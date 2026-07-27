El Salvador anuncia tres nuevos eventos internacionales de surf para el segundo semestre de 2026

Los surfistas desafiaran las olas de Punta Roca durante el inicio del Surf City El Salvador Pro, la parada del Championship Tour que reúne a la élite mundial en la costa salvadoreña (Cortesía @MITURElSalvador).

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El Salvador proyecta consolidarse como uno de los destinos más atractivos del turismo de surf en Centroamérica con el anuncio de tres nuevos eventos internacionales para el segundo semestre de 2026. El objetivo es fortalecer la afluencia de visitantes y dinamizar la economía local, aprovechando la creciente reputación que el país ha construido en este segmento.

La directora de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), Alejandra Durán, confirmó que la estrategia turística nacional sostiene al surf como columna vertebral de la promoción internacional.

“Seguimos nosotros teniendo eventos de surf, porque recordemos que tenemos toda una estrategia de turismo con énfasis en surf. Tenemos ya tres eventos que vienen para este último semestre, vienen delegaciones a competir aquí nuevamente”, afirmó Durán.

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El Salvador ha superado los 2.5 millones de visitantes internacionales en el primer semestre de 2026 y espera alcanzar la meta anual de 4.2 millones.

Según la funcionaria de Corsatur, el crecimiento responde tanto al clima de seguridad como a la diversificación de la oferta turística. La región costera, en especial la zona de Surf City y el complejo turístico del Puerto de La Libertad, se ha posicionado como epicentro de estos eventos, recibiendo inversiones en infraestructura y servicios para atender la demanda internacional.

(Cortesía: Secretaría de Prensa)

Durán explicó a través de la entrevista para la televisión matutina Entrevista AM que la estrategia de promoción incluye acuerdos de comarketing con aerolíneas como Avianca, Iberia y Air Transat, lo que facilita la llegada de turistas desde mercados como Estados Unidos, Canadá y países de Sudamérica.

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Además, la campaña se refuerza con la colaboración de operadores turísticos, la comunidad empresarial local, que han incrementado la oferta de cafeterías, restaurantes y alojamientos en los destinos costeros.

El perfil del visitante extranjero ha evolucionado en los últimos años. Antes de la pandemia, la mayoría de turistas arribaban por motivos puntuales y su estancia era breve.

Actualmente, el promedio de permanencia ronda las dos semanas, lo que incrementa el gasto turístico y la circulación de recursos en los destinos.

Los surfistas internacionales llegan acompañados de familiares, requieren servicios especializados como clínicas de surf, masajistas y espacios para actividades complementarias como yoga o pilates. Esta tendencia ha impulsado la creación de nuevos negocios y el fortalecimiento de la infraestructura en la franja costera.

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El impulso al turismo de surf se complementa con otros eventos deportivos, como torneos de golf, competencias de vela así como actividades de automovilismo, que buscan diversificar la oferta y atraer a diferentes segmentos de visitantes.

Según Durán, se espera la llegada de delegaciones extranjeras y una mayor exposición internacional para el país. “Hay toda una batería de eventos que estamos haciendo”, expresó.

El Salvador complementa el impulso del turismo de surf con torneos de golf, competencias de vela y actividades de automovilismo para diversificar su oferta. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La directora de Corsatur resaltó la importancia de la inversión pública y privada en el desarrollo de la infraestructura turística. Proyectos como la ampliación del Aeropuerto Internacional de El Salvador y la fase dos de mejoras en el Parque Nacional El Boquerón han sido clave para elevar la capacidad de atención y la calidad de los servicios. Además, la modernización de las fronteras terrestres y la capacitación del personal en idiomas refuerzan la experiencia del visitante desde su ingreso al país.

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La oferta de eventos y actividades turísticas puede consultarse en plataformas digitales como elsalvador.travel, donde se encuentran detalles sobre los nuevos torneos de surf, promociones empresariales y la programación institucional para la temporada alta. El sitio web también integra información sobre actividades gratuitas, opciones de alojamiento y servicios turísticos distribuidos en las principales zonas de atracción.

La llegada sostenida de turistas internacionales ha incrementado la participación del turismo en el producto interno bruto salvadoreño, alcanzando entre el 10 y el 11 por ciento, de acuerdo con los datos presentados por Corsatur.

Durán subrayó que el reto ahora es mantener y superar los indicadores de crecimiento, garantizando una experiencia de calidad y el desarrollo conjunto de los diferentes actores del ecosistema turístico.

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