollaban un patrullaje preventivo como parte de operaciones contra maras y pandillas.

Según el informe preliminar de las autoridades, cuando los uniformados recorrían la zona fueron atacados a disparos por un grupo de unos 10 presuntos integrantes de la Pandilla 18, lo que desencadenó un intercambio de disparos.

PUBLICIDAD

Durante el enfrentamiento resultaron heridos dos agentes policiales, quienes fueron trasladados para recibir atención médica. Uno de los supuestos atacantes murió en el lugar tras ser alcanzado por disparos. El fallecido fue identificado únicamente con el alias de “El Apreciado”.

Operativo en San Pedro Sula

Como parte del operativo, la Policía Nacional informó la captura de cinco supuestos miembros de la estructura criminal, quienes quedaron bajo custodia mientras avanzan las investigaciones para determinar su presunta participación en el ataque contra los agentes.

Las fuerzas de seguridad desplegaron operativos en el norte de Honduras tras un enfrentamiento en San Pedro Sula y un triple homicidio en Atlántida. (Foto: Proceso Digital)

El enfrentamiento ocurrió en Rivera Hernández, uno de los sectores con mayor incidencia de hechos de violencia en San Pedro Sula, donde en los últimos años las autoridades han intensificado allanamientos y operaciones debido a la presencia de estructuras criminales vinculadas a delitos como extorsión, narcotráfico y homicidios.

PUBLICIDAD

Triple homicidio en Atlántida

Mientras las autoridades procesaban la escena en Cortés, otro hecho de sangre fue reportado en la aldea Roma, municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida.

Las autoridades identificaron como Tomás Boden Martínez, Darwin Vásquez y Noel Hernández a las tres víctimas de la masacre registrada en las últimas horas en una casa de playa ubicada en el sector de Roma, municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida, en el norte de Honduras.

De acuerdo con la versión oficial, varios hombres armados llegaron hasta la propiedad e irrumpieron en el inmueble, donde atacaron directamente a las víctimas con múltiples disparos.

De manera preliminar, las autoridades informaron que dos de los fallecidos habrían llegado procedentes de Islas de la Bahía

El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, confirmó que ya existen personas requeridas por las autoridades por su posible vinculación con el crimen, por lo que se desarrollan operativos para lograr su ubicación y captura.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional captura a cinco sospechosos tras un tiroteo con la Pandilla 18 en San Pedro Sula.

Investigaciones en curso

El jerarca policial explicó que investigadores que ya realizaban diligencias en la zona fueron incorporados al caso para fortalecer las líneas de investigación y determinar tanto el móvil del ataque como la identidad de todos los responsables.

Ambos hechos son investigados de manera independiente por los cuerpos de seguridad y el Ministerio Público, que buscan establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrieron los ataques.

En el caso de San Pedro Sula, las pesquisas se centran en esclarecer la participación de los detenidos y reconstruir el enfrentamiento registrado durante el operativo policial. En Atlántida, los investigadores recopilan evidencia, analizan testimonios y ejecutan otras diligencias para identificar plenamente a los autores materiales e intelectuales del triple homicidio.

PUBLICIDAD