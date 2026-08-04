La reacción de Wanda Nara a Maxi López por la foto que mostró en sus redes: “Gracias salí divina”

Wanda Nara y Maxi López en Italia: una foto sin filtros, trámites tras un robo en Milán y una frase que sorprendió a todos

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La reciente visita de Maxi López a Italia junto a sus hijos y Wanda Nara terminó por revelar un costado inesperado de la conductora. Una imagen espontánea, publicada en redes sociales por su expareja, capturó el ambiente cotidiano y fue suficiente para disparar un intercambio cargado de humor y complicidad pública.

La foto, tomada durante una larga jornada de trámites en Italia, mostró a Wanda lejos de los brillos del espectáculo. La instantánea, subida por Maxi López a sus historias, la retrató en un momento de espera junto a sus hijos Constantino y Benedicto. “Trámites con Solange en Italia”, escribió él con tono jocoso, acompañando la escena doméstica.

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Maxi López publicó en redes sociales una foto de Wanda Nara durante trámites en Italia junto a Constantino y Benedicto

Cuando Wanda descubrió la publicación, no dudó en sumarse al juego virtual. A través de sus propias historias en Instagram, replicó la imagen y agradeció el gesto con ironía: “Gracias, Max, qué lindo que ahora nos llevamos bárbaro. Salí divina. Te adoro, hdp”. La frase, entre risas, reveló el clima de distensión que la expareja logró después de años de titulares tensos.

La viralización de la imagen fue inmediata. Usuarios de distintas plataformas celebraron el momento, destacando la naturalidad de ambos protagonistas. Lejos de los flashes, la conductora y el exfutbolista exhibieron una relación renovada, capaz de convertir una simple foto en una anécdota compartida.

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La viralización de la foto en redes sociales expuso la relación renovada entre Wanda Nara y Maxi López tras años de tensión pública

El episodio se produjo en el marco de un reencuentro obligado por cuestiones administrativas. Tras un robo sufrido por los hijos de Maxi López en Milán, la familia debió iniciar trámites para recuperar pasaportes y documentación esencial. La espera, que podría haber estado marcada por el estrés, se transformó en motivo de risas y complicidad.

La fotografía muestra a Wanda Nara en un entorno cotidiano, sin producciones ni filtros, acompañando a sus hijos en una situación que miles de familias conocen bien: la burocracia y las demoras. En ese contexto, la reacción de Wanda —mezcla de humor y afecto— funcionó como un guiño para quienes siguen su vida pública y privada.

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La familia ensamblada de Wanda Nara y Maxi López, junto a Martín Migueles y sus hijos, pasea por una calle de Milán con un edificio clásico de fondo.

En términos prácticos, el robo de la documentación en Milán complicó los planes de regreso a la Argentina. Maxi López explicó en su cuenta de Instagram: “Ya estamos juntos con mis hijos, haciendo los trámites para recuperar los pasaportes, pero lo más importante es que están bien”. El mensaje buscó llevar tranquilidad tras el episodio que involucró a los menores y su abuela, Nora Colosimo, en la casa que Wanda Nara posee en esa ciudad de Milán.

La situación forzó a la familia a permanecer algunos días más en Italia. “Cuando resolvamos esta situación volveremos todos juntos a Argentina”, escribió Maxi López, sumando un corazón azul al mensaje. La decisión, comunicada de manera pública, fue recibida con muestras de apoyo y comprensión por parte de sus seguidores. En tanto, el problema se agudizó porque faltaba la firma de Mauro Icardi quien, como padre de las niñas, debía autorizar la documentación. Después de varios días de incertidumbre, finalmente la justicia italiana decidió que la madre tramite sola los documentos sin necesidad de la firma del padre. Con ese trámite listo, toda la familia estuvo en condiciones de volver al país.

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El exfutbolista habló en Instagram sobre la situación en Italia, explicó la necesidad de recuperar documentación y destacó la calma del entorno familiar, con Wanda Nara acompañando a los chicos en la espera

El caso expone cómo una adversidad puede dar lugar a momentos de cercanía y entendimiento. La foto tomada por Maxi, lejos de ser una indiscreción, se convirtió en símbolo de una nueva etapa para la expareja. La reacción de Wanda, lejos de enojos o reproches, demostró un vínculo reconstruido en torno al bienestar de sus hijos y a la capacidad de reírse de sí mismos.

El episodio, lejos de los conflictos que marcaron la relación en el pasado, fue celebrado por seguidores de ambos. “¡Gracias por preocuparse y por todos los mensajes que me hicieron llegar!”, escribió Maxi en otra publicación, agradeciendo la empatía recibida.

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El gesto de Wanda Nara, lejos de victimizarse o reclamar privacidad, fue de aceptación y juego. “Salí divina. Te adoro, hdp”, sintetizó la capacidad de reírse de sí misma y de la situación, capitalizando el momento para reforzar una imagen de cercanía y humanidad.