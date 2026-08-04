Mientras cierra las salidas de Salas y Lencina, River Plate cedió a Ian Subiabre: cómo está el otro mercado de pases del Millonario

Ian Subiabre recaló en Tigre, a préstamo

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De manera paulatina, River Plate va disminuyendo el número de futbolistas que se entrenan de manera diferenciada al plantel profesional. El último en ser anunciado en su nuevo club fue Ian Subiabre, que firmó en condición de préstamo en Tigre.

El club de Victoria lo anunció a través de su cuenta de X, donde la institución comunicó: “El delantero Ian Subiabre es nuevo refuerzo del Matador de Victoria. Llega a préstamo desde River Plate por 12 meses, con la posibilidad de extenderlo por seis meses más, sin cargo y con opción de compra”.

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La llegada de Subiabre a Tigre se enmarca en el proceso de reestructuración que atraviesa River Plate desde que el español Pablo Longoria tomó las riendas de la dirección deportiva. El club de Núñez mantiene a varios jugadores entrenando fuera del plantel principal, y la cesión de Subiabre representa una nueva salida dentro de este grupo en el actual mercado de pases.

Su nuevo destino le permitirá buscar continuidad en la Primera División y sumar minutos en el equipo dirigido por Diego Dabove. Subiabre, surgido de las divisiones inferiores de River Plate, había debutado en la máxima categoría en 2024, aunque luego perdió terreno y pasó a integrar el grupo de jugadores relegados.

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Según aportó ESPN, el Matador, que se encuentra actualmente en los octavos de final de la Copa Sudamericana, tendrá una opción de compra de 5 millones de dólares por el 70 por ciento del pase del atacante.

Santiago Lencina seguiría su carrera en Burgos de España (REUTERS/Juan Carlos Hernandez)

Otro jugador que está próximo a emigrar es Santiago Lencina, quien está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Burgos Club de Fútbol, de la Segunda División de España. El futbolista dejará Núñez a préstamo a cambio de un cargo económico y con una opción de compra.

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Esta cesión de Lencina, al ser a un club del exterior, le permitirá a River obtener un cupo extra para incorporar en esta ventana de transferencias (en el Millonario tienen en la mira a Francisco Ortega y Thiago Almada).

Maxi Salas está cerca de recalar en Independiente Rivadavia

Maxi Salas es otro de los apartados del Millonario que está próximo a encontrar un nuevo destino. El delantero continuaría su carrera en Independiente Rivadavia de Mendoza. El delantero iría en calidad de cedido por una temporada, con opción de compra. El conjunto mendocino lidera la Tabla Anual de la Primera División y se encuentra en octavos de final de la Copa Libertadores (chocará ante Fluminense). Llegaría para reemplazar la partida de Sebastián Villa, que regresó a Boca Juniors.

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Los otros borrados por River Plate que ya encontraron un nuevo club son el chileno Paulo Díaz (rescindió su contrato y firmó con Atlanta United de la MLS), el mediocampista Maxi Meza (recaló en Independiente), el extremo Alex Woiski (rescindió su vínculo) y el marcador de punta Andrés Herrera, transferido al Columbus Crew de Estados Unidos.

Aunque no figuraban en la nómina de marginados, también se marcharon durante este mercado de pases dos nombres con historia dentro del Millonario: Juan Fernando Quintero, que rescindió contrato, y el arquero Franco Armani, quien regresó a Atlético Nacional. También hubo juveniles que salieron a préstamo en búsqueda de rodaje, como Bautista Dadín (Aldosivi de Mar del Plata), Leonel Jaime (Peñarol de Uruguay) y Ulises Giménez (Sarmiento de Junín)

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¿Quiénes son los que aún se encuentran apartados? el marcador central Germán Pezzella (tiene un sondeo de Emiratos Árabes), el lateral Fabricio Bustos, el volante paraguayo Matías Galarza Fonda (cuenta con sondeos de La Liga y la Serie A tras su buen Mundial), el mediocampista Giuliano Galoppo (tiene ofertas del fútbol argentino, pero prioriza recalar en Europa), el colombiano Kevin Castaño, el ecuatoriano Kendry Páez y el uruguayo Matías Viña (se busca romper sus vínculos con Chelsea y Flamengo, respectivamente).

Donde el Millonario hizo más ruido en este mercado de pases fue dentro del rubro altas, ya que sacudió por completo al firmar con dos campeones del mundo en Qatar 2022 como Ángel Correa y Nicolás Otamendi. En lo que respecta a la ofensiva repatrió al colombiano Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán y fichó a los uruguayos Giovanni González y Mauro Arambarri. También comrpó a la joven joya de Vélez Tobías Andrada.

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