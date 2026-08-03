Las nueve modalidades de pilates: qué objetivos tienen y para quiénes están indicadas

El método de Joseph Pilates se diversificó más allá de la clase grupal y abarca trabajo en suelo, máquinas y rehabilitación (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El método que Joseph Pilates diseñó en la década de 1920 se diversificó hasta generar al menos nueve variantes con objetivos, equipamiento y poblaciones distintas. Desde la recuperación posparto hasta el rendimiento deportivo, cada modalidad tiene sus propias reglas.

Cuando alguien dice que “hace Pilates”, en realidad puede estar describiendo experiencias completamente distintas: una clase grupal sobre esterilla, una sesión individual con máquinas de muelles o un trabajo de rehabilitación dirigido por un fisioterapeuta.

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El Pilates no es una práctica uniforme. Es un sistema que, desde su creación a principios del siglo XX, se ramificó en al menos nueve modalidades diferenciadas, cada una con objetivos, equipamiento y poblaciones específicas.

El portal especializado Healthline explicó que tanto el Pilates en suelo como el de Reformer “son formas de ejercicio de bajo impacto con varios beneficios físicos, psicológicos y emocionales que pueden mejorar la función cotidiana y la calidad de vida”.

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La publicación señaló que el Pilates ha demostrado mejorar la coordinación general, la fuerza, el alineamiento postural y la gestión del estrés.

Las modalidades clásicas: la base del método

El pilates clásico conserva la secuencia original de 34 ejercicios en suelo y se apoya en control, respiración, fluidez, precisión, concentración y centro corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pilates clásico y contemporáneo

El punto de partida de cualquier clasificación es el Pilates clásico, la forma más fiel al sistema original que Joseph Pilates desarrolló hace un siglo. Mantiene una secuencia concreta de ejercicios —34 en la versión de suelo—, una progresión estructurada y una atención marcada a la técnica. Combina trabajo en suelo y en máquinas, y respeta los seis principios originales: control, respiración, fluidez, precisión, concentración y trabajo del centro corporal.

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Entre sus beneficios principales aparecen la mejora postural, el fortalecimiento abdominal profundo y el aumento de la conciencia corporal.

A partir del método clásico surgió el Pilates contemporáneo, hoy probablemente la variante más extendida en estudios modernos y gimnasios. A diferencia del clásico, no sigue una secuencia fija: el instructor adapta los ejercicios según el nivel, las limitaciones físicas y los objetivos de cada persona. Incorpora conocimientos actuales de anatomía, fisioterapia y biomecánica.

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Mat Pilates

El Mat Pilates —sobre esterilla, sin grandes máquinas— es la modalidad más accesible. Puede incluir pequeños accesorios como aros, bandas elásticas o pelotas, pero el protagonista principal es el peso corporal. Health.com describió que esta variante “fue el primer sistema que Joseph Pilates desarrolló y es el fundamento de todos los demás regímenes”.

Sus beneficios abarcan el fortalecimiento del core, la mejora del equilibrio y el control postural. Que no haya máquinas no implica menor exigencia: ejecutados con corrección técnica, varios de sus ejercicios resultan muy demandantes.

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Pilates con máquinas

La contraparte es el Pilates con máquinas, que utiliza aparatos diseñados específicamente para el método: el Reformer, el Cadillac, la Chair y el Barrel. Estas máquinas emplean muelles, poleas, plataformas móviles y distintos apoyos para generar resistencia y asistencia. El gran valor de esta modalidad es la posibilidad de ajustar la intensidad con precisión.

Dentro del grupo de máquinas, el Reformer merece mención aparte por ser el aparato más conocido del método. Consiste en una plataforma deslizante conectada a muelles que permite realizar ejercicios tumbado, sentado, de rodillas o de pie.

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Healthline detalló que en 2025, un estudio encontró que el Reformer resultó más eficaz que el Mat Pilates para mejorar capacidades físicas como el salto, la flexibilidad y los tiempos de velocidad en futbolistas.

Las especialidades orientadas a poblaciones concretas

El Mat Pilates usa el peso corporal sobre esterilla y mejora el core, el equilibrio y el control postural sin necesidad de grandes máquinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tres modalidades restantes están diseñadas para grupos específicos o para objetivos que exceden el entrenamiento convencional.

El Pilates terapéutico —también denominado Pilates clínico en la literatura anglosajona— está orientado a personas con molestias, lesiones, dolor crónico o procesos de recuperación física. Lo dirige habitualmente un fisioterapeuta o un profesional con formación específica en movimiento.

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Neura Health precisó que el Pilates clínico “combina el Pilates con el método de rehabilitación McKenzie para tratar el dolor musculoesquelético, y permite modificaciones con mayor énfasis en las necesidades e intereses individuales”. Sus beneficios incluyen la mejora del control motor, la reducción del dolor, una mayor estabilidad articular y la recuperación de patrones de movimiento saludables.

El Pilates para embarazadas adapta los ejercicios a los cambios físicos propios de la gestación. Trabaja la postura, la respiración, la movilidad de la pelvis y el suelo pélvico, siempre con atención a la etapa del embarazo. Ayuda a mantener el cuerpo activo sin recurrir a entrenamientos de alto impacto y puede aliviar molestias frecuentes como el dolor lumbar, la tensión dorsal o la pérdida de estabilidad. Sus beneficios abarcan una mejor conciencia corporal, mayor control de la respiración y una preparación física para el parto más ordenada.

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La novena variante es el Pilates funcional, que combina principios del método con movimientos más cercanos a la vida cotidiana o al entrenamiento deportivo: equilibrio, fuerza, estabilidad, coordinación y patrones como empujar, tirar, rotar, agacharse o levantarse.

Neura Health describió que esta modalidad “puede ser útil tanto para personas sedentarias que quieren ganar base física como para deportistas que necesitan mejorar control, movilidad y eficiencia”.

El cuerpo no funciona por músculos aislados, sino por cadenas de movimiento; el Pilates funcional parte de esa lógica para trasladar los beneficios al rendimiento real.