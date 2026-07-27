El Salvador
GoogleAgregar Infobae en Google

El Salvador anuncia tres nuevos eventos internacionales de surf para el segundo semestre de 2026

La Corporación Salvadoreña de Turismo informó que la agenda busca aumentar la llegada de delegaciones extranjeras, potenciar la franja costera y sostener la promoción del país con competencias en Surf City y Puerto de La Libertad

Los surfistas desafiaran las olas de Punta Roca durante el inicio del Surf City El Salvador Pro, la parada del Championship Tour que reúne a la élite mundial en la costa salvadoreña (Cortesía @MITURElSalvador).
Los surfistas desafiaran las olas de Punta Roca durante el inicio del Surf City El Salvador Pro, la parada del Championship Tour que reúne a la élite mundial en la costa salvadoreña (Cortesía @MITURElSalvador).
Guardar

El Salvador proyecta consolidarse como uno de los destinos más atractivos del turismo de surf en Centroamérica con el anuncio de tres nuevos eventos internacionales para el segundo semestre de 2026. El objetivo es fortalecer la afluencia de visitantes y dinamizar la economía local, aprovechando la creciente reputación que el país ha construido en este segmento.

La directora de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), Alejandra Durán, confirmó que la estrategia turística nacional sostiene al surf como columna vertebral de la promoción internacional.

“Seguimos nosotros teniendo eventos de surf, porque recordemos que tenemos toda una estrategia de turismo con énfasis en surf. Tenemos ya tres eventos que vienen para este último semestre, vienen delegaciones a competir aquí nuevamente”, afirmó Durán.

PUBLICIDAD

El Salvador ha superado los 2.5 millones de visitantes internacionales en el primer semestre de 2026 y espera alcanzar la meta anual de 4.2 millones.

Según la funcionaria de Corsatur, el crecimiento responde tanto al clima de seguridad como a la diversificación de la oferta turística. La región costera, en especial la zona de Surf City y el complejo turístico del Puerto de La Libertad, se ha posicionado como epicentro de estos eventos, recibiendo inversiones en infraestructura y servicios para atender la demanda internacional.

Surf City E,dor Pro, Morena Valdez, Punta Roca
(Cortesía: Secretaría de Prensa)

Durán explicó a través de la entrevista para la televisión matutina Entrevista AM que la estrategia de promoción incluye acuerdos de comarketing con aerolíneas como Avianca, Iberia y Air Transat, lo que facilita la llegada de turistas desde mercados como Estados Unidos, Canadá y países de Sudamérica.

PUBLICIDAD

Además, la campaña se refuerza con la colaboración de operadores turísticos, la comunidad empresarial local, que han incrementado la oferta de cafeterías, restaurantes y alojamientos en los destinos costeros.

El perfil del visitante extranjero ha evolucionado en los últimos años. Antes de la pandemia, la mayoría de turistas arribaban por motivos puntuales y su estancia era breve.

Actualmente, el promedio de permanencia ronda las dos semanas, lo que incrementa el gasto turístico y la circulación de recursos en los destinos.

Los surfistas internacionales llegan acompañados de familiares, requieren servicios especializados como clínicas de surf, masajistas y espacios para actividades complementarias como yoga o pilates. Esta tendencia ha impulsado la creación de nuevos negocios y el fortalecimiento de la infraestructura en la franja costera.

El impulso al turismo de surf se complementa con otros eventos deportivos, como torneos de golf, competencias de vela así como actividades de automovilismo, que buscan diversificar la oferta y atraer a diferentes segmentos de visitantes.

Según Durán, se espera la llegada de delegaciones extranjeras y una mayor exposición internacional para el país. “Hay toda una batería de eventos que estamos haciendo”, expresó.

El Salvador complementa el impulso del turismo de surf con torneos de golf, competencias de vela y actividades de automovilismo para diversificar su oferta. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El Salvador complementa el impulso del turismo de surf con torneos de golf, competencias de vela y actividades de automovilismo para diversificar su oferta. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La directora de Corsatur resaltó la importancia de la inversión pública y privada en el desarrollo de la infraestructura turística. Proyectos como la ampliación del Aeropuerto Internacional de El Salvador y la fase dos de mejoras en el Parque Nacional El Boquerón han sido clave para elevar la capacidad de atención y la calidad de los servicios. Además, la modernización de las fronteras terrestres y la capacitación del personal en idiomas refuerzan la experiencia del visitante desde su ingreso al país.

La oferta de eventos y actividades turísticas puede consultarse en plataformas digitales como elsalvador.travel, donde se encuentran detalles sobre los nuevos torneos de surf, promociones empresariales y la programación institucional para la temporada alta. El sitio web también integra información sobre actividades gratuitas, opciones de alojamiento y servicios turísticos distribuidos en las principales zonas de atracción.

La llegada sostenida de turistas internacionales ha incrementado la participación del turismo en el producto interno bruto salvadoreño, alcanzando entre el 10 y el 11 por ciento, de acuerdo con los datos presentados por Corsatur.

Durán subrayó que el reto ahora es mantener y superar los indicadores de crecimiento, garantizando una experiencia de calidad y el desarrollo conjunto de los diferentes actores del ecosistema turístico.

Temas Relacionados

El SalvadorTurismoSurfViajes y TurismoSan SalvadorLa LibertadCorsaturSurf CityTorneos de Golf

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

San Salvador Centro prevé 1.2 millones de visitantes en Sívarland durante las Fiestas Agostinas de 2026

El alcalde Mario Durán anunció que el parque de diversiones, eje de las celebraciones del 1 al 6 de agosto, busca superar la afluencia del año pasado, cuando la asistencia rebasó el millón de personas

San Salvador Centro prevé 1.2 millones de visitantes en Sívarland durante las Fiestas Agostinas de 2026

Las exportaciones de El Salvador suben 4.1% y alcanzan USD 3,400.6 millones a junio de 2026

El acumulado semestral creció frente al mismo periodo de 2025, según cifras del Banco Central de Reserva y el análisis de COEXPORT, con junio como el mes de mayor registro

Las exportaciones de El Salvador suben 4.1% y alcanzan USD 3,400.6 millones a junio de 2026

La República Dominicana lidera la llegada de turistas en el Caribe y proyecta más ingresos hasta 2035

El país registró 10.8 millones de visitantes internacionales en 2025 y el organismo prevé 11.4 millones en 2026, con una contribución que superaría los USD 29,000 millones al producto

La República Dominicana lidera la llegada de turistas en el Caribe y proyecta más ingresos hasta 2035

Organización advierte que bajar impuestos a los cigarros podría elevar el consumo juvenil en Costa Rica

Organización antitabaco sostiene que el menor precio elevaría la asequibilidad del cigarrillo en adolescentes y población de menores ingresos, en un contexto en que la carga tributaria local se ubica entre el 53% y el 54% del valor final

Organización advierte que bajar impuestos a los cigarros podría elevar el consumo juvenil en Costa Rica

Vuelve al debate la magnitud de la violencia sexual en contra de menores de edad en Panamá

Durante el primer semestre de 2025 las autoridades recibieron 3,392 denuncias, de las cuales 3,129 correspondieron a violación y delitos conexos

Vuelve al debate la magnitud de la violencia sexual en contra de menores de edad en Panamá

TECNO

El creador de GTA habló sobre el formato físico en los videojuegos: “Si la gente lo quiere, las compañías deberían dárselo”

El creador de GTA habló sobre el formato físico en los videojuegos: “Si la gente lo quiere, las compañías deberían dárselo”

Hackean Click to Pay, la app de oración del Papa: expuso datos de miles de usuarios en el mundo

Huelga a PlayStation: comunidad gamer convoca apagón tras fin del formato físico

Así se verían los Saja Boys en el universo de Avatar: la leyenda de Aang, según la IA

Crear música con IA tiene riesgos legales y pocos lo saben: el tema llegó a tribunales

ENTRETENIMIENTO

MrBeast se une a LeBron James y a Dwayne “The Rock” Johnson para cumplir los deseos de 100 niños con cáncer

MrBeast se une a LeBron James y a Dwayne “The Rock” Johnson para cumplir los deseos de 100 niños con cáncer

Benedict Cumberbatch, Alan Cumming y Benedict Wong piden al Gobierno británico que bloquee la fusión entre Paramount y Warner Bros.

Matthew Nolan, el hermano oculto de Christopher Nolan que enfrentó cargos por asesinato y secuestro

Quién es David Jonsson, el actor que se convertirá en el nuevo Black Panther

“Una mujer llorando y gritando”: lo que oyó el operador en la llamada al 911 antes de hallar muerta a la influencer Sara Gilson

MUNDO

Reino Unido cede a Ucrania la propiedad intelectual de un sistema para evitar interferencias rusas a los drones de Kiev

Reino Unido cede a Ucrania la propiedad intelectual de un sistema para evitar interferencias rusas a los drones de Kiev

El Partido Popular de las Cucarachas exigió la liberación de los detenidos en las protestas y amenazó con nuevas manifestaciones

Estados Unidos abandonó una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en protesta por críticas de Francia

Tensión en Medio Oriente: Arabia Saudita sufre ataques desde Yemen e Irak mientras Estados Unidos busca negociar con Irán

Grecia moderniza el control vial con cámaras y drones inteligentes