8 errores cotidianos que debilitan el cabello y cómo evitarlos, según especialistas

El cuidado diario del cabello se apoya en pequeños cambios de rutina que reducen el quiebre, protegen el brillo y ayudan a mantener el cuero cabelludo en buen estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hábitos diarios que dañan la salud capilar suelen pasar inadvertidos para muchas personas, incluso si cuidan su imagen. Según expertos consultados por Vogue, existen gestos frecuentes que pueden perjudicar la fortaleza y el brillo del cabello. También detallan alternativas prácticas para evitarlos y mantener una melena más sana.

Entre los hábitos diarios más perjudiciales para la salud capilar se encuentran cargar bolsos pesados, usar gomas inadecuadas, descuidar la dieta o la higiene del cuero cabelludo y no proteger el cabello del calor.

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Expertos del medio citado explican cómo identificar estos errores y qué recomendaciones adoptar para evitar daños como la rotura, el debilitamiento o la caída del cabello.

Cómo el peso de accesorios y bolsos daña la salud capilar

Los expertos recomiendan reducir la fricción diaria para evitar quiebre en las puntas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transportar bolsos grandes o dejar el pelo debajo del cinturón de seguridad puede afectar las puntas. El estilista Moncho Moreno advierte que la tracción de las asas, sobre todo si contienen elementos metálicos, favorece la rotura capilar.

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Para minimizar estos impactos, Moreno sugiere reducir el peso transportado y aplicar aceites o sérums en las puntas para crear una barrera contra la fricción. Recomienda cubrir la melena con un pañuelo sobre los hombros o introducir el cabello en prendas superiores para protegerlo de superficies agresivas, una medida mencionada en el medio.

1. Colitas de pelo: elige materiales suaves para evitar roturas

Los scrunchies de seda o satén disminuyen la tensión y ayudan a prevenir roturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de gomas sin protección puede dañar el cabello con el tiempo. La dermatóloga Claudia Bernárdez explica que las gomitas de pelo finas concentran la tensión, lo que incrementa la posibilidad de rotura en la fibra capilar.

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Bernárdez recomienda elegir scrunchies de seda o satén, ya que estos materiales distribuyen mejor la presión y reducen la fricción. Para quienes suelen recogerse el cabello, los accesorios anchos y de tejidos suaves son esenciales para minimizar daños.

2. Alimentación y nutrientes esenciales para un cabello sano

La nutrición con proteínas, hierro, zinc, magnesio, Omega 3 y vitamina D sostiene la vitalidad capilar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta influye en la calidad y resistencia de la melena. La farmacéutica Helena Rodero subraya que los déficit nutricionales, como la falta de proteínas, hierro, zinc, magnesio, Omega 3 y vitamina D, pueden contribuir a la caída capilar.

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Rodero insiste en la importancia de consultar a un especialista antes de iniciar la suplementación. Según Vogue, una alimentación equilibrada es fundamental para conservar la vitalidad del cabello.

3. Cepillado: técnicas correctas para proteger tu melena

El desenredado comienza por las puntas y avanza hacia la raíz con movimientos suaves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cepillado brusco, especialmente en pelo mojado, aumenta el riesgo de daño. La estilista María Baras explica que la fibra capilar es más frágil bajo estas condiciones, por lo que el proceso debe comenzar por las puntas y avanzar suavemente hacia la raíz.

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Baras recomienda cepillar el cabello dos veces al día, mejor en seco y antes del lavado, para eliminar residuos y facilitar el desenredado. Al desenredar el pelo mojado, aconseja emplear un peine y evitar movimientos bruscos.

4. Protección térmica: el escudo imprescindible contra el calor

El protector térmico crea una barrera frente a secadores, planchas y altas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Olvidar el protector térmico al utilizar herramientas de calor, como secadores o planchas, es un error común. Según Rossano Ferretti en el medio citado, pocas personas protegen su cabello frente al calor.

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El director creativo Quique Sánchez añade que factores como la radiación solar, el cloro y el salitre deterioran la salud capilar. Utilizar un protector adecuado ayuda a prevenir estos daños, especialmente durante épocas de mayor exposición.

5. Secado adecuado: evita los riesgos del cabello húmedo

La humedad prolongada favorece hongos y vuelve el cabello más frágil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Permanecer con la melena húmeda demasiado tiempo favorece problemas poco conocidos. La dermatóloga Clara Lacasta advierte que el pelo mojado puede propiciar la proliferación de hongos y eleva el riesgo de rotura por estar más débil.

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Para minimizar estos efectos, los especialistas del medio recomiendan secar el pelo suavemente con una toalla de algodón. El uso del secador debe realizarse a una distancia mínima de 15 a 20 centímetros para evitar daños adicionales.

6. Cómo un buen lavado y enjuague marcan la diferencia

El shampoo se elige según el cuero cabelludo para evitar residuos y acumulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un lavado y enjuague insuficientes afectan directamente la salud del cabello. Helena Rodero señala que seleccionar el shampoo en función del cuero cabelludo, y no solo del aspecto del cabello, es fundamental para eliminar residuos y prevenir la acumulación de suciedad.

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Quique Sánchez advierte que no aclarar completamente los productos puede causar descamación. Por su parte, la estilista María Baras recomienda enjuagar hasta que la melena esté libre de residuos y terminar con agua fría para cerrar la cutícula.

7. Cuida tu cuero cabelludo: la base del crecimiento saludable

La limpieza del cuero cabelludo sostiene el equilibrio y facilita un crecimiento más uniforme. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bienestar del cuero cabelludo es tan relevante como el de la fibra capilar. El dermatólogo David Saceda explica que la inflamación y la acumulación de residuos pueden obstaculizar un crecimiento saludable.

Baras sugiere el uso regular de exfoliantes y shampoo purificantes, sobre todo si no hay enfermedades preexistentes, para retirar restos y evitar irritaciones, según recoge Vogue.

8. Frecuencia de lavado: cómo encontrar el equilibrio

La frecuencia de lavado se ajusta al tipo de raíz para mantener el equilibrio y un crecimiento saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Espaciar demasiado los lavados puede ser perjudicial, especialmente en cabellos grasos o con patologías. El director creativo José Sánchez señala que mantener el cuero cabelludo limpio previene el debilitamiento.

La tricóloga Virginia Velasco recuerda que lavar el cabello a diario no constituye una agresión si lo exige el tipo de cuero cabelludo. La clave está en emplear productos adecuados que favorezcan el equilibrio y la salud capilar.

Mantener una melena fuerte y luminosa requiere ajustar la frecuencia de lavado según las necesidades individuales y elegir tanto el champú como los tratamientos hidratantes más apropiados para el cuero cabelludo y las puntas.