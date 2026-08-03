Desayuno y fibra: los alimentos que más aportan y cuánto se necesita consumir por día

La Academia de Nutrición y Dietética recomienda sumar avena, pan integral, frutas frescas y semillas de chía para elevar la fibra en la primera comida del día - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La elección de lo que se come a primera hora del día incide directamente en la sensación de saciedad, el nivel de energía y la prevención de enfermedades crónicas. Sumar alimentos ricos en fibra al desayuno permite alcanzar la dosis diaria recomendada, favorece la salud digestiva y sostiene el control metabólico durante toda la mañana.

La Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos señala que opciones como la avena, el pan integral, las frutas frescas y las semillas de chía permiten incrementar de forma significativa el aporte de este nutriente sin modificaciones drásticas en la dieta.

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El nutriente se clasifica en dos tipos con efectos distintos: la variedad soluble (que se disuelve en agua y regula tanto el colesterol como la glucemia) y la insoluble (que acelera el tránsito intestinal y previene el estreñimiento).

La avena y las legumbres son fuentes destacadas del primer tipo; el salvado de trigo, las semillas de lino y la mayor parte de las verduras de hoja aportan principalmente el segundo. Ambas variedades ofrecen beneficios complementarios y conviene incluir las dos en la alimentación cotidiana.

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La fibra presente en alimentos integrales ayuda a regular el tránsito intestinal, reducir el colesterol y controlar la glucemia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Escuela de Salud Pública de Harvard establece que un desayuno con base en cereales integrales y frutas mejora la calidad general de la alimentación y reduce el riesgo de enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2.

Un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition concluyó que el consumo de fibra viscosa y fermentable en la primera comida del día reduce la glucemia y la insulinemia (los niveles de insulina en sangre) durante el resto de la jornada, y que reemplazar carbohidratos refinados por granos integrales ricos en este compuesto es la estrategia con mayor respaldo científico para la salud metabólica.

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Opciones recomendadas para sumar fibra en el desayuno

Una primera comida rica en fibra puede incluir yogur natural con granola integral, tostadas de pan integral con palta o ensaladas de frutas con semillas y frutos secos.

Una taza de frambuesas aporta aproximadamente 8 gramos de fibra, según los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), mientras que dos rebanadas de pan integral suman alrededor de 4 gramos. La meta para adultos es consumir entre 25 y 38 gramos diarios, según edad y sexo.

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La Escuela de Salud Pública de Harvard afirma que un desayuno con cereales integrales y frutas mejora la calidad de la alimentación y reduce el riesgo de diabetes tipo 2 y exceso de peso - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumar semillas a los licuados, incluir legumbres en recetas saladas o agregar frutos secos a las preparaciones habituales diversifica el aporte del nutriente sin necesidad de modificar los hábitos culinarios de base.

Estas combinaciones son comunes en la cocina argentina y latinoamericana, lo que facilita su incorporación. El incremento en el consumo debe ser progresivo: un aumento brusco puede provocar distensión abdominal y gases, especialmente en personas que parten de una ingesta baja. Subir la cantidad de a poco, acompañado de una mayor ingesta de agua, minimiza esas molestias.

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Beneficios comprobados y pautas para un desayuno equilibrado

Su consumo sostenido incide no solo en la salud digestiva, sino también en la regulación de la glucosa y el colesterol. Combinada con proteínas y grasas saludables en el desayuno, ayuda a sostener la energía durante la mañana y posterga la aparición del hambre. Variar las fuentes entre cereales, frutas, semillas y frutos secos asegura un perfil nutricional más completo.

Según la OMS, ese consumo mínimo se vincula con la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes tipo 2 y las dislipidemias (alteraciones en los niveles de grasas en sangre, como el colesterol y los triglicéridos).

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Un análisis de cohortes publicado en PMC indica que quienes alcanzan una ingesta elevada de fibra tienen entre un 15% y un 16% menos de riesgo de muerte por cualquier causa respecto a quienes consumen poco.