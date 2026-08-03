Tres legisladores propusieron establecer zonas habilitadas para la prostitución en Punta del Este

Punta del Este, el balneario top de Uruguay (Intendencia de Maldonado)

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Un grupo de dirigentes políticos de Maldonado impulsa un proyecto para que Punta del Este tenga “zonas habilitadas” para el ejercicio de la prostitución. Esta propuesta surge como una respuesta a reclamos de vecinos de El Placer, una zona cercana a La Barra, que aseguran que algunas personas realizan el trabajo sexual a la vista de todos.

El proyecto, informado por el diario uruguayo El Observador, impulsa regular zonas exclusivas para el ofrecimiento y ejercicio en la vía pública de la prostitución. No busca modificar el régimen de habilitación, instalación y funcionamiento de los locales y establecimientos. La designación de un área (o áreas) estaría encomendada a la Intendencia de Maldonado, encabezada por Miguel Abella.

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El proyecto es impulsado por Adolfo Varela, Mariana Roviglio y Gabriel Mernies, tres ediles de Maldonado, como se le llama a los legisladores departamentales en Uruguay.

Según el proyecto, los vecinos de El Placer señalan que actualmente la prostitución se ejerce frente a casas y en “espacios visibles y frecuentados por familias, niños y adolescentes”.

El Placer, un barrio cercano a La Barra de Maldonado, sería una de las zonas que no estaría habilitada para el ejercicio de la prostitución y estaría monitoreada por la Intendencia de Maldonado, en caso que se apruebe este proyecto. Esta zona de Punta del Este tiene cada vez un desarrollo mayor, con más cantidad de edificios, supermercados y centros educativos, explicó Varela, entrevistado en el programa Aire rico de FM Del Sol.

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“Esta zona durante años fue más que nada turística, casi despoblada. Había casas que se ocupaban solo en verano. Pero el crecimiento de Maldonado es tal que hoy tiene un desarrollo muy grande, con mucha gente viviendo todo el años”, dijo Varela. En ese lugar, por ejemplo, están proyectados siete nueve edificios. “Va a ser el factor de crecimiento principal del balneario Punta del Este”, dijo.

Punta del Este (foto Intendencia de Maldonado)

Tras el reclamo de los vecinos, los ediles comenzaron a investigar qué se podía hacer en cuanto a la normativa. Una ley de 2003 legaliza en Uruguay el trabajo sexual y les da a las intendencias la potestad de definir las zonas. Pero esto no sucede en Maldonado: no hay zonas definidas para el ejercicio de la prostitución.

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“Lo que hay que hacer es un decreto que le dé herramientas a la intendencia y a la policía también de definir qué zonas son. ¿Por qué no definirlas por decreto? Porque Maldonado cambia tanto que el departamento va a tener más crecimiento en 10 o 20 años, y capaz que hay que cambiar las zonas después”, explicó Varela sobre la propuesta que presentó.

Por tanto, si se aprueba este decreto, cada intendente de Maldonado tendría la potestad de cambiar la zonas para la prostitución con una simple resolución.

Puente de La Barra, en Punta del Este (Intendencia de Maldonado)

Varela dijo que en el eje de la avenida Aparicio Saravia –cercano al lugar– siempre se ejerció la prostitución, pero explicó que hasta hace unos años pasaba desapercibido porque se trataba de un lugar despoblado. “En los últimos años empezó a crecer y el trabajo se sigue dando. Ha generado situaciones más complicadas que capaz que antes se vivían, pero como no había gente viviendo en ese barrio no se notaba y no había voces que estén alertando sobre la situación que se daba”, agregó el edil en la entrevista radial.

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Consultado sobre posibles zonas para habilitar el trabajo sexual, Varela dijo que esto debe ser definido por la intendencia. Consideró que este proyecto puede ser un “disparador” para analizar si Maldonado debería tener una zona roja como la tiene Ámsterdam. “Es un tema medio tabú entonces muchas veces los políticos no se animan a hablar de esto”, expresó.