Economía
Agregar Infobae enGoogle

¿Chatear con un bot o hablar con una persona?: que piden los clientes de bancos y billeteras virtuales según una encuesta

Un estudio de opinión detectó que, en medio del avance de la IA y las herramientas digitales, muchos usuarios financieros todavía demandan la atención humana en los servicios financieros

Servicios financieros cotidianos: transacciones en efectivo, tarjeta, pagos QR, billeteras virtuales, bancos
Servicios financieros cotidianos: transacciones en efectivo, tarjeta, pagos QR, billeteras virtuales, bancos (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En momentos en que la morosidad en los préstamos constituye una de las principales preocupaciones del sistema financiero, una encuesta reveló que las demandas del lado del cliente no pasan por tasas más bajas o condiciones más blandas para endeudarse. O, al menos, no se centran con exclusividad en lo económico.

Ante la pregunta Si tu banco o billetera virtual pudiera mejorar una sola cosa, ¿cuál elegirías?, casi la mitad de los consultados (46%) reclamó un vínculo más humano con las entidades. La respuesta surge aún cuando en el sistema financiero argentino en los últimos años hubo una intensa adopción de todas las herramientas digitales

PUBLICIDAD

“Poder hablar con una persona cuando tengo un problema” fue la respuesta elegida por el 39% de los casos, claramente por encima de quienes manifestaron una demanda de mejores condiciones ecónomicas (29%), tales como tener acceso a más crédito (11%), contar con opciones para refinanciar deudas (8%) o tasas más bajas (3%). Los pedidos destinados a tener más seguridad para evitar ciberdelitos y una mejor experiencia al operar ocuparon el 16% de las respuestas.

infografia

Los datos surgen del informe Radar de Salud Financiera y Comportamiento de Pago elaborado por D’Alessio IROL. Sus conclusiones disparan un desafío en momentos en que bancos y billeteras aceleran la incorporación de la IA y la expansión de los medios digitales por sobre la atención en sucursales físicas. ¿Existirá un factor generacional que hace que los clientes de cierta edad todavía prefieran hablar con un empleado en lugar de chatear con un bot? ¿O será que la incorporación de nuevos clientes, habituados a estar fuera del sistema, aún siendo jóvenes, requiere de una atención más cercana, sobre todo en momentos de crisis?

PUBLICIDAD

Mientras esas conjeturas buscan una resolución, la encuesta de D’Alessio suma otra pregunta clave: ¿Cuál es la mayor deuda que tu banco o billetera virtual tiene con vos?. Allí las prioridades cambian. El 31% de los entrevistados se inclinó cuestiones netamente económicas como tasas más favorables (23%), mejor acceso al crédito (5%) y más rendimiento del dinero (3%). Otro 16% eligió tener más beneficios, descuentos y promociones, a la vez que costos más bajos. Frente a esta segunda pregunta, solo el 10% priorizó a la relación y experiencia con el cliente como la principal deuda que bancos y fintech tienen con sus usuarios.

La experiencia del cliente financiero

Lejos de ser contraditorias, las respuestas a ambas preguntas describen un panorama claro: a la hora de evaluar y exigir al sistema financiero, “el cliente distingue entre el problema que tiene y la experiencia que espera”, explicó Nora D’Alessio, directora de D’Alessio IROL. La coyuntura de una morosidad que se dispara, con mayor intensidad en el segmento no bancario, refuerzan las razones de esa diferencia. Así, el cliente necesita que le refinancien la deuda y, para ello, tiene la expectativa de una atención más empática.

“La principal deuda es económica. Pero cuando se les pregunta qué cambiarían, la respuesta ya no pasa por la tecnología sino por la necesidad de volver a hablar con una persona. Las dos preguntas cuentan una historia muy consistente: aunque la mayor deuda está en el terreno económico (47%), la mejora más valorada no pasa por una nueva funcionalidad digital, sino por sentirse acompañado cuando surge un problema (46%)“, señaló D’Alessio.

infografia

La especialista consideró una “conclusión contundente” que el reclamo más importante sigue siendo económico. Casi la mitad de las menciones se concentran en tasas, crédito, comisiones y beneficios. “El verdadero diferencial comienza a desplazarse hacia otro lugar: la capacidad de brindar previsibilidad, resolver problemas y ofrecer una experiencia humana cuando el cliente la necesita”, explicó.

Los cambios en el sistema financiero se aceleran, al compás del avance tecnológico, la coyuntura económica y, por supuesto, lo que el cliente exige. Las conclusiones del informe destacan que desde el punto de vista de los bancos las promociones y los descuentos cada vez tienen menos peso como ventaja competitiva. Más que un elemento de diferenciación, pasaron a ser un requisito de entrada, un anzuelo inicial que luego debe requiere de herramientas más duraderas.

“La tecnología resolvió gran parte de la operatoria diaria. Pero solo con la tecnología no alcanza. La verdadera ventaja competitiva podría empezar a construirse en la confianza, el acompañamiento y la capacidad de resolver problemas cuando aparecen”, dijo D’Alessio.

La relación entre un banco y sus usuarios “se construye, sobre todo, cuando el cliente siente que alguien en la entidad financiera lo conoce, entiende su situación y se ocupa de él cuando más lo necesita”, agregó.

Temas Relacionados

atención personalbotbancos y billeteras virtualesclientes bancariosIAúltimas noticiastasas de interés

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuánto cobran las niñeras por hora en agosto 2026

Los valores surgen de la última actualización de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. El monto final puede variar según la tarea realizada, la modalidad con o sin retiro y los adicionales correspondientes

Cuánto cobran las niñeras por hora en agosto 2026

OpenAI vs. Hugging Face: qué pasó y por qué pasó

Una evaluación ofensiva sin restricciones permitió detectar dos fallas de día cero, escalar privilegios y ejecutar código a distancia en sistemas productivos, tras una salida imprevista del entorno aislado y su posterior contención conjunta

OpenAI vs. Hugging Face: qué pasó y por qué pasó

El mundo silver y la “nueva economía verde”: salud, vivienda adaptada y agetech, el mercado global que Argentina mira como costo fiscal

Foros internacionales ya empujan otro enfoque para las canas. Aquí, la discusión se concentra en el gasto, pese a que la base poblacional y los rubros posibles están a la vista

El mundo silver y la “nueva economía verde”: salud, vivienda adaptada y agetech, el mercado global que Argentina mira como costo fiscal

Caputo anunció que amplía la devolución de IVA a las pymes: para qué aplicará

El ministro de Economía anunció que aumentará el monto de reintegro del impuesto a $50.000 millones. Las dudas que tienen los tributaristas y lo que dijo Kristalina Georgieva

Caputo anunció que amplía la devolución de IVA a las pymes: para qué aplicará

En el primer semestre los subsidios energéticos aumentaron 80%: el Gobierno transfirió USD 950 millones más que en 2025

En la primera mitad del año el Estado destinó a ese fin USD 2.147 millones. Es el primer rebote tras dos años de caída sostenida y el nivel más alto desde 2024, precisó un informe privado

En el primer semestre los subsidios energéticos aumentaron 80%: el Gobierno transfirió USD 950 millones más que en 2025

DEPORTES

La nueva vida de una figura del deporte que salió de la cárcel tras asesinar a su novia: “Casi nadie lo reconoce”

La nueva vida de una figura del deporte que salió de la cárcel tras asesinar a su novia: “Casi nadie lo reconoce”

Fue campeón con Boca, estuvo a un paso de ser citado por Bielsa y hoy maneja una empresa de demoliciones: “Tenía que seguir el legado”

Locura por Vozinha en Chile: el video de la multitudinaria bienvenida en el aeropuerto antes de sumarse a su nuevo club

El contundente mensaje de Marcos Acuña tras la derrota de River Plate frente a Rosario Central

La histórica racha de hace más de un siglo que igualó River Plate con la derrota ante Rosario Central

TELESHOW

El duelo de La Joaqui tras la separación de Luck Ra: “Él ya está tomando una decisión para ser feliz”

El duelo de La Joaqui tras la separación de Luck Ra: “Él ya está tomando una decisión para ser feliz”

El inesperado agradecimiento de Andrés Nara a la China Suárez: “Gracias a Dios que está esta señora”

Lali Espósito se confesó con Rosalía en Argentina, recordó al ex que incendió un hotel y le declaró: “Este pueblo te ama”

Catherine Fulop le dedicó una carta abierta a Gia, su nieta: “Abuelar es un amor distinto”

Mariana Fabbiani, a pura sensualidad en el Mediterráneo: “Días de descanso, familia y un mar inolvidable”

INFOBAE AMÉRICA

Tres legisladores propusieron establecer zonas habilitadas para la prostitución en Punta del Este

Tres legisladores propusieron establecer zonas habilitadas para la prostitución en Punta del Este

Tartessos, la civilización de España que selló sus templos antes de desaparecer sin dejar rastro

Nuevo León no está lejos

El precio del petróleo se desploma ante la expectativa de un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

La ex líder detenida de Myanmar, Aung San Suu Kyi, se reunió con la Cruz Roja por primera vez desde el golpe militar que la derrocó en 2021