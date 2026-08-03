Colectivos, trenes, luz, agua, colegios y prepagas: cuáles son los aumentos en los servicios para agosto

Medido hasta julio, la canasta de servicios aumento un 53% en el último año según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (Foto: Infobae).

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El comienzo de agosto marcó una nueva serie de aumentos en el costo de vida. Algunos de ellos cuales ya se sintieron, ya que desde el sábado 1 de agosto comenzaron a regir nuevos incrementos en el boleto de colectivo de las líneas que circulan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como también de la provincia de Buenos Aires. Otros, como la luz, gas, agua y colegios, se sentirán en la próxima boleta. Sin embargo, no todos aumentaron al mismo ritmo en lo que va del 2026 y en el último año, lo que responde a diferentes intereses y regulaciones.

En CABA, el boleto de colectivo subió 3,9% y el valor pasó de $820,99 a $853. En la provincia, el incremento llegó a 4,4% y elevó el boleto de colectivo de $1.063,98 a $1.110. El boleto de tren tuvo una suba mayor: 10,5%, de $380 a $420. Estas modificaciones ocurrieron en el marco de una mecánica particular de definición de tarifas, con distintos criterios y autoridades responsables.

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CABA fija el precio de los colectivos que sólo circulan en la ciudad, mientras que la provincia de Buenos Aires regula los que operan en su territorio. La Secretaría de Transporte de la Nación define el valor de los colectivos que cruzan los límites de la ciudad y forman parte del sistema del AMBA. En 2026, tanto la ciudad como la provincia aplicaron una fórmula de incremento de dos puntos porcentuales por encima del aumento mensual de la inflación. Salvo ciertos meses en donde la provincia convalidó subas más altas, en respuesta a reclamos de empresas de transporte por mayores ingresos.

El boleto de colectivo en la provincia de Buenos Aires subió a $ 1.110 en agosto. (Foto: Luciano González)

El gobernador Axel Kicillof priorizó ajustar la tarifa antes que subir los subsidios, una medida que no impactó directamente en su costo político ya que la mayoría de los usuarios no identifica el origen de la autorización. Lo mismo sucede en la Ciudad con Jorge Macri. En las líneas reguladas a nivel nacional, el Gobierno mostró menor disposición para convalidar nuevas subas, ya que éstas inciden en el índice de inflación. Hasta ahora para agosto, la Secretaría de Transporte de la Nación no fijó un nuevo aumento de tarifa tras el 6% acumulado entre mayo, junio y julio.

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Al comparar los incrementos anuales, las diferencias se hicieron evidentes. El boleto de colectivo en CABA aumentó 67,58% entre agosto de 2025 y agosto de 2026, subiendo de $509 a $853. En la provincia de Buenos Aires, el alza fue del 119% en el mismo período, de $506 a $1.110. Si se observa sólo el período enero-agosto de 2026, CABA tuvo una suba del 37,58% (de $620 a $853) y la provincia del 61,43% (de $688 a $1.110).

Agua, luz y gas

En el caso de los servicios públicos, la factura de agua de AySA, empresa que opera en CABA y 26 partidos del conurbano bonaerense, aumentó 3% en agosto. El valor medio mensual sin impuestos para usuarios residenciales con agua y cloaca quedó en $35.940,69, frente a $34.895 de julio, lo que representó un incremento de 1.045,69 pesos.

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La boleta de AySA aumentó 3% en agosto. (Foto: Infobae).

A su vez, la Secretaría de Energía de la Nación informó que la tarifa de gas subió 2,99% a nivel nacional, mientras que la electricidad en el AMBA tuvo una suba del 1,8%. En otras jurisdicciones, los ajustes de tarifas eléctricas quedaron bajo responsabilidad de los entes reguladores locales.

Pero el sistema de subsidios continuará en agosto. Se prorrogó un 25% extra de bonificación para usuarios de gas natural y gas propano indiluido por redes, además de una bonificación adicional del 16,59% en electricidad. La vigencia de estos beneficios respondió a la política oficial de amortiguar el impacto de los aumentos sobre los hogares que mantienen subsidios.

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Colegios y alquileres

En el sector educativo, los aranceles de colegios privados bonaerenses subieron 8,1% de manera escalonada: 5,5% en agosto y 2,5% adicional en septiembre. Este ajuste alcanzó a 1,2 millones de alumnos que asisten a establecimientos privados de la provincia. En el nivel primario, los valores de agosto oscilaron entre $37.150 para instituciones con 100% de subsidio estatal y $167.990 para colegios con 40% de subsidio. Tras el segundo tramo en septiembre, los montos quedarán entre $38.070 y 172.180 pesos.

El mercado de alquileres también tuvo actualizaciones, con dos esquemas según la fecha del contrato. Los firmados bajo la Ley de Alquileres (hasta el 17 de octubre de 2023) se ajustaron según el Índice para Contratos de Locación (ICL) y en agosto subieron 31,52% interanual. Los acuerdos celebrados bajo la Ley 27.737 (del 18 de octubre al 29 de diciembre de 2023) se ajustan por la fórmula de Casa Propia, con un alza estimada en 36%. Los contratos más recientes se rigen por el criterio de “libertad de contratación”, por lo que los incrementos dependen de lo pactado entre partes.

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Prepagas

En el rubro salud, las principales empresas de medicina prepaga confirmaron subas de hasta 2,1% para agosto. Desde julio de 2025, las compañías deben informar mensualmente a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) los valores vigentes de sus planes. En esta ocasión, las subas comunicadas incluyeron a OSDE, Avalian y Sancor Salud, con un incremento del 1,9% en agosto. Swiss Medical trasladó una suba de 1,8% y Galeno un 2,1 por ciento.

Diferente ritmo de aumento

Previo a que se conocieron los aumentos de agosto, el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires (IIEP-UBA) informó que en julio un hogar promedio del AMBA sin subsidios gastó $295.826 para cubrir necesidades energéticas, de transporte y agua potable. Ese gasto creció 4,6% respecto del mes anterior y alcanzó un 53% más que en julio de 2025.

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El informe remarcó que la canasta total de servicios subió 19 puntos porcentuales (p.p.) por encima del índice general de precios interanual. El costo de la canasta aumentó 53%, cuando el IPC estimó una suba del 34% en el mismo período. Y a esto se debe sumar los nuevos aumentos de agosto.

Lo que es la explicación de por qué muchas personas aseguran que el dato de inflación que da a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no se corresponde con los aumentos que siente su bolsillo en la diaria. Es que no hay que olvidar la inflación es un promedio del aumento de 12 divisiones que tiene diferentes ponderaciones.

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El análisis del IIEP-UBA detalló que el mayor incremento interanual se vio en el transporte, con una suba del 73% respecto a julio de 2025, superando la variación del IPC. El gasto en agua aumentó 35%, la energía eléctrica 48% y el gas natural 39% en términos interanuales. Estos datos muestran el peso creciente de los servicios esenciales en el presupuesto familiar, en un escenario de inflación persistente y ajustes sucesivos.

Los aumentos de agosto se sumaron a una serie de ajustes previos que modificaron la estructura de costos de los hogares urbanos y del conurbano. Cada rubro presentó particularidades en la forma de actualización, los criterios regulatorios y la velocidad de traslado al usuario final. El seguimiento de estos cambios resultó fundamental para entender la dinámica de los precios y el alcance de las políticas públicas en el acceso a los servicios básicos, el transporte, la educación y la salud.

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