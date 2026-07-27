El conflicto que rodea a Neymar y puso en duda su continuidad en Santos: sus “actitudes egoístas” y las dudas por su “liderazgo”

La continuidad de Neymar en el Santos es incierta (REUTERS/Jean Carniel)

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Neymar volvió a quedar en el foco de los cuestionamientos internos en el Santos y su continuidad en la institución está en duda. En Brasil informaron que la relación entre el jugador y el club está en su momento más tenso: la directiva cuestiona el comportamiento, el liderazgo y la convivencia diaria del delantero de 34 años. Desde el entorno del futbolista también tienen reproches contra la estructura de la entidad y una presunta deuda, en un conflicto que hoy vuelve improbable una extensión del contrato más allá de 2026.

Según informó el portal local Ge Globo, dentro del club acumulan reproches contra actitudes consideradas egoístas del atacante, con impacto sobre compañeros, cuerpo técnico y dirigentes. “El jugador es difícil de controlar a diario debido a actitudes consideradas egoístas, que molestan a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la directiva. También se han puesto en duda las dotes de liderazgo del centrocampista ofensivo, especialmente tras un desacuerdo con Robinho Júnior durante una sesión de entrenamiento en mayo”, remarcó el medio brasileño.

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Uno de los episodios que más molestó fue su presencia en un torneo de póker en São Paulo mientras el plantel estaba en Venezuela para jugar por la Copa Sudamericana. El futbolista lanzó varios mensajes en redes por estos cuestionamientos y, en el último partido contra Chapecoense, festejó su conversión como si estuviera repartiendo cartas, al mismo tiempo que le gritó “chupa” a la hinchada.

“Internamente, existe la sensación de que Neymar está ‘harto’ de la rutina y muestra un deseo de dejar de jugar, pero se enfrenta a la presión de su padre para que continúe jugando debido a sus compromisos comerciales”, remarcó el portal citado. En esta línea, la renovación de su vínculo que vence en diciembre de 2026 es incierta, al punto de que “ambas partes consideran improbable una extensión de contrato”.

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La relación entre Neymar y Santos se encontraría en su "momento más tenso" (REUTERS/Thiago Bernardes)

Del lado del jugador, también existen críticas que apuntan a la conducción interna del club. Neymar y su equipo cuestionan la presencia de personas ajenas al departamento de fútbol en la rutina del centro de entrenamiento y denuncian falta de transparencia en el funcionamiento cotidiano.

“Neymar y su padre también cuestionan la estructura proporcionada por el Santos y la calidad de la plantilla, que lucha por evitar el descenso por segundo año consecutivo”, remarcó Ge Globo. El delantero incluso colaboró en reformas del centro de entrenamiento y del estadio Vila Belmiro.

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Otra de las preocupaciones se centra en los problemas financieros y deportivos del equipo: “La deuda del Santos con el jugador ya supera los 90 millones de reales. Incluso, este año los jugadores estuvieron tres meses sin recibir el pago por sus derechos de imagen”. La semana pasada el club destinó 8,5 millones de reales de la venta del delantero Luca Meirelles al Shakhtar Donetsk para pagar esos derechos a NR Sports, empresa de los padres de Neymar.

El contrato de Neymar con Santos termina en diciembre de 2026 y ambas partes están lejos de llegar a un acuerdo (REUTERS/Thiago Bernardes)

Uno de los últimos focos de tensión apareció tras el empate 2-2 ante Chapecoense en Vila Belmiro por el Campeonato Brasileño. Según reveló Globo Esporte, Neymar insultó al mediocampista Gabriel Bontempo y cuestionó con dureza al defensor João Ananias durante el entretiempo, en una escena que incomodó al vestuario, al cuerpo técnico y a la cúpula del club.

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Según los informes, llamó a Bontempo “bosta” y ironizó con que el mediocampista jugaría ante Chapecoense en la Série B el año siguiente. Las críticas a Ananias, autor de un gol en contra en el segundo tiempo, también fueron consideradas excesivas por quienes estaban presentes.

El entorno del futbolista respondió que no tenía “nada que declarar”. A través de su oficina de prensa, Bontempo definió lo ocurrido como una “charla general” durante el descanso, sin insultos del número 10, y en una nota oficial Ananias negó un incidente puntual con Neymar, aunque confirmó que sí hubo una reprimenda colectiva en el vestuario.

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El propio delantero rechazó esa versión en redes sociales: “Es totalmente mentira. Quien haya difundido eso, por favor, no lo haga. No hagan eso, no mientan. Pueden preguntarle a cualquiera que estaba dentro del vestuario. Fue una charla del equipo. Hablamos yo, Lucas, Arão, Gabi... todos tomamos la palabra, y obviamente nos exigimos entre nosotros, porque somos competitivos, queremos ganar y queremos vencer. Pero no hubo ningún reto ni ningún llamado de atención hacia los jóvenes. Eso no lo voy a aceptar de ahora en adelante. No voy a aceptar esas mentiras que van a seguir difundiendo en Internet. ¿Está claro? Un abrazo para todos. Estamos juntos”.

El malestar interno no comenzó ahora. El año pasado, el delantero Deivid Washington, hoy en el Chelsea, recibió críticas severas del capitán en el vestuario y terminó llorando, y en el primer semestre de este año Neymar le dio una bofetada a Robinho Jr. durante un entrenamiento tras sentirse irrespetado en una jugada; el joven notificó extrajudicialmente al club por la agresión y luego el atacante pidió disculpas públicas.

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A sus 34 años, Neymar tiene contrato con Santos hasta finales de 2026 y hoy ambas partes consideran improbable una renovación más extensa.