Salud

6 alimentos que los nutricionistas recomiendan para reducir la hinchazón abdominal

Nutricionistas y dietistas identificaron bebidas, frutas y verduras con propiedades diuréticas, enzimáticas y antiinflamatorias que ayudan a aliviar uno de los malestares digestivos más extendidos, especialmente entre las mujeres

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Ilustración acuarela de una mano colocando una bolsa de espinacas en un carrito de supermercado con té verde, apio, hinojo, agua con limón y piña.
Los ajustes en la alimentación pueden mejorar el bienestar cotidiano sin medicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentir hinchazón abdominal es una incomodidad frecuente que afecta a una parte considerable de la población, especialmente a las mujeres.

Aunque existen diversas causas, como gases, retención de líquidos, acumulación de bacterias, consumo excesivo de sodio o alteraciones en la ingesta de fibra, expertos en nutrición han identificado comidas y bebidas que pueden ayudar a disminuir este síntoma, según Eating Well.

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La hinchazón se manifiesta como una sensación de plenitud o presión en la zona abdominal, muchas veces vinculada a la presencia de gases o la acumulación de líquidos. De acuerdo con el medio citado, cerca del 18% de la población mundial experimenta hinchazón por lo menos una vez por semana, siendo más común entre las mujeres.

Los especialistas subrayan que, aunque generalmente es un malestar leve, puede llegar a ser incómodo. Los cambios en la dieta pueden mejorar considerablemente la sensación de bienestar diario.

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1. Beneficios del té verde

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El té verde aporta antioxidantes y cafeína que apoyan el movimiento intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té verde es apreciado por su alto contenido de antioxidantes y su aporte al buen funcionamiento del aparato digestivo. Mary Ellen Phipps, dietista citada por el medio, sostiene que “el té verde es alto en antioxidantes, los cuales pueden reducir la inflamación en el cuerpo”.

Además, la cafeína presente en esta bebida estimula el movimiento del tracto gastrointestinal y favorece la evacuación, contribuyendo así a reducir la hinchazón. Puede consumirse solo o en combinación con otros ingredientes para potenciar sus efectos.

2. Agua con limón para reducir la hinchazón

Agua de limón y romero, bebida cítrica, refrescante, infusionada, hidratación con hierbas naturales - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El agua con limón aumenta la ingesta de líquidos y puede ayudar contra el estreñimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beber agua con limón de manera habitual puede ayudar a disminuir la inflamación y combatir el estreñimiento. Su-Nui Escobar, doctora en nutrición citada por Eating Well, explica que “agregar limón al agua puede ayudar a aumentar la ingesta de líquidos, lo que reduce el estreñimiento y los gases”.

Se recomienda lavar el limón, cortar algunas rodajas, exprimir parte del jugo y añadir la corteza al agua para aprovechar los aceites esenciales y reforzar el sabor. Dejar reposar la mezcla en frío por unas horas permite intensificar el efecto y sumar ingredientes, como pepino o menta.

3. Semillas de hinojo: una ayuda natural para el sistema digestivo

Las semillas de hinojo suman fibra y aceites naturales que reducen gases. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las semillas de hinojo suman fibra y aceites naturales que reducen gases. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las semillas de hinojo contienen aceites que ayudan a disminuir la inflamación, los gases y el desarrollo de bacterias intestinales. Dixya Bhattarai, dietista-nutricionista registrada, señala su uso histórico en distintas culturas para tratar molestias digestivas y resalta que “cada cucharada de semillas de hinojo aporta unos 2 gramos de fibra”.

La fibra alimenta a las bacterias beneficiosas del intestino y fomenta la regularidad en el tránsito, lo que reduce la hinchazón. Estas semillas pueden incorporarse en infusiones o mezclarse en masas de panqueques y repostería.

4. Ananá y bromelina: aliadas contra la hinchazón

Fruta tropical amarilla con sabor dulce y ácido, ideal para postres, jugos, ensaladas o como snack natural. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
La piña aporta bromelina, una enzima vinculada con una digestión más liviana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ananá es reconocida por su aporte de bromelina, una enzima que ayuda en la descomposición de los alimentos. Amy Gorin, nutricionista citada en Eating Well, destaca que “la piña contiene bromelina, una enzima que ayuda a descomponer los alimentos y puede aliviar la hinchazón”.

El núcleo de la piña es el área con mayor concentración de bromelina, por lo que su consumo puede intensificar sus beneficios digestivos. Esta fruta puede consumirse en batidos, ensaladas o postres sin lácteos.

5. Apio: hidratación y digestión

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El apio destaca por su alto contenido de agua y su aporte de fibra insoluble. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El apio se caracteriza por contar con aproximadamente el 95% de su peso en agua y por su efecto diurético. Según el medio citado, “el apio contiene apigenina y butilftálida, compuestos naturales con efecto diurético”, comenta Gorin.

Además, la fibra insoluble que contiene promueve evacuaciones regulares y contribuye de manera directa a reducir la hinchazón. El apio puede añadirse a ensaladas, batidos o sopas, e incluso congelarse para mantenerlo disponible en la cocina.

6. Espinaca: minerales clave para un abdomen desinflamado

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La espinaca aporta magnesio y potasio asociados con menor retención de líquidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La espinaca aporta minerales esenciales como magnesio y potasio, que apoyan la digestión regular y combaten el exceso de líquidos. La doctora Escobar resalta en el medio: “El magnesio en la espinaca ayuda a activar enzimas que facilitan la digestión y regulan el tránsito intestinal”.

Una taza de espinaca cocida aporta el 39% de la recomendación diaria de magnesio y el 18% de potasio. Puede integrarse en sopas, batidos, ensaladas o platos con huevo para añadir valor nutricional.

Ni el té verde, ni la piña, ni la espinaca son soluciones universales. Sin embargo, incluir estas y otras fuentes de fibra y líquidos puede favorecer el equilibrio del sistema digestivo y reducir la sensación de hinchazón, como concluye Eating Well.

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