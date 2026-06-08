15 alimentos para evitar deficiencias nutricionales relacionadas con la caída del cabello

La salud capilar también depende de la alimentación diaria cuando existen deficiencias nutricionales que afectan el cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de un cabello más fuerte y con mayor densidad suele estar asociada a productos cosméticos, tratamientos especializados o soluciones tecnológicas. Sin embargo, especialistas en nutrición consultados por Men’s Health señalaron que algunos de los factores que influyen en la salud capilar pueden encontrarse en la alimentación diaria, especialmente cuando existen deficiencias nutricionales.

La caída del pelo responde a múltiples causas, entre ellas la genética, edad, los cambios hormonales y determinadas condiciones médicas. No obstante, los expertos coincidieron en que la falta de nutrientes esenciales puede alterar el ciclo normal de crecimiento capilar y favorecer el debilitamiento de los folículos.

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Por ese motivo, ciertos alimentos ricos en vitaminas, minerales, proteínas y grasas saludables ocupan un lugar destacado dentro de las estrategias destinadas a mantener el cabello en buenas condiciones.

Los nutrientes vinculados con la salud capilar

De acuerdo con la nutricionista Kim Yawitz, las deficiencias nutricionales pueden provocar que los folículos pilosos abandonen de manera prematura su fase de crecimiento. Según explicó a Men’s Health, esto aumenta la proporción de folículos inactivos y puede traducirse en una mayor pérdida de cabello.

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La caída del cabello responde a causas como la genética, la edad, los cambios hormonales y la falta de nutrientes esenciales (Freepik)

Entre los nutrientes que los especialistas consideran más relevantes se encuentra la biotina, también conocida como vitamina B7. La nutricionista Kimberly Gomer indicó que este nutriente participa en la producción de queratina, la proteína que constituye gran parte de la estructura capilar.

Otro elemento fundamental es el zinc, mineral que interviene en numerosos procesos biológicos relacionados con la síntesis de proteínas y el desarrollo de los folículos pilosos. La nutricionista Jennifer Pallian señaló que la deficiencia de zinc se asocia con cabello quebradizo y distintos tipos de caída capilar.

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Los ácidos grasos omega-3 también forman parte de la lista de nutrientes destacados. Según la experta en nutrición, Yelena Wheeler, una ingesta adecuada puede favorecer que el cabello permanezca más tiempo en su fase de crecimiento.

La vitamina C cumple un doble papel. Además de actuar como antioxidante, participa en la producción de colágeno y contribuye a mejorar la absorción del hierro, un mineral importante para la actividad de las células del folículo piloso.

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Los especialistas señalaron que la biotina, el zinc, los omega-3, las vitaminas C, A y E y la proteína influyen en el crecimiento capilar (Imagen ilustrativa Infobae)

Los especialistas también mencionaron la vitamina A, vinculada con la producción de sebo y el mantenimiento de un cuero cabelludo saludable. Sin embargo, advirtieron que el consumo excesivo de esta vitamina puede asociarse con pérdida de cabello.

La vitamina E destaca por su capacidad antioxidante, mientras que la proteína resulta indispensable debido a que el tallo capilar está compuesto principalmente por queratina.

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Los 15 alimentos señalados por los expertos

A partir de estos nutrientes, los especialistas identificaron 15 alimentos que pueden contribuir a la salud capilar dentro de una alimentación equilibrada.

Pescado graso, como sardinas y caballa, por su aporte de omega-3 y vitamina D. Salmón, considerado una de las fuentes más completas gracias a su combinación de proteínas, omega-3, vitamina D y vitaminas del complejo B. Huevos, que aportan proteínas de alta calidad, biotina, selenio y vitamina D. Morrones, ricos en vitamina C, nutriente relacionado con la producción de colágeno. Almendras, fuente importante de vitamina E, zinc y grasas saludables. Otros frutos secos, incluidos pistachos y variedades similares, por su contenido de vitaminas del grupo B, zinc y ácidos grasos esenciales. Semillas, especialmente las de girasol y calabaza, que proporcionan vitamina E, hierro y zinc. Tofu y otros productos derivados de la soja, que contienen espermidina, un compuesto estudiado por su relación con la fase de crecimiento del cabello. Yogur, particularmente las variedades con cultivos vivos y activos, debido a su aporte proteico y probiótico. Ostras, consideradas una de las fuentes naturales más concentradas de zinc. Paltas, que aportan vitamina E, grasas saludables, zinc y selenio. Mangos, destacados por su contenido de vitamina A. Porotos y otras legumbres, ricos en proteínas, hierro, zinc y biotina. Frutos rojos, como arándanos, frambuesas, moras y fresas, reconocidas por su elevado contenido de antioxidantes. Carne, especialmente la carne roja, que aporta proteínas y hierro de fácil absorción.

Los expertos indicaron que no existe un alimento único para el crecimiento del cabello y recomendaron una alimentación variada y equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una estrategia basada en el equilibrio nutricional

Los especialistas consultados por Men’s Health coincidieron en que no existe un alimento único capaz de estimular por sí solo el crecimiento del cabello. Pallian explicó que los folículos pilosos son estructuras con una elevada actividad metabólica y necesitan un suministro constante de nutrientes para sostener su funcionamiento normal.

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También destacó que muchos nutrientes actúan de manera complementaria. La vitamina C, por ejemplo, favorece la absorción del hierro, mientras que otros compuestos participan en su utilización dentro del organismo.

Por esa razón, los expertos recomendaron priorizar una alimentación variada y equilibrada que incluya diferentes fuentes de proteínas, vitaminas, minerales y grasas saludables para mantener la salud capilar.

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