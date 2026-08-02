Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Mataron a un hombre de 68 años en Mar del Plata: tenía un disparo en la pierna y golpes

El cuerpo fue hallado en la vía pública y la identidad se confirmó por una hija. Peritos trabajan para reconstruir los hechos y determinar si el ataque ocurrió en el lugar del hallazgo

La víctima fue identificada como Alberto Rodríguez, de 68 años, cuyo cuerpo presentaba heridas de arma de fuego y golpes
La víctima fue identificada como Alberto Rodríguez, de 68 años, cuyo cuerpo presentaba heridas de arma de fuego y golpes
Guardar

Un hombre de 68 años fue hallado sin vida en el barrio Villa La Palangana de Mar del Plata, en un hecho que expone la escalada de violencia que atraviesa la ciudad. El cuerpo, identificado por fuentes oficiales como Alberto Rodríguez, presentaba un disparo en la pierna izquierda y múltiples golpes en el rostro y la cabeza. La investigación policial busca esclarecer los motivos del ataque y determinar si el lugar del hallazgo coincide con el sitio donde ocurrió el homicidio.

La mañana del sábado 1 de agosto, vecinos de la esquina de Quintana y Remedios de Escalada alertaron a las autoridades sobre la presencia de un hombre inmóvil en la vía pública. Personal de la Policía Científica, efectivos de la jurisdicción y el área de Homicidios se presentaron en la zona para relevar pruebas y preservar la escena.

PUBLICIDAD

La identidad del fallecido se confirmó luego de que una hija se acercó a la comisaría para reconocer el cuerpo, según indicó La Capital de Mar del Plata. De acuerdo con el reporte policial, Alberto Rodríguez podría haber estado en situación de calle, ya que no existían denuncias previas por averiguación de paradero ni personas que reclamaran por su ausencia.

Los investigadores, por su parte, intentan establecer si el ataque se produjo en la esquina donde fue hallado el cuerpo o si la víctima fue trasladada hasta ese punto tras la agresión. La policía continuó el relevamiento en busca de testigos o cámaras de seguridad que puedan aportar datos sobre lo ocurrido.

PUBLICIDAD

Personal policial y peritos trabajaron en la esquina de Quintana y Remedios de Escalada tras el hallazgo del cuerpo
Personal policial y peritos trabajaron en la esquina de Quintana y Remedios de Escalada tras el hallazgo del cuerpo

Los peritos localizaron signos evidentes de violencia en el cuerpo de la víctima, que presentaba lesiones en la cabeza y una herida de arma de fuego en la tibia izquierda. El informe preliminar de la autopsia determinó que el disparo afectó una vena y provocó una hemorragia masiva, lo que derivó en un shock hipovolémico y causó la muerte.

Los vecinos de la zona manifestaron no conocer a la víctima, lo que dificultó las tareas de identificación durante las primeras horas. Las autoridades judiciales mantienen el caso bajo secreto de sumario y esperan avanzar con las pericias para reconstruir los últimos movimientos de Rodríguez.

Otro asesinato en Mar del Plata

Durante la misma jornada, otro episodio sacudió a Mar del Plata, esta vez en el barrio Malvinas Argentinas, donde dos jóvenes armados asaltaron una ferretería y le dispararon en el pecho al propietario. El hecho ocurrió al mediodía, en la intersección de Avenida Libertad y Luciano Arrué. Los asaltantes ingresaron al local y, tras intimidar a la víctima, efectuaron el disparo mortal antes de huir a pie y abandonar la motocicleta en la que habían llegado.

El local comercial donde un asalto terminó con la vida de su propietario, en la intersección de Avenida Libertad y Luciano Arrué
El local comercial donde un asalto terminó con la vida de su propietario, en la intersección de Avenida Libertad y Luciano Arrué

La víctima, identificada como Ricardo Ruiz, era un referente del barrio y se encontraba atendiendo el comercio cuando fue sorprendido por los agresores. Vecinos alertados por el estruendo acudieron rápidamente y hallaron al comerciante gravemente herido. “Estaba muy mal, se estaba muriendo”, relató un testigo al medio 0223.

Ruiz fue trasladado en un patrullero al Hospital Interzonal General de Agudos, donde ingresó aún con signos vitales. Los médicos intentaron estabilizarlo, aunque la herida resultó fatal y el hombre falleció pocos minutos después de su ingreso.

El ataque desencadenó un operativo policial en el que participaron efectivos de la jurisdicción y la Policía Científica. La investigación permitió la rápida detención de Tomás Hocte y Alan Ovejero, de 23 y 25 años respectivamente, ambos con antecedentes penales. Uno de los sospechosos fue interceptado en la vía pública, mientras que el otro intentó escapar por los techos de viviendas linderas. El arma utilizada, un revólver, fue secuestrada, al igual que la motocicleta que no tenía pedido de captura, según la primera revisión de las autoridades.

La causa quedó a cargo del fiscal Carlos Russo, responsable de la Unidad Funcional de Instrucción N°7. El expediente fue caratulado como homicidio criminis causa, una figura que contempla la pena de prisión perpetua, utilizada cuando el asesinato se comete para garantizar la impunidad de otro delito, en este caso el robo.

Temas Relacionados

Mar del PlataasesinatohomicidioVilla La Palanganaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se hizo pasar por su hija y le robó más de 3 millones de pesos, dólares y joyas a una mujer de Jujuy

La víctima identificó a una mujer y un hombre como parte de la maniobra. A pesar de esto, todavía no hay detenidos por el hecho

Se hizo pasar por su hija y le robó más de 3 millones de pesos, dólares y joyas a una mujer de Jujuy

Doble tragedia en Morón: investigarán la muerte de un padre y su hija tras encontrarse los cuerpos en su casa

En principio, las autoridades descartarían la intervención de terceras personas. El resultado de las autopsias será determinante para la causa

Doble tragedia en Morón: investigarán la muerte de un padre y su hija tras encontrarse los cuerpos en su casa

Asesinaron a un hombre en plena vía pública en Salta: detuvieron a un sospechoso e investigan si hubo una pelea previa

Un hombre falleció tras ser herido con un arma blanca. Mientras la fiscalía investiga el caso, el detenido será imputado en una audiencia prevista para el lunes

Asesinaron a un hombre en plena vía pública en Salta: detuvieron a un sospechoso e investigan si hubo una pelea previa

Un colectivo se estrelló contra un árbol tras un choque con un auto en Berisso y hubo más de 20 heridos

Pese a que no se registraron víctimas fatales, en la zona se montó un gran operativo de seguridad y asistencia. Las causas detrás del accidente se encuentran bajo investigación judicial

Un colectivo se estrelló contra un árbol tras un choque con un auto en Berisso y hubo más de 20 heridos

Dos jóvenes robaron una ferretería, le dispararon en el pecho dueño y huyeron tras asesinarlo

La policía los capturó tras una persecución y secuestró el arma utilizada en el hecho. La víctima del robo, un comerciante del barrio, fue herido de gravedad y falleció en el hospital

Dos jóvenes robaron una ferretería, le dispararon en el pecho dueño y huyeron tras asesinarlo

DEPORTES

Escapó de una guerra nadando, fue refugiada y llegó a los Juegos Olímpicos: la superación de Yusra Mardini

Escapó de una guerra nadando, fue refugiada y llegó a los Juegos Olímpicos: la superación de Yusra Mardini

El hilo invisible que une las historias de Michael Jordan, Diego Maradona y Lionel Messi: “Te quiero conocer, maestro”

Fútbol, tragedia y misterio: un libro expone la verdad oculta detrás de la tragedia del Chapecoense

Con el regreso de Lionel Messi, Inter Miami igualó 2-2 contra Columbus Crew por la MLS

El golazo de Luis Suárez que abrió el marcador para Inter Miami ante Columbus: la reacción de Messi en el banco de suplentes

TELESHOW

Nico Cotton, el productor argentino que redefine la música en español: cómo es su relación con Cazzu y su rol clave en “Latinaje”

Nico Cotton, el productor argentino que redefine la música en español: cómo es su relación con Cazzu y su rol clave en “Latinaje”

De Melmac a la maldición de ALF: tragedias y misterios detrás de la sitcom que marcó una época

Virginia Lago regresa con Historias de corazón: “En momentos tan difíciles como este necesitamos el abrazo y el respeto”

Rosalía cautivó a Buenos Aires y se reconcilió con su público tras pedir perdón: “Mi amor por este país no cambia”

Preocupación por la salud del novio de Iliana Calabró, internado en terapia intensiva e intubado: “Está grave”

INFOBAE AMÉRICA

Hungría anunció el cierre de su central nuclear por la ola de calor en Europa

Hungría anunció el cierre de su central nuclear por la ola de calor en Europa

Temporal en Chile: al menos dos muertos y más de 300 afectados por las fuertes lluvias y ráfagas de 100 km/h

Los líderes de Irán muestran un frente unido, pero están divididos sobre cuál es el objetivo de la guerra

El día que el capo de la mafia italiana Rocco Morabito fue a un recital de One Direction mientras estaba prófugo en Uruguay

Erik Høeg, embajador de la Unión Europea en Argentina: “Rusia no está ganando esta guerra, está estancada”