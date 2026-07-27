Infancias que hablan: cómo es la campaña que impulsa la visibilización de la salud mental

Niñas, niños y adolescentes participan en talleres que promueven el diálogo sobre salud mental y derechos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mientras la sociedad avanza y las demandas crecen, muchas infancias transitan sus días cargando preocupaciones invisibles para quienes los rodean. En medio de la rutina, la ansiedad, el miedo y la presión digital se cuelan en sus vidas, dejando huellas que rara vez se reconocen o se abordan con la urgencia que merecen.

La campaña La Voz de la Infancia 2026 se posiciona este año como el principal motor para visibilizar la salud mental de niñas, niños y adolescentes, en un contexto donde la fragilidad de estos derechos es tan preocupante como la falta de voz de sus protagonistas. ARALMA, la organización detrás de la iniciativa, eligió centrar su undécima edición en una problemática específica: los desafíos que afrontan chicos y chicas en su bienestar psíquico, desde autolesiones hasta las presiones intensificadas por los entornos digitales.

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El impulso de la campaña viene acompañado de una demanda concreta: el reconocimiento oficial del 8 de agosto como Día Nacional de la Voz de la Infancia. Sin embargo, el alcance es mayor: La Voz de la Infancia busca sentar las bases para una fecha de alcance internacional, trabajando en red con organizaciones de distintos países y consolidando un frente común por el derecho a ser escuchados.

Integrantes de ARALMA presentan los ejes de la campaña junto a organizaciones internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El foco de 2026 responde a una evidencia insoslayable. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, “uno de cada siete adolescentes vive con algún problema de salud mental y la mitad de estos padecimientos comienzan antes de los 14 años”. El impacto se agrava por el aislamiento, la multiplicidad de violencias, los intentos de suicidio y la presión social que genera la hiperconectividad digital. Así, la campaña no solo denuncia sino que ofrece una plataforma colectiva de acción y contención.

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Para esta edición se desplegarán actividades en toda Argentina y también a nivel mundial: La Voz de la Infancia se articula con la plataforma internacional Changemakers for Children de Family for Every Child. Allí confluyen profesionales, organizaciones y cuidadores de distintos países, quienes podrán participar tanto en acciones virtuales como presenciales.

Uno de los momentos centrales será la presentación nacional e internacional de la campaña, fijada para el 29 de julio a las 10:30 hs, junto a la plataforma de Family for Every Child. El objetivo del evento es poner en común los ejes de trabajo de este año y seguir consolidando redes internacionales orientadas a proteger la salud mental desde la infancia.

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La campaña impulsa la creación de redes de apoyo entre jóvenes y profesionales de distintos países (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante agosto se organizarán conferencias, talleres y encuentros en territorio, con el doble objetivo de promover la participación directa de chicas y chicos y fortalecer los lazos de cuidado. Se prevé la difusión de materiales elaborados a partir de sus propias voces, acompañados por los personajes de Lile y los Molinitos de Viento, que se mantienen como símbolos reconocibles de la campaña.

A once años de su nacimiento, La Voz de la Infancia insiste en un mensaje incómodo pero insoslayable: “Escuchar a niñas, niños y adolescentes no es un gesto de buena voluntad. Es una responsabilidad social, una condición para el ejercicio de sus derechos y una herramienta fundamental para la promoción de la salud mental y la prevención de las violencias”.

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