Theodor Adorno, filósofo alemán: “Escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie”

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¿Tiene derecho el arte a seguir celebrando la belleza del mundo cuando la humanidad ha demostrado ser capaz de industrializar la muerte? La pregunta es la herida abierta sobre la que se edificó la conciencia estética de la posguerra. En 1951, con una Europa que todavía desenterraba los cuerpos de las víctimas del Holocausto, el filósofo, sociólogo y musicólogo alemán Theodor Adorno lanzó un dardo envenenado al corazón de la alta cultura que hoy: “Escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie”.

La frase es conocida. En aquel entonces —¿acaso hoy no?— fue una cachetada teórica destinada a despertar a una civilización que pretendía seguir tocando el violín mientras el humo de los hornos crematorios todavía flotaba en el aire de Polonia. La escribió en su ensayo Crítica cultural y sociedad (publicado originalmente en alemán bajo el título Kulturkritik und Gesellschaft, 1951), el cual posteriormente formaría parte de su célebre libro Prismas (Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft, 1955).

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Este texto no es un escrito periférico en su producción; es el manifiesto con el que Adorno ajustó cuentas con el papel de los intelectuales en su época. Su importancia radica en que inaugura una nueva forma de mirar los bienes culturales al demostrar que el arte burgués, al buscar la armonía, la belleza pura y la reconciliación con el mundo, termina anestesiando el dolor de las víctimas. O peor: convirtiendo el horror absoluto en un tema estético consumible.

Para comprender la magnitud de este axioma, es necesario reconstruir el colapso moral que significó la Segunda Guerra Mundial. Occidente se había acunado durante siglos en la promesa ilustrada de que el progreso científico, el refinamiento artístico y la educación humanista nos alejarían definitivamente de la brutalidad. El nazismo destruyó esa ilusión de raíz: los oficiales de las SS eran, muchas veces, hombres refinados que leían a Goethe, escuchaban a Beethoven por las noches y poseían títulos universitarios.

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"Crítica cultural y sociedad", publicado originalmente en alemán en 1951

En este laboratorio de la desolación, Theodor Adorno, quien había tenido que exiliarse en los Estados Unidos debido a su origen judío y a su militancia de izquierda, regresó a una Alemania devastada. Lo que encontró fue un intento generalizado de dar vuelta la página, de reconstruir la normalidad cultural como si el exterminio hubiera sido apenas un paréntesis o un accidente histórico. Su respuesta fue este ensayo lapidario: la cultura no era la cura de la barbarie; terminó siendo cómplice de ella.

Esa idea resume el pensamiento total de su autor porque representa el núcleo conflictivo de toda su filosofía, un nudo que él mismo intentó desatar hasta el final de sus días. Toda la obra que compartió con Max Horkheimer —en especial la monumental Dialéctica de la Ilustración (1944)— gira en torno a una paradoja: la razón humana, nacida para liberarnos de los mitos y del miedo, terminó convirtiéndose en una fuerza técnica totalitaria que mercantiliza la vida a través de la “industria cultural”.

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La poesía, que debería ser el último reducto de la libertad y la subjetividad humana, corre el riesgo de volverse conformista. Sin embargo, la propia frase de Adorno es tan radical que generó un malentendido histórico. Muchos creyeron que el filósofo decretaba la muerte del arte. No fue así. Años más tarde, en su obra póstuma e indispensable Teoría estética (1970) y en su ensayo Compromiso (1962), el propio Adorno matizó sus palabras y escribió que “la literatura debe resistir a este veredicto”.

Theodor Adorno y Max Horkheimer, autores de la monumental "Dialéctica de la Ilustración" (1944)

Lo que el pensador exigía no era el silencio, sino un arte completamente nuevo: un arte de vanguardia que abandonara la belleza complaciente y adoptara la disonancia, la fractura y el shock —al estilo de la música de Arnold Schönberg o la literatura de Samuel Beckett—. El arte post-Auschwitz no debe consolar; debe herir. Esa lección atraviesa las décadas, las épocas, la historia, y aparece hoy, acá, nuevamente, con toda su potencia para poner entre signos de interrogación a toda la cultura.

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En una era contemporánea marcada por el hiperconsumo digital, donde las tragedias humanitarias, las guerras retransmitidas en directo y el sufrimiento social se transforman instantáneamente en hashtags, memes o entretenimiento televisivo, Crítica cultural y sociedad es un libro de una vigencia feroz: nos advierte que la cultura actual corre el riesgo permanente de ser una nueva forma de barbarie cada vez que estetiza la miseria o comercializa el dolor ajeno para tranquilizar nuestras conciencias.

¿Quién es Theodor Adorno?

Theodor Adorno (nacido bajo el nombre de Theodor Ludwig Wiesengrund en 1903 en Fráncfort, Alemania, y fallecido en Visp, Suiza, en 1969) fue uno de los filósofos, sociólogos, musicólogos y críticos culturales más brillantes y rigurosos del siglo XX. Hijo de un próspero comerciante de vino judío y de una cantante de origen corso —de quien tomó el apellido Adorno—, mostró desde joven un talento prodigioso tanto para la filosofía como para la composición musical, estudiando piano con Alban Berg.

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Theodor Adorno falleció de un ataque cardíaco en los Alpes suizos en el convulso año de 1969 (Foto: Shutterstock)

Su destino intelectual quedó sellado al unirse al Instituto de Investigación Social de Fráncfort, convirtiéndose junto a Max Horkheimer en el arquitecto de la “Teoría Crítica” y en la figura estelar de la primera generación de la Escuela de Fráncfort. Tras el ascenso del nazismo en 1933, debió exiliarse, primero en Oxford, luego en Nueva York y Los Ángeles, una experiencia de desarraigo que agudizó su mirada crítica hacia el capitalismo de masas antes de su regreso definitivo a Alemania en 1949.

Su producción, caracterizada por un estilo aforístico, denso y deliberadamente complejo para huir del eslogan fácil, transformó los cimientos de la estética y la sociología. Entre sus obras maestras absolutas destacan Dialéctica de la Ilustración (1944, escrita en coautoría con Max Horkheimer), el bellísimo y fragmentario volumen de aforismos Minima Moralia: reflexiones desde la vida dañada (1951), su monumental e incómodo estudio La personalidad autoritaria (1950), Dialéctica negativa (1966).

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Theodor Adorno falleció de un ataque cardíaco en los Alpes suizos en el convulso año de 1969, poco después de haber mantenido fuertes tensiones con el movimiento estudiantil del Mayo del 68 —a quienes criticó por su accionar irreflexivo—, legando una herencia intelectual implacable que nos prohíbe cualquier forma de conformismo y nos obliga a mantenernos despiertos frente a todo lo que produce la industria cultural.