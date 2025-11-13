Salud

Los 3 tipos de caída del cabello y tratamientos que realmente funcionan, según dermatólogos

Especialistas destacaron que existen distintas formas de pérdida capilar, cada uno con factores desencadenantes y tratamientos específicos. The Washington Post señaló que la consulta dermatológica es clave para elegir la mejor estrategia de manejo y prevención

Guardar
La caída del cabello afecta
La caída del cabello afecta a millones de personas y puede deberse a causas genéticas, estrés, enfermedades o hábitos de peinado (Freepik)

La caída del cabello es una preocupación frecuente que lleva a millones de personas a consultar en clínicas dermatológicas. Según expertos entrevistados por The Washington Post, existen tres tipos principales de pérdida capilar, cada uno con causas y tratamientos específicos.

Aunque la genética influye de manera decisiva, los avances ampliaron las opciones terapéuticas con respaldo científico, lo que ofrece nuevas alternativas a quienes buscan frenar o revertir este proceso.

La alopecia androgenética es la
La alopecia androgenética es la forma más común de pérdida capilar y se manifiesta con afinamiento progresivo del cabello en hombres y mujeres (Freepik)

3 tipos principales de caída del cabello

1) La alopecia androgenética, conocida como calvicie común, es la forma más habitual de pérdida de cabello tanto en hombres como en mujeres. Paradi Mirmirani, dermatóloga y especialista en trastornos capilares en una clínica, explicó en The Washington Post que este tipo de alopecia es hereditaria y se manifiesta con un afinamiento progresivo del cabello a medida que avanza la edad. “Los genes determinan en gran medida lo que ocurre con el cabello”, señaló.

2) El efluvio telógeno representa otro patrón frecuente, caracterizado por una caída difusa que suele aparecer tras episodios de estrés, enfermedades, infecciones, cirugías o el posparto. Myriam Lucia Vega Gonzalez, profesora asistente de dermatología en la Universidad Johns Hopkins, indicó que este tipo de caída puede prolongarse entre 6 y 9 meses antes de que el cabello recupere su densidad habitual.

Además, Carolyn Goh, profesora clínica de dermatología en UCLA Health, advirtió que algunos pacientes que utilizan medicamentos GLP-1 reportaron pérdida capilar, aunque las causas exactas no están claras y podrían relacionarse con cambios bruscos de peso o dieta.

3) El tercer grupo incluye la alopecia areata, una condición autoinmune que provoca la caída en parches, y la alopecia por tracción, resultado de peinados que ejercen tensión sobre los folículos, como trenzas, coletas ajustadas o extensiones. En casos poco frecuentes, la alopecia areata puede extenderse y afectar todo el vello corporal, incluidas las pestañas.

Entre los patrones principales de
Entre los patrones principales de caída del cabello se encuentra la alopecia areata, con aparición de parches (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tratamientos con respaldo científico

La elección del tratamiento depende del tipo de alopecia, así como de factores individuales como la edad, el sexo, el estilo de vida y las condiciones médicas preexistentes. Los especialistas coincidieron en que el minoxidil, tanto en su versión tópica como oral, es una de las terapias más estudiadas y eficaces para estimular el crecimiento capilar. Mirmirani comparó su acción con la de un fertilizante, ya que “favorece el crecimiento en todas las áreas”.

El minoxidil oral, aunque originalmente se utilizó para tratar la hipertensión, se prescribe fuera de indicación para la caída del cabello. Goh destacó que algunos pacientes prefieren esta presentación por su comodidad.

Mientras que Shari Lipner, profesora asociada de dermatología clínica en Weill Cornell Medicine, advirtió sobre posibles efectos secundarios como aumento de la frecuencia cardíaca, hinchazón en tobillos y pies, insuficiencia cardíaca o descensos bruscos de la presión arterial.

El minoxidil, tanto tópico como
El minoxidil, tanto tópico como oral, es uno de los tratamientos más eficaces y respaldados científicamente para estimular el crecimiento capilar (AdobeStock)

La finasterida oral, aprobada por la FDA para hombres, actúa como antiandrógeno y detiene el afinamiento de los folículos. Aunque también se receta a mujeres fuera de indicación, Goh aclaró que su eficacia en este grupo no está tan documentada. Lipner añadió que la finasterida puede provocar efectos secundarios sexuales, aunque en algunos casos los beneficios superan los riesgos.

Para mujeres jóvenes, la espironolactona es otra opción antiandrogénica utilizada fuera de indicación, según Goh. Además, los dermatólogos pueden recurrir a procedimientos complementarios como las inyecciones de plasma rico en plaquetas o la terapia con luz roja de baja frecuencia para potenciar los resultados de los medicamentos, según Mirmirani.

En caso de mujeres jóvenes,
En caso de mujeres jóvenes, la terapia de luz roja de baja intensidad se presenta como una prometedora técnica complementaria (Freepik)

En el caso de la alopecia areata, Gonzalez explicó que el cabello puede volver a crecer, especialmente si la pérdida es leve. Los especialistas pueden aplicar inyecciones de esteroides o ungüentos para tratar la inflamación.

Sin embargo, Antonella Tosti, profesora de dermatología en la Universidad de Miami, subrayó que la posibilidad de recuperación depende de que los folículos permanezcan intactos. Si estos sufrieron daños irreversibles, la única alternativa es el trasplante capilar, que implica trasladar folículos de una zona a otra del cuero cabelludo.

Por su parte, Lipner puntualizó que este procedimiento requiere un mantenimiento farmacológico regular para conservar los resultados.

Cuándo consultar al dermatólogo

Ante un aumento inusual de la caída del cabello, o si se presentan síntomas como ardor o picazón en el cuero cabelludo, los expertos recomiendan solicitar una consulta con un dermatólogo certificado.

Es clave la importancia de la evaluación profesional, ya que “es difícil determinar el tipo de caída sin la valoración de un especialista”. La profesora Lipner añadió que el tiempo es un factor crucial para iniciar el tratamiento adecuado y evitar daños permanentes.

La consulta con un dermatólogo
La consulta con un dermatólogo es clave para determinar el tipo de alopecia y el abordaje adecuado (Freepik)

Hábitos saludables como prevención

Antes de considerar suplementos (como la biotina) o multivitamínicos, es preferible adoptar hábitos saludables como una alimentación equilibrada, ejercicio regular y un descanso adecuado. Además, evitar peinados que generen tensión en el cabello puede prevenir la alopecia por tracción.

Si bien la genética es un factor que no se puede modificar, los expertos insistieron en que mantener un estilo de vida saludable con acciones cotidianas contribuye a preservar la salud capilar.

Temas Relacionados

AlopeciaCaída del cabelloAlopecia androgenéticaMinoxidilFinasteridaSaludNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Dolor de cuello: guía práctica de Harvard para aliviar, prevenir y detectar alertas que requieren consulta médica

Un informe señala las causas y hábitos que pueden producir molestias cervicales. Estrategias simples avaladas por especialistas y claves para identificar las manifestaciones que requieren supervisión médica para evitar complicaciones

Dolor de cuello: guía práctica

El ejercicio nocturno, ¿realmente afecta el descanso?

Expertos y estudios recientes analizaron las claves de realizar actividad física en la noche. Por qué advierten la importancia de ajustar la intensidad y establecer una rutina adecuada

El ejercicio nocturno, ¿realmente afecta

Qué es limerencia, la condición que distorsiona el amor generando un apego intenso, según expertos

Este comportamiento puede transformar la manera en que se vive un vínculo y desencadenar respuestas emocionales intensas, lo que afecta tanto las relaciones saludables como el bienestar general. La importancia de consultar con un profesional de la salud, según Cleveland Clinic

Qué es limerencia, la condición

Por qué la hipertensión es un “asesino silencioso” y cuáles son las señales de alerta, según cardiólogos

Esta afección, que puede permanecer oculta durante años por la ausencia de síntomas visibles, puede producir daños en órganos vitales. La importancia del control regular para prevenir complicaciones graves

Por qué la hipertensión es

Cómo consumir chía sin sufrir molestias estomacales

Las semillas de chía se han vuelto las favoritas de la alimentación saludable, pero un mal consumo puede jugarte una mala pasada. Descubre los trucos para aprovechar sus beneficios sin sufrir incomodidades digestivas

Cómo consumir chía sin sufrir
DEPORTES
La confesión de Ivan Rakitić

La confesión de Ivan Rakitić sobre la MSN: “Este ataque, el fútbol europeo no lo volverá a tener”

Novak Djokovic relató su historia de amor con su esposa Jelena Ristic y contó un particular detalle

Argentina y México volverán a verse las caras en un Mundial: el historial completo antes del cruce en el Sub 17

Los jugadores de la Selección que se juegan gran parte de sus chances de ir al Mundial en el partido frente a Angola

Copa Davis: la Selección Argentina de Tenis tuvo su despedida antes de partir a Bolonia para el Final 8

TELESHOW
El regreso de Cristina Pérez

El regreso de Cristina Pérez a Telefe en Camino a casa: “Estoy abriendo una nueva historia”

Marcelo de Bellis: “Mi mamá no quería que actúe”

Guns N’ Roses recordó su show en Argentina y destacó la pasión del público: “Hicieron que estos conciertos fueran inolvidables”

Quién fue el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity que conmovió a Wanda Nara: “Te debo mucho a vos”

El pase de factura de Wanda Nara a Maxi López por lo que encontró en el auto que le prestó: “Rarísimo”

INFOBAE AMÉRICA

Qué es el hielo XXI,

Qué es el hielo XXI, el hallazgo que reescribe los límites de la física y podría revolucionar la exploración planetaria

Una mujer con cáncer terminal logró cumplir su último deseo y murió tras la boda

El ranking de las contraseñas más populares del año revela que millones aún utilizan combinaciones fáciles de hackear

Israel bombardeó un depósito de armas e infraestructura subterránea de Hezbollah en el sur de Líbano

El Reino Unido y el Mercosur alistan el inicio de conversaciones comerciales pese a la incertidumbre por los aranceles