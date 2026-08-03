La liquidación del agro alcanzó los USD 2.918 millones en julio: los motivos por los que cayó 28% interanual

La comparación interanual está condicionada por un efecto de base (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las empresas del sector agropecuario liquidaron USD 2.918 millones en julio, un monto 3% inferior al registrado en junio. En relación a igual mes de 2025, la baja alcanzó el 28%. De esta manera, el acumulado del año ascendió a USD 16.297 millones, cifra que representa una caída del 16% frente al mismo período de 2025.

Según informó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas, la comparación interanual está condicionada por un efecto de base.

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En julio de 2025 finalizó la vigencia del Decreto 38/2025, que había establecido una reducción temporal de las retenciones. Esa situación particular sobre los derechos de exportación impulsó un volumen de ventas al exterior y de registración de contratos de exportación superior al promedio histórico para ese mes.

En cambio, 2026 presenta el perfil de una campaña agrícola normal, sin la incidencia de esquemas transitorios que alteren el ritmo habitual de comercialización.

2026 presenta el perfil de una campaña agrícola normal, sin la incidencia de esquemas transitorios que alteren el ritmo habitual de comercialización (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe mencionar que, de acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el agro proyecta una liquidación de USD 34.897 millones en 2026. La estimación representa un recorte de alrededor de USD 1.200 millones respecto de la proyección realizada en mayo, como consecuencia de la caída prevista en los precios internacionales de exportación.

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En los primeros siete meses del año, las exportaciones de los principales granos y sus derivados industriales alcanzaron un récord de 69 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento interanual del 11,3% y supera el máximo previo de 65 millones de toneladas, registrado en 2022.

El desempeño responde a una demanda externa que continúa absorbiendo granos en niveles históricamente elevados. Entre los cultivos se destacan el trigo, con exportaciones por 11,7 millones de toneladas, un 70% por encima del promedio de los últimos años, y el girasol, cuyos envíos totalizaron 5 millones de toneladas, más del doble de su nivel habitual.

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Sin embargo, pese a que el volumen exportado marcó un récord histórico, el crecimiento de las ventas externas todavía quedó por debajo del incremento de la producción.

En comparación con 2022, cuando se había alcanzado el anterior máximo de exportaciones, los despachos al exterior aumentaron un 6,15%, mientras que la producción avanzó un 26% respecto de ese mismo año. Esta diferencia refleja que una mayor oferta no se tradujo en un aumento proporcional de las exportaciones.

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En los primeros siete meses del año, las exportaciones de los principales granos y sus derivados industriales alcanzaron un récord de 69 millones de toneladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, el Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR), elaborado por la BCR, registró un aumento desestacionalizado del 3% mensual en junio. Con ese resultado, superó el máximo alcanzado en febrero y se ubicó en el nivel más alto desde el inicio de la serie.

El desempeño estuvo impulsado por una mejora generalizada de los indicadores: nueve de las doce variables que integran el índice mostraron avances respecto de mayo, mientras que las tres restantes retrocedieron. El principal aporte provino de las labores agrícolas, que crecieron 4,1% mensual, en un período marcado por la cosecha de los cultivos gruesos y el avance de la siembra de la nueva campaña de trigo y cebada.

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La industria molinera también exhibió una evolución favorable. La molienda de soja aumentó 2% frente a mayo y el crushing de girasol avanzó 0,6%. En tanto, entre los cereales, el procesamiento de trigo registró un incremento del 0,7%, mientras que el de cebada subió 1,3% durante junio.

En la comparación interanual, el IACA-BCR se ubicó 10,9% por encima de junio de 2025. El crecimiento fue generalizado: diez de las doce series que integran el indicador registraron mejoras respecto del mismo mes del año pasado, impulsadas por el desempeño de la producción primaria, la agroindustria y las exportaciones.

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El mayor aporte provino del IACA-Cultivos, que avanzó 14,3% interanual en el marco de una campaña agrícola 2025/26 récord. El ciclo se destacó por una producción histórica de trigo y maíz, la mayor cosecha de girasol del siglo y el volumen de soja más alto desde la campaña 2018/19.

En tanto, el IACA-Agroindustria mostró una mejora del 1,5% frente a junio de 2025, impulsado principalmente por la actividad molinera. La molienda de cebada creció 22,3% interanual, el procesamiento de girasol avanzó 14,6%, el crushing de soja aumentó 5,2% y la molienda de trigo se incrementó 0,8%.

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También sobresalió la faena porcina, con una suba del 11,5%, mientras que la producción de leche y de biocombustibles registró leves aumentos.

Estos avances compensaron las caídas observadas en la faena bovina y aviar, los únicos dos componentes del índice que retrocedieron en la comparación interanual.

Por último, el IACA-Agroexportación creció 12,6% respecto de junio de 2025 y acumuló doce meses consecutivos de expansión interanual. El resultado respondió tanto al aumento de los volúmenes exportados como a la mejora en su valor, con un aporte destacado de los complejos de girasol, cebada, lácteos y soja.

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