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Javier Milei: “No somos Suiza, pero estamos mejor; si hay gente que no llega a fin de mes, es menos que cuando iniciamos”

El jefe de Estado volvió a defender el modelo económico de su gobierno y, además, remarcó la importancia del proyecto para reformar la carta orgánica del Banco Central

El presidente Javier Milei (REUTERS/Angela Ponce)
El presidente Javier Milei (REUTERS/Angela Ponce)
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Javier Milei sostuvo este lunes que la cantidad de argentinos que no llega a fin de mes es significativamente menor a la que existía al inicio de su gobierno. El mandatario respaldó sus afirmaciones en los índices de pobreza e indigencia que, según indicó, registraron caídas históricas durante su administración.

Ante la consulta del periodista Eduardo Feinman en Radio Mitre sobre datos de una encuestadora que indica que el 86 % de los argentinos necesita dos o más empleos para cubrir sus gastos básicos, Milei cuestionó la metodología de ese tipo de sondeos. “Las encuestas tienen los problemas de las encuestas, que tienen sesgo, de cómo se plantean las preguntas”.

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El jefe de Estado optó por remitirse a los indicadores oficiales de pobreza para responder al planteo. Recordó que al inicio de su gestión, tras la sincerización de los datos, la pobreza alcanzaba el 57 % de la población. “Hoy son 29 %, quiere decir que 28 % de los argentinos salió de la pobreza. Es decir, hay 14 millones de argentinos que están mejor“, afirmó. En materia de indigencia, señaló que el indicador bajó del 20 % al 6 %, y que la pobreza infantil pasó del 70 % al 42 %.

Javier Milei entrevistado por Radio Mitre
El presidente Javier Milei habló con el periodista Eduardo Feinmann.

No somos Suiza, pero estamos mucho mejor; si hay gente que no llega a fin de mes, es mucho menos que lo que había cuando nosotros iniciamos”, sostuvo Milei, al tiempo que reconoció que Argentina aún dista de los estándares de países desarrollados.

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La entrevista también abordó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Milei explicó que el objetivo central de la modificación es “extirpar definitivamente la inflación de la vida de los argentinos" y enumeró cinco ejes del proyecto. Entre ellos, la prohibición taxativa del financiamiento al Tesoro, la eliminación de la distribución de utilidades ficticias y el endurecimiento de los requisitos para remover a las autoridades del organismo, que pasarán a exigir dos tercios tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.

El presidente descartó que la ausencia de la palabra “independencia” en el proyecto implique una debilidad institucional. “No hace falta poner la palabra independencia, porque yo puedo poner muy pomposamente la independencia y no pongo ninguno de estos cuatro elementos y el Banco Central se lo lleva puesto", argumentó. Para Milei, la verdadera autonomía del organismo reside en impedirle financiar al fisco: “Eso es equivalente a falsificar dinero. Constituye una estafa, está penalizado”.

Sobre la coyuntura económica, el mandatario afirmó que el consumo, el PBI y las exportaciones se encuentran en máximos históricos. Atribuyó el hecho de que la inflación aún no arranque en cero a lo que describió como “un ataque furioso de la política”, en referencia a proyectos legislativos que, según su lectura, presionaron el equilibrio fiscal durante el año. Señaló que la corrida cambiaria equivalió al 50 % de la base monetaria, unos 41.000 millones de dólares.

Causa Malvinas

Al ser consultado por las negociaciones diplomáticas que el Gobierno nacional lleva adelante en pos de recuperar la soberanía de las islas Malvinas, el presidente Milei aseguró que, desde su punto de vista, esa causa es “no negociable”.

“Es la causa argentina. De hecho, desde el regreso de la democracia somos los que más hicimos para el objetivo final, que es que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y todo el espacio marítimo circundante, vuelvan a la Argentina”, sostuvo el mandatario.

Y en esa línea, destacó que la ONU le haya exigido a Reino Unido retomar las conversaciones diplomáticas con Argentina. “Es un gran avance. Además, tenemos apoyos fuertes, históricamente de China, y ahora Estados Unidos está tomando posición hacia nuestro caso”.

Asimismo, Milei advirtió que en la propia Inglaterra las aguas ya se encuentran “divididas” en torno a la causa Malvinas. “Hay partes del espectro político que consideran que nos tienen que devolver las islas porque son nuestras. Hubo avances diplomáticos enormes; no se vieron estos avances en los últimos 40 años”, reiteró.

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