Las 6 zonas donde puede doler la cabeza y qué revela cada una sobre el tipo de cefalea

Los analgésicos de venta libre, como el paracetamol y el ibuprofeno, pueden aliviar cefaleas tensionales y migrañas leves (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El dolor de cabeza es una de las molestias más habituales en la vida cotidiana y afecta a personas de todas las edades. Puede presentarse de forma ocasional o recurrente, con intensidades que varían desde una ligera incomodidad hasta episodios severos que interfieren con las actividades diarias. Esta sensación, tan común como diversa, a menudo resulta desconcertante para quienes la experimentan, pues su aparición puede ser repentina y su duración imprevisible.

A pesar de tratarse de un síntoma ampliamente extendido en el plano de la salud, no existe una única causa que explique su origen. Las molestias pueden responder a múltiples factores, cada uno con sus propias particularidades y mecanismos. La forma en que se manifiesta, su localización y los síntomas asociados ofrecen pistas sobre el motivo subyacente, lo que hace que cada caso requiera una atención individualizada. Comprender las características del dolor y su contexto es esencial para orientar el abordaje y, en muchos casos, aliviar el malestar de manera efectiva.

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Los seis tipos de dolores de cabeza y qué indica cada uno

Alrededor de toda la cabeza

La sensación de tener una banda apretada que oprime toda la cabeza corresponde habitualmente a una cefalea tensional. Según la Cleveland Clinic, este es el tipo más frecuente y suele relacionarse con situaciones de estrés, fatiga o falta de sueño. La molestia es de intensidad variable y, aunque puede resultar molesta, generalmente no se agrava con la actividad física diaria. Además de la presión generalizada, muchas personas experimentan tensión en el cuello y los hombros.

Detrás de uno de los ojos

Un dolor intenso, localizado detrás de un solo ojo, suele asociarse con la cefalea en racimos. Esta forma aparece de manera súbita, con episodios que pueden repetirse durante semanas o meses, y se acompaña de síntomas como enrojecimiento ocular, lagrimeo y congestión nasal en el lado afectado. Everyday Health indica que, aunque no existe una cura definitiva, se dispone de tratamientos como oxígeno y medicamentos específicos para paliar los episodios más severos.

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Las migrañas y las cefaleas en racimos requieren consulta médica cuando son severas o recurrentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la parte posterior de la cabeza y el cuello

La cefalea cervicogénica es el término que se utiliza para describir la molestia que se inicia en el cuello y se irradia hacia la parte posterior de la cabeza. De acuerdo con la Cleveland Clinic, este tipo de dolor puede ser consecuencia de problemas musculares, lesiones o alteraciones en la columna cervical. También la neuralgia occipital puede causar molestias similares, con dolor punzante que parte del cuello y se extiende hacia el cuero cabelludo.

En un lado de la cabeza

La migraña es la causa más común de dolor intenso y pulsátil en un solo lado de la cabeza. WebMD destaca que, además del dolor, suele presentarse sensibilidad a la luz y al sonido, náuseas y, en ocasiones, vómitos. Si bien otras afecciones también pueden provocar dolor unilateral, la migraña se distingue por sus síntomas asociados y su duración variable, que puede extenderse por horas o incluso días.

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En la frente y la cara

El dolor que se localiza en la frente, las mejillas y alrededor de los ojos sugiere una cefalea sinusal. Everyday Health señala que este tipo de dolor suele asociarse a congestión nasal, presión facial y fatiga, y tiende a intensificarse al inclinarse hacia adelante. Dada la similitud de síntomas con la migraña, a menudo se confunde una con otra, aunque la cefalea sinusal suele estar vinculada a infecciones o alergias.

En las sienes

El dolor en las sienes puede tener distintas causas, pero uno de los motivos más relevantes en adultos mayores es la arteritis temporal. Según la Cleveland Clinic, esta afección se caracteriza por inflamación de los vasos sanguíneos cercanos a las sienes, lo que puede derivar en dolor pulsátil, sensibilidad en el cuero cabelludo y problemas de visión. La arteritis temporal requiere atención médica inmediata por el riesgo de complicaciones.

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La fisioterapia, las técnicas de relajación y los cambios en la dieta pueden complementar el tratamiento de las cefaleas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo abordar los dolores de cabeza

El abordaje depende de la intensidad, duración y frecuencia, así como de los síntomas que lo acompañan. En muchos casos, los analgésicos de venta libre, como el paracetamol o el ibuprofeno, pueden ser suficientes para controlar el malestar, especialmente en cefaleas tensionales o migrañas leves. La Cleveland Clinic recomienda además implementar cambios en el estilo de vida, como mejorar los hábitos de sueño, mantener una hidratación adecuada y reducir el estrés, ya que estos factores influyen de forma directa en la aparición de los episodios.

Para las cefaleas más severas o recurrentes, como las migrañas o las cefaleas en racimos, WebMD sugiere consultar con un profesional de la salud para valorar la necesidad de tratamientos específicos o preventivos. El seguimiento médico permite identificar desencadenantes, ajustar la medicación y, en algunos casos, recurrir a terapias complementarias como la fisioterapia, técnicas de relajación o cambios en la dieta.

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Existen situaciones en las que es imprescindible buscar atención médica de inmediato. Everyday Health y la Cleveland Clinic coinciden en que la presencia de fiebre, confusión, pérdida de visión, debilidad, dificultad para hablar, desmayos o dolor de cabeza repentino e intenso pueden indicar un problema grave.

Asimismo, los dolores de cabeza que se acompañan de rigidez en el cuello, vómitos persistentes o que no mejoran con el tratamiento habitual requieren evaluación médica urgente para descartar causas secundarias potencialmente peligrosas. Reconocer estos signos resulta fundamental para recibir un diagnóstico oportuno y evitar complicaciones.

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