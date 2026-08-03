Las vacaciones de Emilia Ferrero y Julián Álvarez en Ibiza: familia, playa y atardeceres tras el Mundial 2026

Julián Álvarez y Emilia Ferrero posan con su hijo Amadeo en un atardecer junto al mar durante sus vacaciones en Ibiza.

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En las últimas semanas, Julián Álvarez y Emilia Ferrero decidieron tomarse unos días de descanso en la costa mediterránea, y eligieron Ibiza como destino para disfrutar en familia tras la exigencia del Mundial 2026. La pareja, acompañada de su hijo Amadeo, aprovechó la tranquilidad y el clima de la isla balear para reconectar lejos del ritmo vertiginoso que impone la alta competencia futbolística y la exposición mediática.

Las imágenes compartidas por la joven en sus redes sociales ofrecen un recorrido visual por los momentos más significativos de la estadía. En una de las postales, la familia se muestra sentada en un banco de madera frente al mar, mientras el atardecer tiñe el horizonte. La inscripción en inglés en el respaldo —“El único atardecer que recordarás el resto de tu vida”— sintetiza el espíritu de la escapada: una búsqueda de instantes imborrables junto a los seres queridos.

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Julián Álvarez y Emilia Ferrero disfrutan de un atardecer en un acantilado costero de Ibiza junto a otras personas.

Otra fotografía retrata al hijo de la pareja, sentado en una silla alta y observando con mirada atenta todo lo que sucede a su alrededor. El ambiente es el de una reunión informal al aire libre, con mesas de madera y una atmósfera relajada.

El atardecer en Ibiza se convierte en protagonista recurrente de las publicaciones. Una imagen muestra el sol descendiendo sobre el mar, mientras un velero recorta su silueta en el agua dorada. En otra postal, Emilia aparece de espaldas, con su niño en brazos, señalando el horizonte. La elección de atuendos sencillos y cómodos, como camisas blancas y shorts de jeans, refuerza la idea de una pausa genuina, sin artificios, centrada en la familia y el disfrute del entorno natural.

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Amadeo, hijo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero, disfruta de un momento en su silla alta durante las vacaciones familiares en Ibiza.

La relación entre Julián Álvarez y Emilia Ferrero tiene raíces profundas, que se remontan a la infancia. Se conocieron a los nueve años y, aunque atravesaron etapas de intermitencia durante la adolescencia, el vínculo se fortaleció con el tiempo. La formalización pública de su noviazgo llegó en julio de 2022, cuando Emilia acompañó a Julián al aeropuerto antes de su transferencia a Inglaterra. Un mes después, ella dejó Buenos Aires para instalarse en Europa, acompañando la carrera internacional del delantero.

La mudanza inicial fue a Manchester, ciudad donde Álvarez jugó para el Manchester City. Posteriormente, la pareja se trasladó a Madrid tras el fichaje del futbolista por el Atlético de Madrid. Esta movilidad no solo marcó nuevas etapas profesionales, sino que también redefinió la dinámica familiar y la exposición pública de ambos, consolidando su perfil como una de las parejas más visibles del fútbol argentino.

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Emilia Ferrero posa sonriente frente al mar durante un atardecer en Ibiza, en el marco de sus vacaciones.

El inicio de 2026 marcó un punto de inflexión en la vida de la pareja con la llegada de su hijo, Amadeo, nacido el 2 de enero de este año en Madrid. El anuncio se realizó a través de una imagen en redes sociales donde se podía ver la mano del bebé emulando el característico gesto de festejo de gol de su padre, un detalle que conmovió a millones de seguidores.

La maternidad transformó de manera visible la rutina de Emilia Ferrero, quien comparte habitualmente en sus redes los momentos más íntimos de la crianza. Entre esas escenas aparecen salidas familiares, visitas a estadios europeos para alentar a Julián, y la construcción de un “antes y después” en su vida tras convertirse en madre. La naturalidad con la que transita esta etapa, sumada a la exposición positiva y cercana en redes, refuerza su vínculo con quienes la siguen desde hace años.

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Emilia Ferrero sostiene a su hijo Amadeo mientras señalan el atardecer sobre el mar en Ibiza durante sus vacaciones.

Es que además de su rol como compañera de vida del delantero, Emilia desarrolló una carrera propia en el mundo digital y de la moda. Antes de la notoriedad pública, era una joven estudiante apasionada por el deporte y la gimnasia. Con el tiempo, su perfil fue evolucionando hacia el universo de la moda y el estilo de vida, logrando fusionar sus intereses en una propuesta que combina deporte, maternidad y tendencias.