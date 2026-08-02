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Temporal en Chile: al menos dos muertos y más de 300 afectados por las fuertes lluvias y ráfagas de 100 km/h

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que las precipitaciones moderadas a fuertes continuarían durante la noche del sábado y solo comenzarán a disminuir hacia la madrugada y mañana del domingo

Varias personas permanecen de pie en una calle inundada con un árbol caído durante las fuertes lluvias (REUTERS/Rodrigo Garrido/Archivo)
Varias personas permanecen de pie en una calle inundada con un árbol caído durante las fuertes lluvias (REUTERS/Rodrigo Garrido/Archivo)
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Al menos dos personas murieron y más de 300 resultaron afectadas debido al fuerte temporal que afecta al centro y sur de Chile, según informaron el sábado las autoridades. Las lluvias provocaron desbordes e inundaciones que mantienen en emergencia a varias comunas desde la región del Maule hasta Los Lagos.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó el fallecimiento de dos personas en la región de Los Ríos. “Quisiéramos dar cuenta como gobierno del fallecimiento de dos personas en el contexto de este evento meteorológico en la Región de Los Ríos tras la caída de un árbol a su vehículo”, señaló el funcionario.

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Las autoridades mantienen la alerta por las lluvias persistentes, los fuertes vientos y el aumento del caudal de los ríos. La dirección nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) reportó el sábado 347 personas damnificadas y 2.052 aisladas, principalmente por la interrupción de caminos tras el desborde de ríos. Además, la institución emitió 13 alertas de evacuación e informó sobre vientos con rachas superiores a 100 kilómetros por hora.

Además, se reportan 11 viviendas destruidas, 107 con daño mayor, 1.007 con daño menor y otras 572 en evaluación, según el levantamiento preliminar de los municipios.

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El suministro eléctrico, aunque se mantiene para el 97,7% de los clientes a nivel nacional, presenta interrupciones en 155.891 hogares de las zonas afectadas. Tan solo en la Región del Biobío, más de 34.000 familias permanecen sin energía. En Alto Biobío, 180 personas quedaron aisladas y se reportan múltiples remociones en masa en localidades como Florida, Los Ángeles, Nacimiento, Mulchén y Santa Juana.

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El suministro eléctrico, aunque se mantiene para el 97,7% de los clientes a nivel nacional, presenta interrupciones en 155.891 hogares de las zonas afectadas (Archivo)

En cuanto al desarrollo de la emergencia, el fenómeno meteorológico provocó anegamientos, crecidas de ríos y remociones en masa en varios puntos. En Biobío, se declararon alertas rojas por desbordes en distintas comunas y en La Araucanía permanece vigente la alerta roja desde el viernes por condiciones similares. En total, permanecen activas ocho alertas rojas y once amarillas.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que las precipitaciones moderadas a fuertes continuarían durante la noche del sábado y solo comenzarán a disminuir hacia la madrugada y mañana del domingo. Añadió que sigue vigente el aviso meteorológico por tormentas eléctricas en sectores de La Araucanía y Los Ríos.

Las autoridades activaron en trece ocasiones el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para las regiones de Biobío, La Araucanía y Los Lagos, principalmente con carácter preventivo para advertir sobre el aumento del caudal en diversos cursos de agua.

Agentes de policía trasladan el cuerpo de una víctima de un deslizamiento de tierra provocado por fuertes lluvias asociadas a un frente meteorológico que causó inundaciones y llevó a las autoridades chilenas a declarar el estado de emergencia en La Serena, Chile (REUTERS/Jorge Vega/Archivo)
Agentes de policía trasladan el cuerpo de una víctima de un deslizamiento de tierra provocado por fuertes lluvias asociadas a un frente meteorológico que causó inundaciones y llevó a las autoridades chilenas a declarar el estado de emergencia en La Serena, Chile (REUTERS/Jorge Vega/Archivo)

En La Araucanía, las comunas de Traiguén, Lumaco, Purén, Los Sauces, Angol, Renaico y Toltén concentran las principales afectaciones. Unas 22 personas permanecen albergadas y cerca de 38.000 clientes siguen sin energía eléctrica. En Los Ríos, continúan las alertas rojas para Valdivia, Los Lagos y La Unión debido a desbordes. Por su parte, en Los Lagos, están activas las alertas rojas para San Pablo —por el desborde del río Bueno— y para Osorno, a raíz de la crecida del río Rahue. En San Pablo, unas 300 personas se encuentran aisladas por el aumento del caudal.

Las autoridades insisten en la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales, evitar acercarse a ríos y zonas inundadas, y respetar las instrucciones contenidas en los mensajes SAE. El subsecretario Pavez subrayó que, pese a las condiciones atmosféricas adversas, no se han registrado oficialmente tornados durante la jornada.

(Con información de AFP)

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