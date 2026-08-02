Mataron a un hombre de 68 años en Mar del Plata: tenía un disparo en la pierna y golpes

La víctima fue identificada como Alberto Rodríguez, de 68 años, cuyo cuerpo presentaba heridas de arma de fuego y golpes

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Un hombre de 68 años fue hallado sin vida en el barrio Villa La Palangana de Mar del Plata, en un hecho que expone la escalada de violencia que atraviesa la ciudad. El cuerpo, identificado por fuentes oficiales como Alberto Rodríguez, presentaba un disparo en la pierna izquierda y múltiples golpes en el rostro y la cabeza. La investigación policial busca esclarecer los motivos del ataque y determinar si el lugar del hallazgo coincide con el sitio donde ocurrió el homicidio.

La mañana del sábado 1 de agosto, vecinos de la esquina de Quintana y Remedios de Escalada alertaron a las autoridades sobre la presencia de un hombre inmóvil en la vía pública. Personal de la Policía Científica, efectivos de la jurisdicción y el área de Homicidios se presentaron en la zona para relevar pruebas y preservar la escena.

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La identidad del fallecido se confirmó luego de que una hija se acercó a la comisaría para reconocer el cuerpo, según indicó La Capital de Mar del Plata. De acuerdo con el reporte policial, Alberto Rodríguez podría haber estado en situación de calle, ya que no existían denuncias previas por averiguación de paradero ni personas que reclamaran por su ausencia.

Los investigadores, por su parte, intentan establecer si el ataque se produjo en la esquina donde fue hallado el cuerpo o si la víctima fue trasladada hasta ese punto tras la agresión. La policía continuó el relevamiento en busca de testigos o cámaras de seguridad que puedan aportar datos sobre lo ocurrido.

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Personal policial y peritos trabajaron en la esquina de Quintana y Remedios de Escalada tras el hallazgo del cuerpo

Los peritos localizaron signos evidentes de violencia en el cuerpo de la víctima, que presentaba lesiones en la cabeza y una herida de arma de fuego en la tibia izquierda. El informe preliminar de la autopsia determinó que el disparo afectó una vena y provocó una hemorragia masiva, lo que derivó en un shock hipovolémico y causó la muerte.

Los vecinos de la zona manifestaron no conocer a la víctima, lo que dificultó las tareas de identificación durante las primeras horas. Las autoridades judiciales mantienen el caso bajo secreto de sumario y esperan avanzar con las pericias para reconstruir los últimos movimientos de Rodríguez.

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Otro asesinato en Mar del Plata

Durante la misma jornada, otro episodio sacudió a Mar del Plata, esta vez en el barrio Malvinas Argentinas, donde dos jóvenes armados asaltaron una ferretería y le dispararon en el pecho al propietario. El hecho ocurrió al mediodía, en la intersección de Avenida Libertad y Luciano Arrué. Los asaltantes ingresaron al local y, tras intimidar a la víctima, efectuaron el disparo mortal antes de huir a pie y abandonar la motocicleta en la que habían llegado.

El local comercial donde un asalto terminó con la vida de su propietario, en la intersección de Avenida Libertad y Luciano Arrué

La víctima, identificada como Ricardo Ruiz, era un referente del barrio y se encontraba atendiendo el comercio cuando fue sorprendido por los agresores. Vecinos alertados por el estruendo acudieron rápidamente y hallaron al comerciante gravemente herido. “Estaba muy mal, se estaba muriendo”, relató un testigo al medio 0223.

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Ruiz fue trasladado en un patrullero al Hospital Interzonal General de Agudos, donde ingresó aún con signos vitales. Los médicos intentaron estabilizarlo, aunque la herida resultó fatal y el hombre falleció pocos minutos después de su ingreso.

El ataque desencadenó un operativo policial en el que participaron efectivos de la jurisdicción y la Policía Científica. La investigación permitió la rápida detención de Tomás Hocte y Alan Ovejero, de 23 y 25 años respectivamente, ambos con antecedentes penales. Uno de los sospechosos fue interceptado en la vía pública, mientras que el otro intentó escapar por los techos de viviendas linderas. El arma utilizada, un revólver, fue secuestrada, al igual que la motocicleta que no tenía pedido de captura, según la primera revisión de las autoridades.

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La causa quedó a cargo del fiscal Carlos Russo, responsable de la Unidad Funcional de Instrucción N°7. El expediente fue caratulado como homicidio criminis causa, una figura que contempla la pena de prisión perpetua, utilizada cuando el asesinato se comete para garantizar la impunidad de otro delito, en este caso el robo.