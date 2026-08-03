La íntima reflexión de una estrella de la Fórmula 1 sobre su vida fuera de la pista: “Me sentía como un perdedor”

Lando Norris volvió a la victoria en el GP de Hungría (REUTERS/Bernadett Szabo)

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Lando Norris viene de lograr su primera victoria en la Fórmula 1 como campeón reinante de la máxima categoría del automovilismo internacional. El piloto de McLaren llegó primero a la bandera de cuadros en el Gran Premio de Hungría y quebró la racha triunfal de Mercedes en la presente temporada. En medio del parate de la competencia por el verano en Europa, el británico denunció que los paparazzi vulneran su privacidad y lo siguen por Londres, al relatar un episodio en el que un fotógrafo lo persiguió durante 40 minutos para averiguar con quién se encontraba.

Según Norris, el episodio ocurrió cuando fue a la casa de un amigo y ya anticipaba que lo seguirían “durante todo el trayecto”. “Cuarenta minutos atravesando Londres. Estaba allí esperando solo para ver con quién me reunía y adónde iba”, dijo al diario The Independent.

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El campeón del mundo explicó que fue la primera vez que sintió que “no podía salir” sin que alguien lo siguiera “a cada paso”: “La vida privada ya no parece privada, es simplemente la vida. Eso forma parte de ser piloto de Fórmula 1”, agregó, pero advirtió: “Hay límites. Y no voy a aceptar que la gente me acose. Es simplemente extraño”.

El piloto de 26 años sostuvo que, tras su título, intenta no encerrarse y salir más, sin que eso implique “ir de fiesta”, sino “salir a comer y salir de casa”, confesó. “El año pasado no hice más que jugar a videojuegos y me sentía como un perdedor estando solo en casa”, afirmó en la charla con el periódico inglés.

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Durante la entrevista, Norris también contó que cambió parte de esa rutina por cenas y salidas con amigos, pero que ahora “se ve más en las redes sociales y hay cámaras por todas partes”. “Se trata de vivir una vida fuera del mundo de la Fórmula 1, y tengo todo el derecho a hacerlo”, remarcó.

El piloto de McLaren logró su primera victoria como campeón del mundo de la F1 (REUTERS/Marton Monus)

Después de la consagración en el campeonato de pilotos de 2025, Lando está en un mejor momento según el análisis del jefe de McLaren. Andrea Stella vinculó esa mejoría a la reacción Norris frente a las dificultades que atravesó en el inicio de la pasada temporada y al título mundial que selló al final en el GP de Abu Dhabi. Ese cambio también se refleja en los números de la interna del equipo: Norris lidera el duelo contra Oscar Piastri por 11-4 en clasificación, incluida la sprint, y el australiano no lo supera en la jornada del sábado desde el Gran Premio de Mónaco de principios de junio.

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Tras su triunfo en Budapest, Norris sostuvo que su nivel actual es superior al del año pasado. “Siento que estoy haciendo un mejor trabajo este año que el año pasado”, dijo el piloto británico. Además, explicó que esa mejora no depende de un solo factor ni se limita a lo que sucede en pista. “Podía salir y ganar de forma muy convincente y estar en la pole con un buen coche. Así que estoy haciendo un mejor trabajo y eso se debe simplemente a trabajar en muchas áreas diferentes. Algunas lejos de la pista, con mi equipo, y otras aquí en la pista también. Muchas pequeñas diferencias se suman, y hoy se ve el resultado”.

Stella explicó que la base de esta evolución fue la manera en que Norris gestionó el primer tramo de 2025, cuando debió ajustar su estilo de conducción al McLaren de esa temporada y atravesó un período de menor confianza. El jefe de McLaren remarcó que el piloto aceptó ese desafío tanto en el plano técnico como en el mental. “Me ha impresionado bastante Lando por la forma en que reaccionó al primer tercio de la temporada pasada”, afirmó.

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El italiano describió ese período como una etapa de altibajos, dificultades y aprendizaje, pero destacó la respuesta del británico junto con su grupo de ingenieros y su entorno de trabajo. A su juicio, ese proceso derivó en un desarrollo personal y de pilotaje que hoy se traduce en más seguridad.

“Lo que vemos aquí es simplemente la continuación de esta trayectoria. Lando está mucho más seguro, creo que es mucho más consciente de las herramientas que tiene en su pilotaje y de cómo desplegar esas herramientas”, agregó Stella.

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