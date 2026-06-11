Salud

La apnea del sueño también puede aparecer sin ronquidos, advierten especialistas

El cansancio matinal, la dificultad para concentrarse o los múltiples despertares pueden señalar un cuadro que afecta seriamente la calidad de vida e impacta en el organismo

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Ilustración de una persona durmiendo en una cama, con el sistema respiratorio y la interrupción del flujo de aire resaltados. Se observan gráficos de datos de sueño y una habitación.
La apnea del sueño sin ronquidos puede pasar inadvertida y aun así representar un riesgo real para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apnea del sueño sin ronquidos existe y puede convertirse en un problema de salud relevante aunque la persona no emita sonidos al dormir.

Cansancio al despertar, somnolencia durante el día, dificultad para concentrarse o despertares repetidos son señales compatibles con un trastorno que muchas veces pasa inadvertido. La especialista en medicina del sueño Sunjeet Kaur, MD, de Cleveland Clinic, advirtió que confiar solo en el ronquido como “alarma” puede retrasar el diagnóstico.

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Se trata un trastorno en el que la respiración se interrumpe de manera repetida mientras la persona duerme. Esas pausas reducen el oxígeno en sangre y fragmentan el sueño, aunque el paciente no siempre lo advierta. La ausencia de ronquidos no descarta el cuadro y puede demorar la búsqueda de atención médica, según Cleveland Clinic.

Dormir mal por interrupciones constantes tiene consecuencias acumulativas. La falta de sueño reparador puede expresarse como irritabilidad, lentitud mental, fallas de memoria y menor rendimiento. Además, los episodios repetidos de baja oxigenación se asocian con mayor probabilidad de presión arterial alta, alteraciones cardíacas y deterioro cognitivo.

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Infografía que ilustra a un hombre durmiendo en cama con su vía aérea resaltada, mostrando interrupciones respiratorias, señales, factores de riesgo y tratamientos.
El cansancio al despertar, la somnolencia diurna y la dificultad para concentrarse son señales de apnea del sueño silenciosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué ocurre en el organismo cuando no hay ronquidos

En la apnea obstructiva del sueño, la más frecuente, los músculos y tejidos de la garganta se relajan durante el descanso y estrechan el conducto por donde pasa el aire. Cuando el bloqueo es parcial o total, la respiración se detiene por segundos y luego se restablece. En algunas personas esa recuperación genera un ronquido marcado; en otras, el flujo de aire se interrumpe sin un sonido evidente, o el ruido es tan leve que no se percibe.

Esta falta de señales audibles favorece el subdiagnóstico, sobre todo en quienes duermen solos o no comparten habitación. En esos casos, la pista suele ser indirecta: cansancio persistente, sueño no reparador y somnolencia diurna, aun cuando la persona crea que “durmió muchas horas”.

Una mujer latina con camiseta gris bosteza y se frota un ojo mientras se sienta en la cama. Un reloj digital marca "5:00 AM" en la mesita de noche.
El cansancio al despertar, la somnolencia diurna y la dificultad para concentrarse son señales de apnea del sueño silenciosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los factores que aumentan la probabilidad son los mismos que en la apnea obstructiva clásica: sobrepeso, envejecimiento, antecedentes familiares, congestión nasal, consumo de alcohol, tabaquismo, amígdalas grandes y ciertas características anatómicas de la mandíbula o la vía aérea. También influyen cambios hormonales como la menopausia, que pueden modificar el tono muscular y la fisiología del sueño.

Señales diurnas y nocturnas que suelen confundirse

La presentación sin ronquidos puede incluir somnolencia excesiva durante el día, fatiga desde la mañana, dolor de cabeza al despertar y despertares nocturnos repetidos. A veces, el paciente describe un sueño “liviano”, con la sensación de no descansar, o refiere que se levanta varias veces sin motivo claro.

Ilustración de un hombre durmiendo de lado en una cama oscura, con una superposición transparente de sus órganos internos, incluyendo el corazón y los pulmones, brillando en tonos rojos.
Cleveland Clinic distingue la apnea obstructiva de la apnea central, que suele no presentar ronquidos y puede vincularse con insuficiencia cardíaca o ACV (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En las mujeres, la apnea obstructiva del sueño suele presentarse con múltiples despertares nocturnos, sin antecedentes de ronquidos fuertes”, indicó la doctora Kaur en información difundida por Cleveland Clinic. Quienes comparten la habitación también pueden advertir pausas respiratorias, jadeos breves o respiración irregular, aunque no haya un sonido sostenido.

Otros indicios que merecen atención son la dificultad para mantener la concentración, el descenso del rendimiento laboral o académico y la necesidad de cafeína para sostener el estado de alerta.

Apnea obstructiva y apnea central: por qué importa diferenciarlas

Cleveland Clinic distingue dos formas principales de apnea del sueño: la obstructiva y la central. La primera aparece cuando la vía aérea superior se estrecha o colapsa durante el sueño. La segunda ocurre cuando el cerebro no envía de manera adecuada las señales para mantener la respiración.

Según la doctora Kaur, en la apnea central “no suelen presentarse ronquidos”, y puede vincularse con ciertas enfermedades, como insuficiencia cardíaca o antecedentes de accidente cerebrovascular. Por eso, un diagnóstico correcto es clave: permite identificar el tipo de trastorno y orientar el tratamiento más apropiado.

Complicaciones y opciones de tratamiento

Sin abordaje, el cuadro puede elevar el riesgo de hipertensión, trastornos del ritmo cardíaco (como la fibrilación auricular), alteraciones metabólicas, deterioro cognitivo y accidentes de tráfico vinculados a la somnolencia. El problema es que el silencio nocturno reduce la percepción de peligro, pese a que los síntomas diurnos pueden ser persistentes.

Un hombre duerme boca arriba en una cama con una almohada clara, su boca está abierta y sus ojos cerrados, en un primer plano lateral que muestra detalles faciales.
La apnea obstructiva del sueño puede ocurrir sin ronquidos cuando la vía aérea se bloquea y el flujo de aire se corta sin un sonido evidente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación clínica es no normalizar la fatiga constante, los despertares frecuentes o la dificultad para mantenerse despierto en situaciones rutinarias. Cuando esos signos se repiten, justifican una evaluación médica.

El tratamiento depende de la gravedad y del tipo de apnea. En muchos casos, los cambios de hábitos aportan beneficios: bajar de peso cuando existe sobrepeso, evitar alcohol, sostener horarios regulares de sueño y atender la congestión nasal si es un factor contribuyente.

En cuadros más severos, se indica con frecuencia la presión positiva continua en la vía aérea (CPAP), un dispositivo que mantiene abiertas las vías respiratorias durante la noche y ayuda a recuperar un sueño continuo. Con el abordaje adecuado, es posible reducir los síntomas y prevenir complicaciones.

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