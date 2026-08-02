Crimen y Justicia
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Se hizo pasar por su hija y le robó más de 3 millones de pesos, dólares y joyas a una mujer de Jujuy

La víctima identificó a una mujer y un hombre como parte de la maniobra. A pesar de esto, todavía no hay detenidos por el hecho

Mujer arrodillada sobre alfombra acomoda fajos de billetes de dólar y joyas como collares, anillos y pulseras dentro de maleta abierta.
Una mujer engañó a la víctima bajo la excusa de que los bienes se devaluarían (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una vecina de San Salvador de Jujuy denunció haber sido víctima de una estafa telefónica conocida como “cuento del tío”, luego de que una mujer la llamara fingiendo ser su hija y lograra que entregara $3,1 millones, 1.660 dólares y joyas de oro. El hecho fue denunciado en la Dirección General de Investigaciones de la Policía días atrás.

Según declaró la víctima, había recibido un llamado en su teléfono fijo durante la mañana. Al atender, una persona se identificó como su hija y, en tono urgente, le advirtió sobre la necesidad de resguardar sus ahorros y objetos de valor debido a la “situación económica del país”.

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La mujer manifestó que había creído el relato por el recuerdo de crisis financieras previas y accedió a reunir sus pertenencias. Asimismo, su supuesta hija le había anticipado que enviaría a un amigo de confianza para retirar el dinero y las joyas, con la promesa de llevarlos a un banco para cambiar los pesos a dólares y guardar las joyas en una caja de seguridad.

A raíz de esto, la víctima preparó todo en una bolsa plástica y, antes de las 17:00 horas, un hombre se presentó en la esquina de su casa para recibir los objetos. De acuerdo con la información publicada por El Tribuno de Jujuy, la vecina entregó la suma de $3,1 millones, 1.660 dólares, un anillo, un par de aros y parte de un collar de oro al desconocido, convencida de que protegía sus bienes.

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El caso será investigado de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Jujuy
El caso será investigado de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Jujuy

Horas después, al comunicarse con su hija real, descubrió el engaño al preguntarle si habían podido resguardar los bienes. Tras confirmar la estafa y la pérdida millonaria, la damnificada acudió en la noche a la Dirección General de Investigaciones de la Policía para denunciar el robo.

Jubilada entregó 2,7 millones de pesos tras ser engañada por falsos policías en Salta

Una jubilada de 70 años residente en el barrio Santa Lucía fue víctima de una estafa telefónica en la que desconocidos, haciéndose pasar por policías, le comunicaron que su hija había atropellado a una familiar del gobernador de Salta. La mujer, bajo presión y amenazas, entregó 2,7 millones de pesos antes de descubrir que se trataba de un engaño.

Según la denuncia, la víctima había recibido una llamada desde un teléfono fijo. Una mujer que se identificó como una supuesta agente de policía le había informado que su hija había provocado la muerte de una mujer vinculada al gobernador provincial. Para evitar la detención de su hija, le exigieron 700 mil pesos de manera urgente.

Una mujer adulta mayor con cabello gris sostiene un teléfono beige en su oreja derecha, con expresión de preocupación, sentada en una mesa de madera con papeles.
La mujer accedió a entregar la suma luego de que le dijeran que su hija había sufrido un falso accidente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo estado de temor, la jubilada reunió la suma y la entregó a un hombre que se presentó a pie en la intersección de la avenida Costanera y diagonal 9 de Julio. Posteriormente, los estafadores volvieron a comunicarse y, tras argumentar que el monto era insuficiente, solicitaron una segunda entrega.

En la segunda llamada, la misma mujer le reclamó 2 millones de pesos adicionales, suma que la víctima entregó en el mismo lugar. De esta forma, los delincuentes se apropiaron de un total de 2,7 millones de pesos en dos operaciones consecutivas.

Según El Tribuno de Salta, la estafa quedó al descubierto cuando la jubilada logró comunicarse con su hija, quien le confirmó que no había sufrido ningún accidente y que desconocía los hechos relatados por la supuesta policía. Al constatar el engaño, la mujer realizó la denuncia ante las autoridades.

La Policía de Salta inició una investigación para identificar a los responsables de las llamadas y al hombre que retiró el dinero en ambas ocasiones. Hasta el momento, no se reportaron detenciones ni recuperación de los fondos.

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