Los líderes de Irán muestran un frente unido, pero están divididos sobre cuál es el objetivo de la guerra

Una mujer camina junto a una pancarta con la imagen del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, en Teherán, Irán (WANA/REUTERS/Archivo)

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Ante la escalada de ataques contra las bases estadounidenses y sus aliados durante la última semana, los líderes iraníes están mostrando una considerable unidad en su estrategia de guerra: mantenerse firmes, decididos a demostrar que Irán puede resistir más que Estados Unidos y sus aliados. Pero dentro del liderazgo existen marcadas diferencias sobre cuál debería ser el objetivo final.

Por un lado, los ultraconservadores que se oponen a cualquier negociación con Estados Unidos presionan para lograr la victoria total en la guerra. Conocidos como el movimiento Paydari —que en persa significa «estabilidad»—, son ideólogos radicales que buscan imponer el control de la República Islámica sobre la sociedad.

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Por otro lado, quienes apoyan al presidente Masoud Pezeshkian y al influyente presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf —quien también funge como principal negociador de Irán— ven la presión militar como una forma de lograr un acuerdo negociado con Estados Unidos. Este sector se ve impulsado, además, por la preocupación ante las consecuencias económicas de la guerra para Irán y la necesidad de adaptarse a los cambios sociales del país.

“La negociación es una herramienta política y un complemento de la acción militar para acorralar al enemigo y obtener concesiones reales”, escribió el jueves Mahdi Mohammadi, asesor de Qalibaf, en su canal de Telegram.

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La inusual y abierta rivalidad dentro del liderazgo de la teocracia apunta a una lucha por el control del futuro de Irán tras la guerra. La posición del nuevo líder supremo, el ayatollah Mojtaba Khamenei, es una gran incógnita. Según informes, Khamenei resultó herido en el ataque que acabó con la vida de su padre en los primeros minutos de la guerra, el 28 de febrero, y permanece oculto. Ambos bandos han reclamado su apoyo.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian; el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf; y el jefe del Poder Judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, asisten a una ceremonia de despedida en honor del difunto líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei (WANA vía REUTERS/Archivo)

Irán está decidido a mostrar fuerza

Para Qalibaf y Pezeshkian, el acuerdo de alto el fuego alcanzado con Estados Unidos en abril recibió un fuerte respaldo del máximo órgano de gobierno de Irán, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Doce de sus trece miembros lo aprobaron, incluyendo altos cargos de la Guardia Revolucionaria y del Ejército.

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Se cree que el único voto en contra del acuerdo provino de Saíd Yalilí, la figura más destacada del movimiento Paydari.

Pero el alto el fuego se desmoronó a medida que ambos bandos intercambiaban ataques y Irán presionaba por el control del paso por el estrecho de Ormuz, que antes de la guerra transportaba una quinta parte del petróleo y el gas comercializados mundialmente. Irán también se sintió frustrado porque las promesas financieras del acuerdo —incluida la liberación de miles de millones de activos congelados— no se materializaron, y ahora el bloqueo estadounidense ha vuelto a estar en vigor.

Al no obtener beneficios del acuerdo, “no existe una división seria” en el liderazgo sobre cómo responder, dijo Ali Vaez, director del proyecto sobre Irán en el International Crisis Group. Según Vaez, creen que el presidente estadounidense Donald Trump “solo entiende el lenguaje de la fuerza y, por lo tanto, tendrían que tomar la delantera para obligarlo a cumplir sus promesas”.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 31 de julio de 2026 (REUTERS/Daniel Heuer)

Los sectores más intransigentes están presionando a los iraníes

El funeral del ex líder supremo iraní, Ali Khamenei, a principios de julio, pareció demostrar la fuerza del ultraconservador Paydari. Multitudes clamaron venganza contra Estados Unidos e Israel por la guerra. Videos mostraron a los dolientes en Teherán dando la bienvenida a Yalilí, mientras que Pezeshkian fue recibido en un momento dado con insultos y gritos de “¡Muerte al que transige!”.

Los sectores más intransigentes han utilizado mítines nocturnos y su control de la televisión estatal, conocida por el acrónimo IRIB, para avivar la oposición a las negociaciones. En los mítines y en televisión, los oradores han presentado a Irán como un país que se encamina hacia la victoria total y han denunciado a quienes transigen con el archienemigo de la República Islámica, Estados Unidos.

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La televisión estatal interrumpió una transmisión en vivo el 30 de junio con Qalibaf mientras este hablaba sobre las negociaciones con Washington. A principios de este mes, interrumpió la transmisión de un discurso de Pezeshkian a empresarios segundos después de que este dijera que el anciano Khamenei había dado permiso para reanudar las conversaciones con Estados Unidos antes de su muerte.

Pezeshkian y su bando han respondido con firmeza, presentando a IRIB como la emisora ​​que dividió al país en tiempos de guerra. El presidente acusó a la cadena de hacer creer que “los militares están de un lado y el gobierno del otro”.

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El mes pasado, la oficina de prensa del presidente condenó a la televisión estatal por lo que describió como “censura” al presidente y a otros jefes de gobierno, lo que evidenció una división abierta.

Los sectores más intransigentes han intentado ejercer su influencia por otros medios. En las últimas semanas, las autoridades clausuraron cafés en el centro de Teherán que eran populares entre los residentes durante el alto el fuego. Videos difundidos en las redes sociales iraníes mostraron a muchas mujeres en los cafés incumpliendo las leyes que obligan al uso del velo, y a multitudes mezclándose libremente.

Cortejo fúnebre y entierro del difunto líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, en Mashhad, Irán (REUTERS/Archivo)

Los cierres fueron breves, pero indicaron que los “partidos extremistas religiosos” estaban mostrando su influencia, dijo Mohamad Ali Abtahi, un clérigo reformista y asesor del expresidente Mohammad Khatami, a quien todavía se considera ampliamente el líder de los grupos reformistas de Irán.

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Si bien los partidarios de Yalilí son una minoría, son influyentes, afirmó Vali Nasr, profesor de Asuntos Internacionales y Estudios de Oriente Medio en la Universidad Johns Hopkins. “Tienen mucho dinero. Tienen mucho poder. Han colocado a mucha gente en la burocracia” y han desarrollado conexiones en la Guardia Revolucionaria, dijo Nasr.

Los pragmáticos dicen que hay que escuchar al público

El bando más pragmático argumenta que mantener la unidad durante la guerra requiere abordar el descontento público por la situación económica, así como por la represión política y social. Esto, en un contexto de continua devaluación de la moneda iraní, inflación galopante y aumento del desempleo. Un acuerdo final con Estados Unidos podría reportar a Irán enormes beneficios con el levantamiento de las sanciones y la devolución de miles de millones de dólares en activos.

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Una imagen del fallecido Ali Khamenei —quien murió el 28 de febrero en ataques aéreos israelíes y estadounidenses—, se exhibe en una tienda un día antes de su entierro en Mashhad, Irán (WANA vía REUTERS/Archivo)

Han surgido leves muestras de impaciencia ante la guerra. En julio, más de 250 ex diputados, clérigos, profesores y otras figuras públicas firmaron una petición contra la guerra advirtiendo sobre los costos del conflicto. “Creemos que la inmensa mayoría del pueblo iraní desea la paz y el derecho a una vida digna”, rezaba el comunicado. Otros se han manifestado en contra del aumento de las ejecuciones de manifestantes tras las protestas antigubernamentales a gran escala de enero.

Un importante partido reformista que apoyó la campaña presidencial de Pezeshkian advirtió que el impacto interno de la guerra estaba “socavando la cohesión social interna”. Esto provocó una reprimenda de Tasnim, una agencia de noticias cercana a la Guardia Revolucionaria, que afirmó que la declaración equivalía a culpar a Irán de una guerra iniciada por Estados Unidos.

A mediados de julio, Youssef Pezeshkian, hijo del presidente y su influyente asesor, publicó una serie de mensajes sobre la necesidad de equilibrar objetivos militares realistas con una economía débil. Refiriéndose a las décadas de sanciones y confrontación con Occidente, afirmó que a Irán “se le ha impedido crecer y ha sufrido enormemente. Se ha enfermado”.

Ambas partes están pendientes de lo que sucederá después de la guerra

En definitiva, ambas partes compiten por el poder tras la guerra, dada la inusual incertidumbre provocada por el cambio en el liderazgo supremo. Abtahi, el clérigo reformista, afirmó que aún se desconocen las verdaderas ideas de Mojtaba Khamenei, por lo que, si bien algunos creen que podría ser más radical que su padre, otros ven en él el potencial para impulsar un cambio moderado.

Según Abtahi, el líder supremo, debido al poder que ostenta, podría actuar como un freno para contener a las facciones más extremistas. Sin embargo, con el tiempo, el enfrentamiento con las facciones más radicales podría volverse más peligroso si no se ejerce ese freno.

(AP)