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Gris pero sin lluvias en el AMBA y alertas por frío en el sur: el pronóstico del tiempo para la primera semana de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó las condiciones previstas para los primeros días del mes en el territorio nacional

El SMN indicó que el AMBA contará con una primera semana de agosto nublada (Archivo)
El SMN indicó que el AMBA contará con una primera semana de agosto nublada (Archivo)
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana con temperaturas templadas y escasa probabilidad de precipitaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo con el reporte oficial, las condiciones estarán marcadas por nubosidad variable y vientos suaves, sin alertas meteorológicas vigentes.

Según el parte emitido por el organismo, el primer domingo de agosto inicia con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y 15°C, sin registro de lluvias. Los valores mínimos y máximos se mantienen estables durante la jornada, mientras que los vientos soplarán principalmente del sector este con intensidad leve.

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Para el lunes, el organismo prevé una leve suba de la temperatura máxima hasta los 16°C, con una mínima de 11°C. La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, con un margen de entre 0 y 10%. Durante la mañana y la noche, la nubosidad será protagonista, acompañada por vientos del este.

El martes y miércoles se esperan condiciones similares, con máximas de 17°C y mínimas que descenderán hasta los 10°C y 11°C, respectivamente. El parte del SMN destaca la persistencia de nubosidad y la ausencia de lluvias en ambos días, con vientos que rotarán hacia el noreste y luego el sur.

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Gráfico de pronóstico extendido del tiempo, días, fechas, temperaturas máximas y mínimas, nubes, precipitación, viento y ráfagas
El pronóstico extendido del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires detalla las temperaturas, condiciones climáticas y dirección del viento para siete días.

El jueves, la máxima podría alcanzar los 18°C, manteniéndose la tendencia de nubosidad y baja probabilidad de precipitaciones, que solo se estima en torno al 10% en las primeras horas. El viento predominante será del sector norte.

Para el viernes y sábado, el Servicio Meteorológico Nacional proyecta un descenso en las temperaturas máximas, que rondarán los 15°C, mientras las mínimas podrían llegar a los 9°C. La probabilidad de lluvias se mantiene en 0% y se prevé que los vientos sean leves y variables, con predominio del sector sur.

A lo largo de la semana, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto del AMBA no presentan alertas meteorológicas ni cambios bruscos en las condiciones climáticas. El pronóstico del SMN indica que la estabilidad será una constante en la región, luego de un fin de mes de julio marcado por fuertes tormentas.

En la provincia de Buenos Aires, se registran lluvias aisladas en el suroeste y lloviznas al oeste, mientras el resto del territorio bonaerense tiene nubosidad variada. De cara hacia la tarde y noche, las precipitaciones se trasladarán hacia el este.

Para el lunes, se esperan grandes bancos de niebla en el este durante la madrugada, por lo que se recomienda extremar precauciones a la hora de conducir. En la mañana, se repetirán las condiciones previas del día anterior: lluvias aisladas en el suroeste y oeste, que se movilizarán hacia el este.

Del martes hacia el sábado, las condiciones mejorarán un poco, con gran nubosidad en toda la extensión de la provincia. Y con pocas precipitaciones en el suroeste el miércoles por la tarde y noche.

Las alertas en el resto del país

Mapa de Argentina con zonas verdes y una roja. Muestra texto 'SAT Temperaturas Extremas por Frío', ciudades, Islas Malvinas y fecha 31/07/2026
El SMN indica una alerta roja por temperaturas extremas de frío en la Patagonia

Por otro lado, el SMN puntualizó que la provincia de Santa Cruz está bajo alerta roja por temperaturas extremas frías, en el sector oeste y parte del centro. Mientras que en las Islas Malvinas, la advertencia desciende a amarillo. Ante este panorama, las recomendaciones oficiales son:

  • Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
  • Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
  • Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
  • Evitá los cambios bruscos de temperatura.
  • Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
  • Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
  • Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.
  • No fumes en ambientes cerrados.
  • Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

En tanto, el organismo climatológico señaló que las costas de Chubut y Santa Cruz están bajo alerta amarilla por lluvias. Por lo que se recomienda evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Mapa de Argentina con regiones en verde y amarillo, botones de zoom y fecha, iconos de clima, y texto de fecha de emisión 02/08/2026
Un mapa meteorológico de Argentina muestra alertas por viento y nieve en las regiones del oeste y sur para este domingo

Por nevadas, el sur de Chubut, gran parte de Santa Cruz y la zona cordillerana que abarca desde Santa Cruz hasta San Juan está bajo alerta amarilla, mientras que todo el oeste de Mendoza asciende a naranja. En este sentido, se solicita:

  • Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
  • Salí solo si es imprescindible.
  • Circulá solo con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Lleva siempre una pala.
  • Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve. Retirá la nieve acumulada.
  • Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.
  • Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos, agua potable para al menos tres días y carga en el celular. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.
  • Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.
  • Comparte estas recomendaciones con tu familia: asegurate de que toda la familia sepa qué hacer en caso de emergencia.
  • Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Por fuertes vientos, el oeste de Mendoza y San Juan están bajo alerta amarilla. Por lo que se recomienda mantenerse a resguardo, retirar cualquier tipo de objeto que pueda ser arrastrado por el viento, cerrar puertas y ventanas y no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios o árboles. Y extremar precauciones a la hora de manejar un vehículo.

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