Escapó de una guerra nadando, fue refugiada y llegó a los Juegos Olímpicos: la superación de Yusra Mardini

Yusra Mardini nació en Damasco en una familia vinculada a la natación y representó a Siria en torneos internacionales antes de la guerra (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

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Yusra Mardini nació en 1998 en Damasco, Siria, en el seno de una familia ligada a la natación. Su padre, exintegrante del equipo nacional, la introdujo en el deporte cuando tenía apenas cuatro años. Tanto ella como su hermana mayor, Sara, entrenaban bajo una disciplina estricta, en jornadas exigentes y constantes, recogió The Guardian. -El objetivo familiar era claro: alcanzar el máximo nivel competitivo, lo que llevó a ambas a representar a su nación en torneos internacionales. En 2012, participó en el Campeonato Mundial de Natación en Piscina Corta de la FINA, en Estambul, mientras continuaba su formación escolar y deportiva en Damasco, destacó el Comité Olímpico Internacional.

La vida cotidiana de la familia cambió con el avance de la guerra. A medida que el conflicto se intensificó, la rutina de entrenamiento se vio profundamente alterada. Las bombas caían cerca de las piletas, los estadios deportivos resultaron destruidos y la inseguridad dominaba las calles, recapituló UNICEF. Hubo episodios de violencia que impactaron de manera directa: el papá fue arrestado por error y maltratado, la casa fue destruida y el miedo se volvió parte de la vida diaria. En ese entorno hostil, la nadadora encontró en la disciplina un refugio que le permitía mantener la esperanza y la resiliencia frente a la adversidad.

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El deterioro de la situación alcanzó un punto crítico en 2015, cuando el conflicto se volvió insostenible para la familia Mardini. Las dificultades para entrenar y la amenaza constante de violencia forzaron a Yusra y su hermana a considerar la huida como única alternativa para sobrevivir. La experiencia cercana a la muerte que viviría durante su travesía hacia Europa comenzaría poco después, pero su identidad como nadadora y su historia en Siria serían fundamentales para afrontar las adversidades.

En 2015, Yusra Mardini y su hermana Sara huyeron de Siria ante la violencia y emprendieron una travesía hacia Europa (REUTERS/Fabrizio Bensch)

El escape de Yusra Mardini y su hermana nadando

En agosto de 2015, junto con su hermana Sara tomaron la decisión de huir de Damasco en busca de seguridad. Dejaron atrás a su mamá y a su hermana menor, y emprendieron un largo viaje primero hacia Líbano, luego Turquía y, finalmente, hacia Europa. La travesía más crítica comenzó cuando abordaron una lancha inflable con destino a la isla griega de Lesbos, junto a otros refugiados, recogió Grazia Magazine. El bote, sobrecargado y con un motor deficiente, se enfrentó rápidamente a una situación límite: empezó a llenarse de agua y el motor falló, dejando a los pasajeros a la deriva en el mar Egeo.

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Ante el inminente riesgo de naufragio, Yusra, Sara y otros dos refugiados que sabían nadar se lanzaron al agua. Durante más de tres horas, nadaron junto a la balsa, empujándola y estabilizándola para evitar que volcara y asegurando que las 20 personas a bordo, entre ellas niños, lograran llegar a salvo a tierra firme, destacó el Comité Olímpico Internacional. Este acto fue decisivo para salvar vidas y se convirtió en un símbolo de valor y resiliencia durante la crisis migratoria.

La llegada al viejo continente no significó el final de las dificultades. Las hermanas Mardini continuaron su recorrido por Europa, cruzando fronteras, enfrentando condiciones precarias, hasta alcanzar Berlín, Alemania, en septiembre de 2015. Allí, Yusra se alojó primero en un lugar para personas refugiadas, antes de comenzar a reconstruir su vida.

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En los Juegos Olímpicos de Río 2016, Yusra Mardini compitió en 100 metros libre y 100 metros mariposa y ganó su serie clasificatoria en mariposa (EFE)

En Berlín, retomó la natación como una forma de recuperación personal y de volver a la normalidad. Pronto fue recibida en el club Wasserfreunde Spandau 04, donde el entrenador Sven Spannekrebs detectó su potencial y la animó a entrenarse de nuevo al más alto nivel. Gracias a la constancia y el apoyo recibido, recuperó la confianza perdida y redescubrió su pasión por la natación, sentando las bases para su posterior participación en los Juegos Olímpicos como parte del Equipo Olímpico de Refugiados.

Desde el escape a los Juegos Olímpicos

Tras establecerse en Berlín y retomar su entrenamiento, Yusra Mardini recibió la oportunidad de transformar su historia personal en un mensaje de esperanza global. En 2016, el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció la creación del primer Equipo Olímpico de Refugiados, una iniciativa destinada a dar visibilidad a los millones de personas desplazadas por conflictos en todo el mundo. La nadadora siria fue seleccionada para integrar este equipo pionero, convirtiéndose en una de sus principales figuras.

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En los Juegos Olímpicos de Río 2016, con solo 18 años, compitió en las pruebas de 100 metros estilo libre y 100 metros mariposa. En la serie clasificatoria de los 100 metros mariposa, ganó su serie y finalizó en el puesto 41 entre 45 nadadoras. Aunque no alcanzó las semifinales, su victoria en la serie fue celebrada como un logro simbólico y emocional, ya que representó la resiliencia y la superación personal frente a la adversidad. La ovación recibida en el estadio y la repercusión internacional consolidaron su papel como referente global para la comunidad refugiada.

Yusra Mardini volvió al Equipo Olímpico de Refugiados en Tokio 2020 y fue abanderada (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Después de Río, Yusra se dedicó a la defensa de los derechos de los refugiados y fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad del ACNUR en 2017. Su perfil público creció gracias a su testimonio en foros internacionales y al lanzamiento de “Butterfly”, un libro en que relató en primera persona su huida, cómo fueron los entrenamientos y su participación en la cita olímpica de Río de Janeiro.

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Mardini volvió a representar al Equipo Olímpico de Refugiados en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados en 2021 debido a la pandemia. Participó como abanderada y compitió en las pruebas de 100 metros mariposa. Si bien no logró avanzar a las rondas finales, su presencia reafirmó el mensaje de inclusión y dignidad de los refugiados en el escenario deportivo más importante del mundo.