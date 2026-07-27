Por qué la uva y la manzana son aliadas en el control de la glucosa, según dos expertas

Las uvas y las manzanas pueden formar parte de una dieta equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La glucosa en sangre lleva a algunas personas a apartar la fruta, pero Prevention señala que esa reacción no siempre tiene sentido. Al comparar uvas y manzanas, la balanza favorece de forma ligera a la segunda para mantener niveles más estables, aunque ambas pueden formar parte de una dieta equilibrada incluso en personas con diabetes o prediabetes.

Si la pregunta es qué fruta conviene más para controlar la glucosa en sangre, Prevention concluye, a partir de las explicaciones de dos dietistas, que la manzana es una opción ligeramente mejor que la uva. La diferencia se explica por su fibra, su contenido de agua y una digestión más lenta, aunque las uvas también pueden incluirse en una alimentación equilibrada si se consumen con moderación y junto con proteína o grasa saludable.

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El punto de partida es una duda frecuente: si conviene evitar la fruta por los picos de glucosa asociados a sus azúcares naturales. La respuesta general que recoge Prevention es que no, porque la fruta sigue siendo una parte importante de una dieta equilibrada.

Las dietistas Juliana Vocca y Amna Haq coinciden en que la manzana ayuda a mantener niveles de glucosa más estables que la uva en esta comparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa idea no elimina las diferencias entre piezas concretas. En esta comparación Juliana Vocca, dietista registrada y propietaria de Prime Women Nutrition, y Amna Haq, dietista registrada y propietaria de Inclusive Dietitian, coinciden en que la manzana ofrece una ventaja modesta frente a la uva para quien busca mayor estabilidad.

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Cómo influyen las uvas en la glucosa en sangre

Vocca explicó a Prevention que las uvas son frutas nutritivas que cualquier persona puede disfrutar. También precisó que elevan la glucosa en sangre porque contienen azúcares naturales como glucosa y fructosa, que aumentan esos niveles después de la digestión y la absorción.

La dietista añadió que ese efecto no las convierte en un alimento que deba excluirse: “Sí elevan la glucosa en sangre, pero, cuando se comen en porciones moderadas y se combinan con otros nutrientes, pueden incluirse de forma segura en una dieta equilibrada tanto para personas con diabetes como para quienes no la tienen”.

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Las uvas elevan la glucosa en sangre por su contenido de glucosa y fructosa, pero pueden consumirse con moderación dentro de una alimentación equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Haq aportó una referencia concreta de tamaño de porción para quienes usan conteo de carbohidratos. “Unas 17 uvas cuentan como una ración de carbohidratos, es decir, 15 gramos de carbohidratos”, señaló.

La American Diabetes Association (ADA) describe esas raciones de carbohidratos como una versión más básica del conteo de carbohidratos que algunas personas con diabetes tipo 2 usan a lo largo del día. A partir de esa lógica, Haq recomendó acompañar las uvas con proteína o grasa saludable, como queso en tiras, frutos secos o yogur griego, para favorecer la saciedad y una glucosa más estable.

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En velocidad de absorción, Vocca situó a las uvas en un punto intermedio. Dijo que tienen un índice glucémico bajo a moderado de 54, lo que implica una subida más lenta que la de los azúcares refinados, aunque más rápida que la de frutas con mucha fibra, como las bayas.

Según la dietista, las ventajas de las uvas no se limitan a ese comportamiento glucémico. Las describió como un alimento favorable para el corazón, útil para el intestino y rico en antioxidantes. Una ración aporta cerca del 15% del valor diario de vitamina K, según Vocca. También contiene algo de potasio y fibra, dos componentes que ayudan a mantener una presión arterial saludable.

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Vocca indicó que las uvas tienen un índice glucémico de 54, con una absorción más lenta que la de los azúcares refinados y más rápida que la de frutas con más fibra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las expertas consultadas por Prevention distinguen además entre uvas verdes y rojas. Las rojas deben su color rojizo o violáceo a las antocianinas, unos polifenoles vegetales que, según la información citada, se han asociado con ayuda frente a enfermedades relacionadas con la edad, como trastornos neurodegenerativos, osteoporosis, cáncer y enfermedades cardiovasculares.

Las verdes también contienen polifenoles, aunque de otro tipo. En su caso predominan los flavanoles, que, de acuerdo con la investigación mencionada, pueden reforzar y apoyar el sistema inmunitario.

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Por qué la manzana eleva más lentamente la glucosa

Para Haq, la principal ventaja de la manzana está en su estructura nutricional. “Las manzanas tienden a tener un impacto glucémico relativamente bajo gracias a su contenido de fibra”, afirmó. Además, detalló que una manzana mediana aporta unos 20 gramos de carbohidratos y alrededor de cinco gramos de fibra. Esa combinación ayuda a ralentizar la digestión y favorece un aumento más gradual de la glucosa en sangre, en lugar de una subida rápida.

Asimismo, las especialistas subrayan que conviene comerla con piel, porque ahí se concentra la mayor parte de la fibra. Esa parte incluye la pectina, una fibra soluble que, según una investigación citada del International Journal of Molecular Sciences, puede retrasar la liberación de glucosa al torrente sanguíneo.

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La manzana mediana aporta unos 20 gramos de carbohidratos y alrededor de cinco gramos de fibra, una combinación que favorece un aumento gradual de la glucosa en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vocca reforzó esa explicación con un mecanismo más amplio. “La combinación de fibra soluble, pectina y agua ayuda a ralentizar la digestión, promover la saciedad y evitar los picos rápidos de glucosa en sangre que se producen con tentempiés con menos fibra”, señaló.

La manzana también aporta carbohidratos. Por eso Vocca recomendó combinarla con proteína o grasas saludables, como mantequilla de frutos secos, para moderar el paso de la glucosa. La porción también importa en este caso. La dietista indicó que las manzanas más grandes contienen más carbohidratos y puso como referencia una pieza de un tamaño parecido al de una pelota de tenis.

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Qué fruta conviene más para mantener estable la glucosa

Además de su efecto sobre la glucosa, la manzana aporta otros compuestos de interés nutricional. Haq dijo que es una buena fuente de vitamina C, útil para la función inmunitaria y la producción de colágeno.

También contiene antioxidantes como quercetina y otros polifenoles, que pueden ayudar a reducir la inflamación, proteger las células del estrés oxidativo y favorecer la salud del corazón. Según la revisión citada en Nutrients, la quercetina presente en la piel de la manzana puede ayudar a reducir la presión arterial y reforzar el sistema inmunitario.

Prevention recomienda comer la manzana con piel porque concentra la pectina y buena parte de la fibra, que retrasan la liberación de glucosa y favorecen la saciedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pectina también actúa como fibra prebiótica, es decir, como alimento para las bacterias beneficiosas del microbioma. Vocca explicó que esa fibra contribuye a una digestión más fluida y ayuda a prevenir el estreñimiento.

Al comparar ambas frutas, las dos dietistas coinciden en una preferencia matizada. Si el objetivo es mantener la glucosa lo más estable posible, la manzana resulta una opción ligeramente mejor por su fibra, su agua y su digestión más lenta.

Eso no deja fuera a la uva. Haq sostuvo que puede encajar “absolutamente” en un patrón de alimentación favorable para la glucosa si se consume con moderación o junto a alimentos ricos en proteína o grasa saludable.

La comparación final no plantea una fruta buena y otra mala. La diferencia está en el ritmo con que cada una puede elevar la glucosa, no en la necesidad de excluirlas de la alimentación. Con porciones adecuadas y combinaciones que aporten saciedad, tanto manzanas como uvas suman nutrientes que compensan el peso de sus azúcares naturales. Por eso ambas conservan un lugar válido dentro de una dieta variada orientada al cuidado metabólico.