Mastantuono no seguirá en el Real Madrid: por qué no volvió a River Plate y la razón que dilata la llegada a su nuevo club

Franco Mastantuono cerca de recalar en Fiorentina de Italia (REUTERS/Michaela Stache)

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El mediocampista argentino Franco Mastantuono se encuentra a un paso de cerrar su llegada a la Fiorentina en calidad de préstamo tras una decisión estratégica adoptada por el Real Madrid para su desarrollo. La operación, que excluye toda posibilidad de compra por parte del club italiano, se ubica en el tramo final de las negociaciones mientras ambas partes resuelven detalles sobre la cobertura salarial del contrato. El club español optó por repetir la fórmula aplicada recientemente con otros juveniles y asegurará el control total de los derechos federativos del jugador.

De acuerdo con la información difundida por el periodista especializado Fabrizio Romano, la Fiorentina encabeza la carrera para incorporar a Mastantuono, quien “está abierto a la transferencia y el acuerdo depende de la cobertura salarial”. En su cuenta de X, el comunicador italiano afirmó: “Franco Mastantuono será el próximo en salir del Real Madrid en calidad de préstamo, y la Fiorentina está avanzando en las negociaciones. La Fiorentina lidera la carrera por su fichaje, Franco está abierto a la transferencia y el acuerdo depende de la cobertura salarial. Las negociaciones están en curso”.

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La decisión de la dirigencia del Real Madrid de ceder a Mastantuono responde a un plan de desarrollo a mediano plazo. El club madrileño, que lo adquirió un año atrás, descarta una transferencia definitiva y prioriza que el futbolista sume minutos en el fútbol europeo, bajo supervisión constante.

Según detalló Romano en su canal de Youtube, el club blanco recibió propuestas de distintas instituciones, entre ellas River Plate, que buscó repatriar al mediocampista bajo la figura de un préstamo. Sin embargo, la posición de la directiva fue firme.

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“River Plate quería traer de vuelta a Franco Mastantuono al club, quería cerrar un acuerdo de préstamo para darle la oportunidad de jugar en un entorno que conoce muy bien, de regresar a Argentina, ser titular y convertirse en un jugador clave para River Plate. Pero la respuesta del Real Madrid fue: ‘Tienes que quedarte en Europa. Queremos que te quedes en Europa. Queremos que te adaptes al fútbol europeo en lugar de regresar a Sudamérica’“.

Con este panorama, la Fiorentina se consolidó como la opción principal entre varias ofertas de clubes de la Serie A, Ligue 1 o La Liga. Romano precisó que, “por delante de los clubes franceses y españoles, está la Fiorentina. La Fiorentina es uno de los varios clubes italianos interesados en el jugador, ya que varios clubes han mostrado interés en Franco Mastantuono, pero la Fiorentina está presionando para conseguir al jugador en préstamo del Real Madrid”. La preferencia del club español por mantener al futbolista en el Viejo Continente busca favorecer su adaptación y crecimiento competitivo en un entorno de alto nivel.

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La negociación se encuentra en una etapa avanzada y gira en torno al reparto de la ficha salarial, cuestión que suele definir este tipo de movimientos en los principales mercados europeos. Mientras tanto, días atrás, Corriere dello Sport había manifestado que el joven argentino, en diálogo con José Mourinho, le reconoció que su destino era la Serie A de Italia.

El mediocampista de 18 años, surgido en las inferiores de River Plate, completó su primera temporada en el Real Madrid con 35 partidos disputados, tres goles y una asistencia. Su rendimiento se vio condicionado por una lesión en el pubis y una sanción que le impidió sumar mayor regularidad, aunque la directiva mantiene intacta su confianza en el potencial del juvenil argentino.

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En la última semana, la ausencia de Mastantuono en la convocatoria para el amistoso frente a la Fiorentina y la decisión del club de excluirlo de los planes del entrenador José Mourinho para la próxima temporada, reforzaron los rumores sobre su inminente partida.

La competencia interna en el Real Madrid también influyó en la determinación. El plantel dirigido por Mourinho cuenta con opciones consolidadas en esa zona del campo, como Brahim Díaz, Federico Valverde, Arda Güler y Bernardo Silva, además de la inminente llegada de Yan Diomandé desde RB Leipzig. El club madrileño considera que una cesión a la Fiorentina le permitirá a Mastantuono sumar experiencia en un contexto exigente, sin perder el control sobre su futuro deportivo.

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Por ahora, la expectativa se centra en el cierre del acuerdo y en la evolución del mediocampista argentino en la Serie A, donde contará con la oportunidad de consolidarse en un campeonato competitivo y bajo la observación permanente del Real Madrid. Para concluir, Fabrizio Romano esbozó: “El Real Madrid estará muy ocupado en los próximos días con Diomandé, pero las salidas también son muy importantes en esta etapa del mercado, y Franco Mastantuono no formará parte de la plantilla de José Mourinho para la temporada 2026/2027, y ahora la Fiorentina lidera la carrera para ficharlo”.